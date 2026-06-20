Nowe ograniczenia dla palaczy w Turcji. Lista plaż objętych zakazem palenia

Julia Król

Julia Król

W tym roku na najpopularniejszych plażach Antalyi w Turcji wprowadzono całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i fajek wodnych. Ma to chronić środowisko i zdrowie turystów. Za złamanie tej reguły grożą wysokie grzywny, a władze planują w przyszłości jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące używania tytoniu.

Plaża z białym piaskiem, dwa niedopałki papierosów, w tle widoczny błękit oceanu.
Lista plaż objętych zakazem palenia w Turcji123RF/PICSEL

Wiele osób poleci w tym roku do Turcji. Część z nich może się nieźle zdziwić, ponieważ cztery plaże w regionie ogłosiły, że na ich terenie nie można palić papierosów. Grożą za to duże konsekwencje.

Turcja jest jednym z najpopularniejszych krajów turystycznych, do którego co roku przylatują tłumnie także Polacy, skuszeni wizją całonocnych imprez na plażach. Nie każdemu więc spodobają się najnowsze ograniczenia. Turecka prowincja Antalya - najczęstszy cel wakacyjnych podróży w tym kraju - wprowadziła całkowity zakaz palenia papierosów na czterech najpopularniejszych plażach jako inicjatywę na rzecz ochrony środowiska.

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Biuro Gubernatora Antalyi chce w ten sposób ograniczyć zanieczyszczenie niedopałkami i chronić wodny ekosystem, a także zapewnić turystom zdrowe wakacje, bez wdychania dymu papierosowego. Lokalne władze stwierdziły, że inicjatywa ta wpisuje się w szerszy program działań na rzecz ochrony środowiska realizowany przez Antalyę w ramach przygotowań do organizacji konferencji klimatycznej COP31, która odbędzie się jeszcze w tym roku.

Plaże objęte zakazem palenia w Turcji to: Lara, Belek, Camyuva oraz Beach Park. Nie można tam palić papierosów, e-papierosów oraz fajek wodnych.

Kary za palenie na plażach objętych zakazem

Osoby przyłapane na paleniu w miejscach objętych zakazem obecnie podlegają grzywnie w wysokości 1764 lir tureckich (139 zł). Zgodnie z nową propozycją ustawy kara ta wzrośnie do 5000 lir (ok. 390 zł).

Przedsiębiorstwa naruszające przepisy mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 5 tys. do 10 mln lir (ok. 790 tys. zł), a także cofnięciem licencji.

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