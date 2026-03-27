Nowy przewoźnik na polskim lotnisku. Pierwszy lot w niedzielę

Letnie rozkłady lotów linie lotnicze wprowadzają zwykle w ostatni weekend marca. Na lotnisku w Poznaniu ten weekend zapowiada się uroczyście - w niedzielę 29 marca zainaugurowane zostanie nowe połączenie linii SWISS do Zurychu. Samoloty z Poznania do tego jednego z największych hubów przesiadkowych w Europie będą latały trzy razy w tygodniu.

Nowe trasy i powrót europejskich klasyków

Największy przewoźnik na poznańskim lotnisku, Ryanair, wzbogacił swoją ofertę o irlandzkie miasto Shannon, idealne dla wielbicieli surowych, atlantyckich krajobrazów.

Po zimowej przerwie do rozkładu lotów irlandzkiego przewoźnika wracają wiosenno-letnie klasyki, takie jak Barcelona, Cagliari, Chania, Dubrownik, Majorka, Tirana, Wenecja czy Zadar, a także Praga - doskonała na weekendowy wypad, do której loty realizowane będą w czwartki, piątki i niedziele. W maju i czerwcu oferta Ryanaira poszerzy się także o loty do Burgas, na Korfu, do Puli i Podgoricy.

Z kolei linie Wizz Air zapowiedziały ekspansję rozłożoną w czasie: w czerwcu pasażerowie polecą do czarnogórskiej Podgoricy, a we wrześniu zadebiutuje zupełnie nowa trasa do Bazylei. Dla osób podróżujących biznesowo lub planujących dalekie wyprawy kluczowa pozostaje obecność tradycyjnych przewoźników.

Dzięki liniom takim jak Lufthansa, SAS, KLM, LOT czy wspomniany SWISS, Poznań utrzymuje doskonałe połączenie z największymi hubami, co pozwala dotrzeć do Ameryki, Azji i Afryki z tylko jedną przesiadką.

Egzotyczne wakacje prosto z Wielkopolski

Ruch czarterowy z Poznania w 2026 roku zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Biura podróży przygotowały ofertę 41 kierunków, wśród których obok popularnej Turcji, Grecji i Egiptu, znalazły się propozycje dla poszukiwaczy egzotyki. Bezpośrednio z Poznania polecimy w tym roku na Zanzibar oraz Madagaskar.

Dla osób szukających nieco bliższych, ale wciąż wyjątkowych miejsc, dostępne są loty na Wyspy Kanaryjskie, Maderę czy do Maroka.

Lotnisko z optymizmem patrzy również na rynek bliskowschodni - wznowienie lotów linii flyDubai do Dubaju po ustabilizowaniu sytuacji w tamtym regionie otworzy przed pasażerami z Poznania łatwiejszą drogę do podróży w kierunku Australii.

Letni rozkład lotów będzie obowiązywał do ostatniego weekendu października.

