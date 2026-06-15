Spis treści: Odszkodowanie za opóźniony lot Bilety za lot bardziej przejrzyste Rodzice z dziećmi nie będą już płacić Zmuszanie do pobrania aplikacji zabronione Loty powrotne nie będą już przepadać Koniec z powoływaniem się na usterki techniczne Koniec z dopłatą za literówki na bilecie Nowe prawa pasażerów - kiedy wejdą w życie?

Odszkodowanie za opóźniony lot

To jedna z najbardziej palących i komentowanych spraw w ostatnich latach związanych z lataniem. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się utrzymać dotychczasowe zasady dotyczące odszkodowań za opóźnione loty. Pasażerowie nadal będą mogli ubiegać się o rekompensatę już po trzech godzinach opóźnienia, bez podnoszenia tego progu do 4 godzin, jak wcześniej proponowała Komisja Europejska.

Jeśli mowa o stawkach odszkodowania za opóźniony lot, to pasażerowie wciąż będą otrzymywać od 250 do 600 euro za odwołanie lub opóźnienie lotu powyżej trzech godzin. Zmiany wprowadzono w przypadku najdłuższych tras. Odszkodowanie za opóźniony lot powyżej 3500 km wyniesie 300 euro w przypadku opóźnień wynoszących od 3 do 4 godzin oraz 600 euro w momencie, gdy opóźnienie wyniesie powyżej 4 godzin.

Linie lotnicze będą miały obowiązek poinformować pasażera o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin. Pasażer otrzyma maila z konkretnymi informacjami, dzięki czemu jednocześnie przewoźnicy unikną kontaktu z agencjami odszkodowawczymi.

Bilety za lot bardziej przejrzyste

Porozumienie pomiędzy krajami członkowskimi oraz przewoźnikami uwzględniły także inną kontrowersyjną kwestię, czyli pobieranie opłat przez niektóre linie za bagaż podręczny. Państwa członkowskie zaproponowały, aby linie lotnicze zobowiązały się do uwzględnienia opłat za bagaż podręczny w cenie biletu podstawowego. A to rozwiąże kwestię niedopowiedzeń czy za bagaż trzeba płacić, czy nie.

Porozumienie zakłada także, że będzie możliwość oferowania zniżek pasażerom, którzy z zrezygnują bagażu. Zmiany mają dać większość przejrzystość cen oraz umożliwią łatwe i szybkie porównanie u różnych przewoźników. Za darmo będziemy mogli wnieść do samolotu bagaż, który zmieści się pod siedzeniem albo o wymiarach 40x30x15 cm.

Rodzice z dziećmi nie będą już płacić

Na pewno dużą zmianą na plus po stronie pasażerów, jest zniesienie opłat za miejsce dla rodzica podróżującego z dzieckiem. Taka opłata była stosowana głównie w tanich liniach lotniczych i polegało to na tym, że choć dziecko mogło wybrać miejsce bez opłat, to rodzic za możliwość siedzenia obok swojej pociechy musiał zapłacić. Teraz to się zmieni, a ustalona górna granica wieku dziecka, z którym będzie można bezpłatnie siedzieć to 14 lat.

Zmuszanie do pobrania aplikacji zabronione

Kolejna pozytywna zmiana, którą wynegocjowano to zakaz zmuszania do pobrania aplikacji w celu uzyskania karty pokładowej. To w praktyce cios w linię Ryanair, która wymagała tego od końca ubiegłego roku przy boardingu. Od teraz pasażerowie będą mieli możliwość wyboru i przedstawienia swojej karty także w tradycyjnej, papierowej formie.

Loty powrotne nie będą już przepadać

To kolejna kontrowersyjna kwestia, która stawiała wielu pasażerów w niekomfortowej sytuacji. A mowa o znanej regule "no-show". Wiele linii lotniczych rygorystycznie stosuje zasadę, według której pominięcie pierwszego lotu automatycznie blokuje możliwość odbycia kolejnych, w tym powrotu czy przesiadek.

Zgodnie z nowymi wytycznymi linie lotnicze nie będą mogły automatycznie anulować biletu powrotnego, jeśli pasażer nie pojawi się na pierwszym odcinku podróży. W praktyce pasażer nie będzie już więc karany za spóźnienie. Na szczegóły nowych zasad w tym przypadku musimy jednak jeszcze poczekać, ponieważ przewoźnicy walczą jednocześnie ze zjawiskiem skiplaggingu.

Koniec z powoływaniem się na usterki techniczne

Jak poinformowała eurodeputowana Elżbieta Łukacijewska w rozmowie z RMF FM, wykluczono usterki techniczne jako "siłę wyższą" zwalniającą z wypłat odszkodowania. Jak nietrudno się domyślić, linie lotnicze walczyły o to, by taki zapis pozostawał w mocy. W praktyce jednak pod "siłę wyższą" można podpiąć niemal wszystko, przez co przewoźnicy mogli unikać wypłacania odszkodowań. Teraz ma się to zmienić.

Koniec z dopłatą za literówki na bilecie

Dopłata za zmianę nazwiska lub imienia na bilecie lotniczym zależy od linii lotniczej i typu poprawki. W zależności od przewoźnika można to zrobić za darmo do kilku znaków, ale są linie, które za zmiany w nazwisko żądają nawet 150 euro. Nadchodzą jednak rewolucyjne zmiany wyczekiwane przez podróżnych.

Po wejściu w życiu zmian będzie obowiązywał zakaz pobierania dodatkowych opłat za literówki na karcie pokładowej do 48 godzin przed odlotem. Pasażerowie sporo więc zyskają.

Nowe prawa pasażerów - kiedy wejdą w życie?

Rewolucja w podróżowaniu samolotem prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero w połowie 2027 roku. Wynika to z faktu ścieżki legislacyjnej, którą muszą przejść wszystkie zmiany. Formalnością ma być przegłosowanie zmian przez Parlament Europejski, a same przepisy wejdą w życie po 12 miesiącach od uchwalenia.





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