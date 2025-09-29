Nowość na południu Polski. Widok z tej wieży będzie spektakularny

Dzieje się w Muszynie - uzdrowiskowe miasto w woj. małopolskim prężnie się rozwija. Niedawno udało się przeprowadzić metamorfozę ruin zamku i otworzyć kolejne ogrody zmysłów, a teraz obecna tam wieża również zostanie zmodernizowana. Widok wkrótce będzie jeszcze bardziej zachwycał - wieża stanie się bowiem wyższa, a do tego bardziej dostępna - zyska panoramiczną windę.

Podziwianie krajobrazu Beskidu Sądeckiego będzie teraz jeszcze przyjemniejsze - wieża widokowa w Muszynie przejdzie metamorfozę.
Odkryj uroki Muszyny. Pełne atrakcji miasto w dolinie Popradu

Wiele urokliwych miejsc w Polsce ma status uzdrowisk, ale nie tylko z tego powodu przyciągają tłumy. Wśród perełek na mapie naszego kraju, które ma bogatą ofertę zarówno dla osób poszukujących leczniczych kuracji, jak i turystycznych atrakcji, jest Muszyna.

Malownicze miasto tuż przy granicy polsko-słowackiej w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim, które zachwyca nie tylko mineralnymi źródłami i klimatem sprzyjającym regeneracji, lecz także niezwykłymi atrakcjami kulturalnymi i przyrodniczymi.

Nowa atrakcja w woj. małopolskim. Stanie na Zapopradziu

W dolinie rzeki Poprad możemy znaleźć sanatoria, parki i baseny, a także zamek starostów muszyńskich, barokowy kościół obronny św. Józefa Oblubieńca i inne atrakcje dla kuracjuszy i turystów. Jednym z hitów Muszyny są Ogrody Sensoryczne na Zapopradziu. To właśnie tutaj wkrótce będzie można znaleźć nową atrakcję - a w zasadzie zmodernizowany obiekt, który już od dawna przyciąga tłumy.

Wieża widokowa zlokalizowana w Ogrodach Sensorycznych na Zapopradziu w Muszynie, będąca jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych regionu, zostanie wkrótce przebudowana. Obiekt, który już teraz przyciąga turystów, zyska nową formę - stanie się wyższy i bardziej dostępny, szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością. Panoramiczna winda umożliwi każdemu dotarcie na szczyt wieży, a z góry rozpościerać się będzie jeszcze lepszy widok na piękno okolicy - zamek, Beskid Sądecki, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry.

Muszyna z nową wieżą widokową. Hit za hitem w uzdrowisku

Osoby starsze, schorowane czy poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mogły dotychczas korzystać z tej atrakcji, co wywoływało liczne głosy niezadowolenia. W odpowiedzi władze miasta zdecydowały się na modernizację wieży. Nowa konstrukcja będzie miała 20 metrów wysokości i zostanie wyposażona we wspomnianą windę. Obecna wieża zostanie obudowana stalową konstrukcją, która płynnie przejdzie w nową część na wysokości 10 metrów.

- Chcemy to zrobić w odrobinę nowocześniejszej formie i żeby pojawiła się tam winda dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Dostawaliśmy dużo sygnałów, że to jest problem. Wielu chwaliło wieżę, ale nie miało możliwości skorzystania z niej - powiedział w rozmowie z "Gazetą Krakowską" burmistrz miasta i gminy Muszyna, Jan Golba.

Całość inwestycji szacowana jest na około 4,8 miliona złotych. Muszyna też cały czas się rozwija - w planach są m.in. kolejne ogrody tematyczne.

Muszyna rozwija się jako uzdrowisko i turystyczna perła Małopolski. W tym roku uruchomione zostaną kolejne atrakcje.
Greckie klimaty w Polsce? To jedna z wielu nowych atrakcji Muszyny

