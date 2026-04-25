Na lotnisku Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice zakończył ważny etap rozbudowy. Nowy Terminal Wspierający, urządzony w dawnym budynku cargo, jest już gotowy na testy i przyjęcie pierwszych pasażerów.

Nowa przestrzeń z drugiego obiegu. Więcej pasażerów i mniej stresu

Zamiast budować od zera, lotnisko wykorzystało istniejącą infrastrukturę magazynową. Dzięki temu w zaledwie dziewięć miesięcy powstało ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Dodano łącznik z terminalem pasażerskim i dwie klatki schodowe, tworząc spójną całość. Nowa część będzie służyć jako poczekalnia dla osób lecących poza strefę Schengen, czyli krajów bez wspólnej kontroli granicznej. Dla podróżnych przygotowano 632 fotele.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. Nowy Terminal Wspierający - dawny budynek Cargo Albin Marciniak East News

W tym przypadku nie można powiedzieć, że zmiana jest czysto kosmetyczna. Terminal zwiększy przepustowość z 1800 do 2700 pasażerów na godzinę.

To inwestycja, która pozwoli w całej strefie odlotów komfortowo obsłużyć w ciągu godziny 2700 pasażerów, podczas gdy do tej pory było to 1800 pasażerów. Nasza zdolność w tym zakresie wzrośnie więc o połowę. W sumie w ciągu roku Terminal Wspierający pozwoli nam zwiększyć przepustowość lotniska co najmniej o 2 mln pasażerów odlatujących z Krakowa.

Nowa przestrzeń to także konkretne rozwiązania technologiczne

Ponad 30 kilometrów instalacji elektrycznych, setki gniazdek z różnymi standardami wtyczek i portami USB, a także rozbudowane systemy wentylacji i bezpieczeństwa mają zapewnić sprawne działanie.

Pasażerowie znajdą tu również pokój medyczny, przestrzeń dla rodzin z dziećmi czy tzw. komfortkę - specjalne pomieszczenie dla osób z niepełnosprawnościami, punkty komercyjne, lokale gastronomiczne i automaty vendingowe. Pojawią się też elementy rzadko spotykane w polskich portach, jak myjki do stóp (z myślą o gościach przede wszystkim z Bliskiego Wchodu) czy ekumeniczne sale modlitw.

- Jesteśmy pierwszym i jedynym lotniskiem w Polsce, które przygotowało przewodnik dla pasażerów z neuroróżnorodnościami w tym w spektrum autyzmu - mówił prezes Łukasz Strutyński. - Rozumiemy i poważnie traktujemy potrzeby osób, dla których hałas i światło w terminalu mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego bardzo się cieszę, że w Terminalu Wspierającym udało nam się wygospodarować miejsca na pokój ciszy dla takich osób. Nie jest jeszcze wyposażony, ale będziemy się starać, by mógł służyć pasażerom jeszcze przed wakacjami.

Pierwsi pasażerowie skorzystają z terminala 30 kwietnia, ale wcześniej, w nocy z 28 na 29 kwietnia, obiekt przejdzie testy z udziałem kilkuset osób. Chętnych, którzy chcieli spędzić noc na lotnisku nie brakowało, limit (300 "pasażerów") wyczerpał się już po 6 godzinach. Oddanie do użytku Terminalu Wspierającego to pierwszy etap planowanej docelowej rozbudowy terminalu Kraków Airport.

Robot wyposażony w sztuczną inteligencję pokonuje profesjonalnych graczy w tenisa stołowego © 2026 Associated Press