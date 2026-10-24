W skrócie Krynica-Zdrój zyska nową kolej gondolową Krynica Express, która połączy centrum uzdrowiska z Doliną Czarnego Potoku oraz Jaworzyną Krynicką.

Trasa kolei o długości ponad 2,1 km będzie obsługiwana przez 35 nowoczesnych 8-osobowych gondoli, a przejazd między kluczowymi punktami zajmie około 8 minut.

Krynica-Zdrój słynie z właściwości leczniczych wód mineralnych oraz rozbudowanej bazy sanatoryjnej, lecz rozwija się także jako centrum turystyki górskiej i popularny ośrodek dla narciarzy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Krynica-Zdrój się rozwija. Nowość w popularnym uzdrowisku

Krynica-Zdrój, popularne uzdrowisko w woj. małopolskim, nie przestaje się rozwijać.

Miejscowość położona w malowniczym otoczeniu szczytów Beskidu Sądeckiego niedawno otworzyła nową wieżę widokową na Górze Parkowej, a wkrótce zyska także kolej gondolową.

Krynica Express połączy popularne punkty, ułatwiając mieszkańcom i turystom dotarcie do różnych atrakcji regionu.

Krynica Express połączy centrum uzdrowiska z Jaworzyną Krynicką

Wyłoniono wykonawcę kolei gondolowej, która połączy centrum Krynicy-Zdroju z Doliną Czarnego Potoku oraz Jaworzyną Krynicką. W Dolinie Czarnego Potoku znajduje się też dolna stacja istniejącej kolei na Jaworzynę Krynicką.

Krynica Express będzie mieć ponad 2,1 km długości, a wagony w najwyższym punkcie zawisną nawet 28 m nad ziemią. Konstrukcja będzie oparta na 11 podporach.

Z uzdrowiska na Jaworzynę Krynicką, gdzie znajduje się popularna stacja narciarska, dojazd zajmie ok. 8 minut. Na trasie kursować będzie 35 nowoczesnych, 8-osobowych gondoli panoramicznych Bartholet Diamond Evo. Kolej ma poruszać się z prędkością ok. 5 metrów na sekundę, realizując początkowo przewozy na poziomie do 1000 pasażerów w ciągu godziny, z możliwością rozwoju. Kolej ma być dostępna cały rok.

Kolej gondolowa połączy centrum miasta z Jaworzyną Krynicką. Polskie Koleje Linowe materiały prasowe

Ponad 2 km długości i nawet 28 metrów nad ziemią

Prace przygotowawcze na terenie pod budowę nowej kolei rozpoczęły się już pod koniec września, teraz natomiast wyłoniono wykonawcę, co oznacza przejście do etapu realizacji inwestycji.

Władze miasta wraz z Polskimi Kolejami Linowymi (PKL) zapewniają, że inwestycja ta nie tylko poprawi połączenia między popularnymi punktami, lecz także pobudzi lokalną turystykę do dalszego wzrostu.

- Krynica Express powstaje z myślą o mieszkańcach i turystach, oferując wygodną alternatywę dla podróży samochodem oraz lepsze skomunikowanie najważniejszych atrakcji miasta. Dzięki inwestycji centrum Krynicy-Zdroju, Góra Parkowa i Jaworzyna Krynicka utworzą jeszcze bardziej spójną i dostępną przez cały rok ofertę turystyczną - podają PKL w komunikacie, otwiera się w nowym oknie.

Zakładając, że wszystkie prace przebiegną terminowo, inwestycja zakończy się latem 2027 r. Oddanie do użytku nowej kolei gondolowej ma natomiast nastąpić jesienią 2027 roku.

Rozwiń

Relaks i zdrowie. Krynica-Zdrój ma bogatą ofertę

Miejscowość uzdrowiskowa w Małopolsce zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki właściwościom zdrowotnym wód leczniczych (np. zdroje Jan, Słotwinka, Zuber), pięknym widokom oraz wysokiej jakości bazie sanatoryjnej. To także popularne miejsce na narty w polskich górach.

W Krynicy-Zdroju terapia koncentruje się na dolegliwościach neurologicznych i reumatycznych, nieprawidłowościach w funkcjonowaniu układu oddechowego, pokarmowego, nerkowego oraz moczowego, jak również schorzeniach krwi i układu krwiotwórczego, cukrzycy oraz rozmaitych przypadłościach ginekologicznych.

Podczas wizyt w sanatorium, rehabilitacji, a także zwykłych wakacji czy krótkiego weekendowego wyjazdu, warto docenić liczne atuty tego uzdrowiska, zwiedzić malowniczo usytuowane miasto wraz z pobliskimi trasami pieszymi oraz spróbować lokalnych wód mineralnych.







