Nowe zimowe połączenie PLL LOT z Warszawy do Tromsø

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają kolejne połączenie do Norwegii. Tym razem dla miłośników zimowych podróży i skandynawskich klimatów.

Narodowy przewoźnik oficjalnie ogłosił nowe połączenie w swojej siatce zimowej na sezon 2026/2027. Pasażerowie zyskają bezpośredni dostęp do norweskiego Tromsø - miasta powszechnie nazywanego "wrotami Arktyki".

Pierwszy rejs na trasie Warszawa (WAW) - Tromsø (TOS) zaplanowano na 1 grudnia 2026 roku. Samoloty będą kursować dwa razy w tygodniu, w każdą środę i sobotę.

Z warszawskiego lotniska w kierunku dalekiej północy wystartują o godzinie 11:35, natomiast w drogę powrotną z Norwegii wyruszą o 15:45. Połączenie będzie miało charakter sezonowy i potrwa do 13 lutego 2027 roku. Trasę obsłużą nowoczesne maszyny Boeing 737 MAX 8, a sam lot potrwa nieco ponad 3 godziny.

Tromsø to jeden z najbardziej fascynujących kierunków zimowych w Europie. Miasto zachwyca niezwykłymi krajobrazami, bliskością natury oraz niepowtarzalną atmosferą. To jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji zorzy polarnej, a także idealny kierunek dla miłośników aktywnego wypoczynku i skandynawskiej kultury.

Tu rządzi natura. Zorza polarna, renifery i spektakularne fiordy

Tym, co najbardziej przyciąga podróżnych w okolice koła podbiegunowego, są nieokiełznane, naturalne krajobrazy. Niekwestionowanym hitem zimowego Tromsø są podniebne spektakle, czyli mieniąca się feerią barw zorza polarna.

Polowanie na to niesamowite zjawisko można zorganizować na własną rękę lub zdać się na wiedzę lokalnych przewodników, którzy doskonale wiedzą, kiedy i gdzie szukać najlepszych warunków do obserwacji.

Most na wyspy Sommaroy Lofoty w Norwegii, w okolicach Tromso. 123RF/PICSEL

Kolejnym symbolem regionu są renifery, które dumnie zdobią herb miasta. Tradycja ich hodowli jest od pokoleń pielęgnowana przez Saamów - rdzennych mieszkańców tych terenów, będących potomkami koczowniczych pasterzy. Spotkanie z tymi zwierzętami i poznanie saamskiej kultury to genialny sposób na wejście w prawdziwy arktyczny klimat, przywodzący na myśl opowieści o Świętym Mikołaju.

Dla fanów zapierających dech w piersiach widoków obowiązkowym punktem wycieczki będzie oddalona o zaledwie 30 km Wyspa Kvaløya (Wyspa Wielorybia). Miejsce to słynie z monumentalnych fiordów, takich jak Grotfjorden, Ersfjord, Kaldfjord, Kattfjord czy Skulsfjord, a także z uroczych, rybackich wiosek i licznych szlaków górskich.

Samo Tromsø umiejętnie łączy surowość natury z wielkomiejskim, skandynawskim stylem. Jedną z największych atrakcji miejskich jest Polaria - unikalny obiekt będący połączeniem muzeum, akwarium oraz centrum wiedzy o Arktyce, który zachwyca nowoczesną bryłą przypominającą bloki lodowe i ciekawym wnętrzem.

Architektoniczną wizytówką miasta jest również słynna Katedra Arktyczna. Kształt świątyni nawiązuje do tradycyjnych namiotów Saamów. Obiekt ten jest nie tylko ważnym miejscem kultu, ale też tętniącym życiem centrum kultury, w którym regularnie odbywają się liczne koncerty i lokalne uroczystości.

Kolejny kierunek LOT-u do Norwegii

Uruchomienie przez LOT bezpośrednich rejsów do Tromsø to czytelny sygnał, że narodowy przewoźnik chce uszczknąć dla siebie kawałek tortu z niezwykle popularnego rynku norweskiego, dotychczas zdominowanego przez tanie linie.

Ryanair oferuje połączenia z Polski do Oslo. Wizz Air ma w swojej ofercie więcej norwerskich kierunków: do Alesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø i Trondheim.

PLL LOT lata już do Oslo (z Warszawy i Gdańska), Bergen (z Gdańska) i Stavanger (z Warszawy).





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