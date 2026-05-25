Nowy gigant wyrasta przy Grand Central. Będzie jednym z najwyższych w Nowym Jorku

Karol Kubak

Przy jednym z najsłynniejszych dworców świata może powstać nowy gigant. Jeśli inwestycja zostanie ukończona, wieżowiec osiągnie około 471 metrów wysokości i stanie się trzecim najwyższym budynkiem Nowego Jorku.

Projekt wieżowca 175 Park Avenue wśród nowoczesnych, szklanych drapaczy chmur w centrum Nowego Jorku
Projekt trzeciego co do wysokości wieżowca w Nowym Jorku

Uważacie, że Nowy Jork ma wystarczająco dużo wysokościowców? Nic bardziej mylnego! W samym sercu Manhattanu planowany jest kolejny wieżowiec. Inwestorzy złożyli dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń, a jeśli budowa dojdzie do skutku, powstanie trzeci najwyższy budynek w mieście.

175 Park Avenue tuż obok słynnego Grand Central

Nowy drapacz chmur stanąć ma przy dworcu Grand Central Terminal, jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Nowego Jorku. To miejsce znajduje się w Midtown Manhattan, centralnej części wyspy Manhattan, która jest gospodarczym i biznesowym sercem miasta. W okolicy znajdują się liczne biurowce, hotele i siedziby największych firm, każdego dnia przewijają się tam setki tysięcy osób.

Panorama nowoczesnych drapaczy chmur w centrum miasta z dominującymi wysokimi wieżowcami i wyraźnym błękitnym niebem w tle.
Tuż obok Grand Central wyrośnie gigant wysoki na 471 metrów

Aby zrobić miejsce dla nowej inwestycji, konieczna będzie rozbiórka hotelu Hyatt Grand Central New York. Projekt został po raz pierwszy zaprezentowany w 2019 roku, jednak przez kilka lat niewiele się wokół niego działo. Teraz deweloperzy RXR Realty i TF Cornerstone ponownie skierowali uwagę na przedsięwzięcie.

Za projekt odpowiada renomowana pracownia SOM. Budynek ma osiągnąć wysokość około 471 metrów i liczyć 83 kondygnacje. Znajdą się w nim zarówno powierzchnie biurowe, jak i hotelowe. Dla porównania, będzie tylko nieznacznie niższy od Central Park Tower, który obecnie zajmuje drugie miejsce wśród najwyższych budynków Nowego Jorku.

Nietypowa konstrukcja nad torami

Jednym z największych wyzwań okazały się warunki panujące pod ziemią. Pod okolicą Grand Central przebiega rozbudowana sieć torów kolejowych i infrastruktury transportowej. Z tego powodu projektanci nie mogli zastosować typowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wieżowiec otrzyma charakterystyczny zewnętrzny stalowy szkielet. Potężne kolumny będą schodzić ku ziemi i łączyć się w skupione wiązki, omijając znajdujące się pod powierzchnią tory. Dzięki temu wnętrza mają pozostać w dużej mierze wolne od słupów, co ułatwi aranżację przestrzeni biurowych.

Nowoczesny wieżowiec o efektownej, geometrycznej fasadzie z licznymi przeszklonymi panelami, obok którego w tle widać klasyczną sylwetkę innego wysokiego budynku.
Wieżowiec otrzyma charakterystyczny zewnętrzny stalowy szkielet.
Nowoczesny budynek o geometrycznej, szklanej fasadzie z szerokimi schodami zewnętrznymi, liczni przechodnie oraz kontrastujące klasyczne elementy architektury po lewej stronie kadru.
Potężne kolumny będą schodzić ku ziemi i łączyć się w skupione wiązki, omijając znajdujące się pod powierzchnią tory.

Przebudowa całego otoczenia stacji

Projekt nie ogranicza się jedynie do budowy nowego wieżowca. Plan zakłada również modernizację przestrzeni wokół Grand Central. Przy budynku ma powstać nowa hala komunikacyjna z lokalami handlowymi oraz bezpośrednim połączeniem ze stacją kolejową. Konstrukcja została też zaprojektowana tak, aby poszerzyć chodniki i usprawnić ruch pieszych w jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc Manhattanu.

Na razie inwestorzy wciąż pracują nad pozyskaniem finansowania i najemców. Według obecnych planów budowa mogłaby zakończyć się w 2032 roku.

Źródło: dezeen.com

