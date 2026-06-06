W skrócie W Łopatkach Polskich w województwie kujawsko-pomorskim oddano do użytku nową atrakcję - wieżę widokową.

Z wieży widać jezioro i okolicę, a przy dobrych warunkach także krzyżacki zamek w Radzyniu Chełmińskim oraz Grudziądz.

Wejście na wieżę jest bezpłatne i całodobowe, a na tarasie znajduje się luneta.

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Nowa atrakcja w woj. kujawsko-pomorskim. Sielskie widoki z wieży

Województwo kujawsko-pomorskie to region, w którym nie sposób się nudzić - znajdziemy tu miasta pełne zabytków, malownicze trasy spacerowe, jak i miejsca idealne do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Do tej szerokiej gamy atrakcji dołączyła właśnie kolejna propozycja dla miłośników pięknych widoków.

To niedawno oddana do użytku wieża widokowa w miejscowości Łopatki Polskie w gminie Książki, powiecie wąbrzeskim, około 30 km od Grudziądza. Konstrukcja pozwala spojrzeć na okolicę z zupełnie nowej perspektywy. Z jej tarasu wyposażonego w lunetę rozciąga się malowniczy widok na jezioro i otaczający je krajobraz, co czyni tę wieżą nową, wartą odwiedzenia atrakcją regionu.

Panorama okolicy, a nawet widok na zamek krzyżacki

Maj przyniósł wiele ciekawych wydarzeń i nowych atrakcji, w tym również otwarcie nowej wieży widokowej w Łopatkach. Odwiedzający mogą już korzystać z położonej nad Jeziorem Łopatowickim budowli, z której roztaczają się malownicze widoki na okolicę.

- Nowoczesna konstrukcja doskonale wpisuje się w otaczający krajobraz i już teraz stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w okolicy. Z jej szczytu rozciąga się przepiękna panorama pól, lasów i okolicznych miejscowości. Przy dobrej widoczności można dostrzec m.in. zamek w Radzyniu Chełmińskim oraz Grudziądz - informuje Gmina Książki, dodając, że obiekt ten stanowi istotny punkt na turystycznej mapie rejonu, wzbogacając ofertę dla mieszkańców i odwiedzających.

Wieża widokowa Łopatki. Bezpłatna atrakcja z widokiem na jezioro

Stalowo-drewniana konstrukcja zlokalizowana jest na niewielkim wzniesieniu, w pobliżu Centrum Aktywnego Wypoczynku. Jak informuje Gazeta Pomorska, można wystartować z pobliskiego parkingu, podejście jest krótkie, lecz strome. Sama wieża liczy ponad 150 schodów i oferuje taras widokowy z lunetą, który wystaje ponad korony drzew. Roztacza się z niego panorama okolicy. U stóp obiektu zamontowano natomiast ławki.

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Wstęp na wieżę jest całodobowy i bezpłatny, natomiast skorzystanie z lunety to koszt w wysokości 5 zł.

Jezioro Łopatki zyskało tym samym kolejny atut. Działa tu już przestrzeń stworzona z myślą o miłośnikach sportów wodnych, rodzinach z dziećmi oraz zorganizowanych grupach - można wypożyczyć różne sprzęty, np. rowerki wodne, jest zadbana Plaża Łopatki z pomostem, są atrakcje dla najmłodszych i pole biwakowe.





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