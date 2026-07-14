Nowe trasy z Polski na zimę. Ryanair i Wizz Air szaleją

Nowe trasy Ryanair z Poznania

Pasażerowie podróżujący z Poznania jesienią i zimą zyskają dostęp do czterech nowych kierunków. Ryanair uruchomi z Ławicy bezpośrednie loty do Barcelony, Porto, Shannon oraz Tirany.

Przewoźnik zwiększy też częstotliwość rejsów na dziesięciu popularnych trasach, w tym do Alicante, na Maltę, do Palermo i Walencji.

Łącznie w zimowej ofercie znajdzie się 26 tras, co przełoży się na ponad 800 tysięcy dostępnych miejsc - to wzrost o 12 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Roczny ruch Ryanaira w Poznaniu wzrośnie dzięki temu do ponad 2,2 miliona pasażerów.

Impuls dla gospodarki i turystyki w regionie

Większa liczba połączeń to z pewnością świetna wiadomość dla wielkopolskiego lotniska. Jego prezes, Grzegorz Bykowski, zaznacza, że nowe rejsy ułatwią zagranicznym turystom odwiedzenie Poznania, co wesprze hotele, restauracje i lokalnych przedsiębiorców. Ma to ogromne znaczenie biznesowe - analizy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pokazują, że pasażerowie przylatujący do miasta generują rocznie blisko 2 miliardy złotych wartości dodanej dla lokalnej gospodarki.

- Każda nowa trasa dodatkowo potęguje ten potencjał - podkreśla Bykowski.

Wizz Air i KLM też ogłaszają nowości z polskich lotnisk

Poznań jest kolejnym lotniskiem, na którym ogłaszane są jesienno-zimowe nowości.



Wcześniej wrocławskie lotnisko zapowiedziało trzy nowe kierunki. Od 25 października pasażerowie linii Wizz Air polecą bezpośrednio do Hurghady, od 19 grudnia do Bilbao, a od 16 stycznia 2027 roku - do Turynu.



Od najbliższego rozkładu zimowego, który startuje 26 października pasażerowie KLM z Gdańska będą podróżowali większym samolotem - Boeingiem 737-800, z 176 miejscami na pokładzie. Zastąpienie Embraera 195-E2 większą maszyną jest przewidziane na jednym z czterech rejsów dziennie (KL1303/KL1304). Dla podróżnych oznacza to zwiększenie dostępności miejsc (o 43 więcej) na lotach między do Amsterdamu.