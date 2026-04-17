Odbudowano go po 300 latach. Cud Polski znów można zwiedzać

Średniowieczny zamek w woj. małopolskim, malowniczo położony nad Popradem, przez długie lata pozostawał w stanie ruiny, a próby jego odbudowy były utrudnione przez niemal całkowity brak historycznych źródeł o zamku. Jednak dzięki licznym badaniom archeologicznym, analizom historycznym oraz konsultacjom z architektami udało się w końcu opracować plan odbudowy.

Zaangażowanie władz Muszyny sprawiło, że projekt został zrealizowany, a częściowo zrekonstruowany zamek wkrótce uznano za jeden z Cudów Polski. Teraz, po okresie czasowego zamknięcia, ponownie będzie można go zwiedzać. Kiedy nastąpi otwarcie sezonu, w jakich godzinach oglądać zamek i ile kosztują bilety?

Cud Polski znów otwarty dla turystów

Zamek w Muszynie pierwotnie pełnił funkcję obronną i strzegł granicy polsko-węgierskiej oraz ważnego szlaku handlowego wzdłuż Popradu. Przez wieki był siedzibą starostów i jeszcze w XVII wieku zachowywał znaczenie militarne. W drugiej połowie XVIII wieku został opuszczony i coraz bardziej niszczał. Po ok. 300 latach stania w ruinie udało się przywrócić mu blask.

Dzięki staraniom gminy, przeprowadzono bowiem jego częściową rekonstrukcję. Prace oparto m.in. na źródłach historycznych odnalezionych w różnych miejscach, np. w Watykanie i Wiedniu. 30 września 2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie odbudowanej warowni. Dziś zamek w Muszynie przyciąga turystów z Polski i innych części świata, stanowiąc jedną z największych atrakcji tej malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej.

Po zimowej przerwie miasto znów zaprosi zwiedzających na zamek - nowy sezon rozpoczyna się w sobotę, 18 kwietnia, od godziny 10:00. W ramach otwarcia nowego sezonu na zamku zaplanowano liczne atrakcje, w tym pamiątkowe fotografie w strojach z epoki, wybijanie denarów i oczywiście zwiedzanie zamku, a wszystko przy dźwiękach muzyki.

Zamek w Muszynie. Adres, godziny otwarcia, ceny biletów

Na zamku czekają nie tylko zapierające widoki na okolicę, ale i wiele nowych atrakcji, w tym tablice z ciekawostkami oraz Magiczne Zwierciadło. Dzięki niemu można zobaczyć siebie w roli postaci z minionych epok, co sprawia, że zwiedzanie staje się jeszcze ciekawsze. Dodatkowo interaktywne lustro umożliwia też interakcje z turystami znajdującymi się na zamku w Starej Lubowni.

W dniu otwarcia sezonu, a także w pozostałe dni kwietnia, zamek będzie czynny do godziny 17:00. Od maja do sierpnia godziny odwiedzin to już natomiast 10:00-18:00. Wrzesień-październik - czynne jest 10:00-17:00, a w listopadzie do 16:00. Zimą następuje przerwa w funkcjonowaniu atrakcji.

Bilety na zamek w Muszynie przy ul. Zazamcze 2B to koszt 12 zł za bilet normalny i 8 zł za bilet ulgowy. Dzieci do lat 12 wchodzą bezpłatnie.

Pięknie położona w dolinie rzeki Poprad Muszyna poza zamkiem może poszczycić się także pijalniami wody, ogrodami sensorycznymi, ratuszem i piwnicami, oraz wieloma innymi ciekawymi atrakcjami.

