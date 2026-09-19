W skrócie Od 15 września 2026 roku obowiązują nowe zasady kategoryzacji hoteli, które wprowadzają m.in. możliwość zmniejszenia metrażu pokoi o 10 procent względem dotychczasowych wymogów.

Hotele trzygwiazdkowe nie muszą już utrzymywać całodobowej recepcji, a w obiektach czterogwiazdkowych zniesiono obowiązek codziennej wymiany pościeli oraz posiadania minibaru w pokojach.

Wprowadzono wymóg zapewnienia Wi-Fi w każdym obiekcie, możliwość płatności mobilnych oraz udostępniania ładowarek, przy jednoczesnym ograniczeniu wymogów dotyczących wody butelkowanej.

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Od 15 września 2026 roku obowiązują w Polsce nowe zasady przyznawania kategorii hotelom. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 19 sierpnia 2026 r. i dotyczą wielu elementów, które wcześniej były związane z określoną liczbą gwiazdek.

Hotel z gwiazdkami może mieć mniejszy pokój

Minimalny metraż nadal istnieje, ale przepisy pozwalają na odchylenie w dół nawet o 10 proc. Dwuosobowy pokój w hotelu pięciogwiazdkowym, dla którego przewidziano 18 m kw., może więc mieć 16,2 m kw. W czterogwiazdkowym minimum 16 m kw. oznacza w praktyce 14,4 m kw., a w trzygwiazdkowym 14 m kw. może zostać zmniejszone do 12,6 m kw.

Nie oznacza to oczywiście, że istniejące pokoje nagle się zmniejszą. Zmienia się jednak wymagane minimum, dlatego przy rezerwacji warto zwracać uwagę nie tylko na liczbę gwiazdek, ale również na rzeczywistą powierzchnię pokoju.

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Trzy gwiazdki bez recepcji przez całą dobę

Zmieniają się także wymagania dotyczące obsługi. W hotelu trzygwiazdkowym nie będzie już konieczna całodobowa recepcja. Może ją zastąpić dostępny przez całą dobę system samoobsługowego zameldowania.

W tej kategorii znika również obowiązkowy room service działający przez 18 godzin na dobę. Całodobowa usługa bagażowa pozostanie natomiast wymagana tylko w hotelach pięciogwiazdkowych.

Zmiany dotkną także hoteli czterogwiazdkowych. Nie będą musiały zapewniać codziennej wymiany pościeli, lodówki ani minibaru. W przypadku napojów wystarczy całodobowy sklep samoobsługowy działający na terenie obiektu. Codzienne sprzątanie lub sprzątanie na życzenie nadal pozostanie wymagane.

Koniec butelek z wodą, za to Wi-Fi będzie obowiązkowe

Od teraz hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe nie muszą umieszczać butelki wody bezpośrednio w pokoju. Muszą jednak zapewnić dostęp do wody na każdym piętrze, na przykład za pomocą dystrybutora.

Nie wszystkie zmiany oznaczają jednak ograniczenie usług. Wi-Fi staje się obowiązkowe we wszystkich hotelach i motelach, niezależnie od liczby gwiazdek, zarówno w pokojach, jak i częściach wspólnych. Na życzenie trzeba też udostępnić ładowarki lub zasilacze do urządzeń mobilnych, a wszystkie kategorie muszą umożliwiać płatności mobilne.

Znikają też wymagania dotyczące takich rzeczy jak faks w recepcji czy dostęp do codziennej prasy, a więc elementów, które nie mają większego znaczenia dla gości.

Istniejące hotele mają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. Pełne skutki zmian będzie więc można zobaczyć od 15 marca 2027 roku.

Źródło: halotupolsat.pl



