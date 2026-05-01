Spis treści: Na rowerze przez Europę - najlepsze trasy rowerowe na wakacje Portugalia: Porto - Lizbona Holandia: Utrecht - Amsterdam - Haga Włochy: Toskania Hiszpania: Grand Tour Catalunya Gravel Francja: La Voie Bleue Niemcy, Austria, Szwarcaria: szlak rowerowy Bodensee Radweg Szwecja: trasa rowerowa Ljungleden

Nie musisz mieć dużego doświadczenia i kondycji triatlonisty, żeby wybrać się na jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Europie. Podczas planowania podróży zwróć po prostu uwagę na profil trasy, im mniej przewyższenia do pokonania po drodze, tym trasa jest łatwiejsza. Kolejnym kryterium dla ciebie może być długość poszczególnych etapów, które np. należy przejechać jednego dnia. Etapy możesz dopasować do swoich możliwości. Niektóre trasy umożliwiają postoje co 30 km, inne co 60 km.

Najpiękniejsze trasy rowerowe w Europie są świetnie dopasowane do potrzeb rowerzystów. Mają potrzebną infrastrukturę: miejsca postoju, noclegi, kawiarnie restauracje po drodze. Wiodą głównie asfaltowymi trasami rowerowymi, po których jazda samochodem jest zabroniona. To sprawia, że są bezpieczne.

Wybrane przez portal Euronews najpiękniejsze trasy rowerowe w Europie wyróżniają się jednak krajobrazami, punktami widokowymi i atrakcjami turystycznymi. Oto 7 najpiękniejszych tras rowerowych na wakacje w 2026 roku.

Portugalia: Porto - Lizbona

Trasa z Porto do Lizbony łączy dwa obfitujące w atrakcje turystyczne miasta Portugalii. Na starcie możecie rozkoszować się pięknymi widokami na rzekę z kieliszkiem porto w ręku, a na mecie w otoczeniu charakterystycznej dla miejscowości pastelowej zabudowy rozkoszować się smakiem najlepszych dań portugalskiej kuchni. Co czeka na ciebie po drodze?

Trasa ma 444 km i w głównej mierze wiedzie wzdłuż wybrzeża. Nie jest płaska - pokonasz ok. 5300 m w górę. W połowie wiedzie po utwardzonych drogach, ale przygotuj się także na szutrowe drogi. Im dalej na południe tym trasa będzie bardziej płaska. W większości wiedzie bocznymi drogami, między spokojnymi urokliwymi, wioskami i winnicami. Całość trasy pokonasz w około 28 h, ale nie warto się śpieszyć.

Holandia: Utrecht - Amsterdam - Haga

Trudno wyobrazić sobie Holandię bez rowerów, więc warto zwiedzić ją właśnie na dwóch kółkach. Ten nizinny kraj obfituje w wiele świetnie dopasowanych do rowerzystów tras rowerowych, na które bez problemu możesz wybrać się, nie mając dużego doświadczenia.

Trasa z Utrechtu do Amsterdamu ma ok. 56 km i wiedzie terenami wiejskimi, więc przygotuj się na typowo holenderskie krajobrazy. Po drodze pokonujesz ok. 46 m przewyższenia. Z kolei odcinek od Amsterdamu do Hagi pokonasz wzdłuż wybrzeża w większości utwardzaną trasą rowerową. Ten odcinek mierzy 75,2 km. Przygotuj się jednak na nieco większe przewyższenia.

Włochy: Toskania

Toskanię na rowerze warto zwiedzać powoli. Rozbudowana infrastruktura na pewno ci w tym pomorze. Dzienne etapy możesz podzielić nawet na 30-kilometrowe odcinki. Drogi pomiędzy wzgórzami łączą Florencję, Sienę i Pizę.

Marzy ci się Toskania jak z katalogu biura podróży? Zaplanuj swoją trasę w dolinie rzeki Oricia (Val d'Oricia). To tutaj czekają na ciebie kamienne miasteczka położone na wzgórzach, malownicze drogi pomiędzy cyprysami - także ta, na której kręcono słynne ujęcia z filmu "Gladiator", ale także wąwozy, winnice, gaje oliwne. Po prostu Toskania.

Hiszpania: Grand Tour Catalunya Gravel

Na wakacje w 2026 roku warto wybrać się do Katalonii. Tam poprowadzono Grand Tour Catalunya Gravel, trasę, która jak nic pozwoli ci poznać piękno tego regionu. W sumie liczy 2500 km. Można ją podzielić na 42 etapy. Podczas przejazdu całej trasy pokonujesz 45 tys. metrów przewyższenia.

Trasa przez Katalonię ma bardzo zróżnicowany teren. Twórcy podzielili je na cztery części, które różnią się krajobrazami i poziomem trudności.

Etap poprowadzony przez Pireneje łączy Alt Urgell z Empordà. Podczas niej wjedziesz na wzniesienie o wysokości ponad 2000 metrów, ale zwiedzisz także malownicze, zalesione doliny. Na trasie czekają na ciebie średniowieczne wioski, wulkaniczne krajobrazy, klify i wiejskie drogi wiodące przez pola i romańskie mosty. Etap przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych rowerzystów.

Jeśli masz mało doświadczenia na rowerze, możesz wybrać odcinki innego etapu Grand Tour Catalunya Gravel np. etapu prowadzącego z Tarragony do lleidy. Początkowe odcinki wiodą wzdłuż wybrzeża do rzeki Ebre. Region ten jest płaski i obfituje w piękne nadmorskie krajobrazy.

Francja: La Voie Bleue

Tak zwana Niebieska Trasa we Francji jest kolejną ciekawą propozycją. Ma około 700 km i rozpoczyna się przy granicy z Luksemburgiem, a kończy w Lyonie. W większości jest płaska i niewymagająca, a dzienne etapy łatwo dopasować do swoich umiejętności i potrzeb. Trasa rowerowa we Francji dostarczy ci zapierających dech w piersiach krajobrazów na winnice i zabytkowe miasteczka. Po drodze miniesz również ważne atrakcje turystyczne przybliżające kulturę francuską.

Niemcy, Austria, Szwarcaria: szlak rowerowy Bodensee Radweg

Pokonując tę trasę rowerową, przejedziesz przez trzy państwa i objedziesz jedno jezioro - a dokładnie Jezioro Bodeńskie. Z tym malowniczym widokiem możesz pokonać 260 km i bez problemu wybierzesz się na nią z całą rodziną.

Trasę Bodensee Radweg możesz łatwo podzielić na etapy, przejechać częściowo i skorzystać z licznych przepraw promowych w przypadku pogorszenia pogody. Widok na piękne Jezioro Bodeńskie uzupełnią alpejskie szczyty, winnice i zabytki historyczne.

Większość rowerzystów pokonuje całą trasę w 4-7 dni. Po drodze możesz skorzystać z licznych kempingów i placów zabaw lub odpocząć na plaży.

Szwecja: trasa rowerowa Ljungleden

W maju 2026 roku zostanie otwarta jeszcze jedna trasa rowerowa dla osób szukających pięknych krajobrazów i przygody. Trasa wiodąca z Göteborg do Falköping w Szwecji nazwana jest Ljungleden, co nawiązuje do filetowego wrzosu obficie porastającego tereny, przez które wiedzie. Aby w pełni móc go podziwiać, warto wybrać się na tę trasę w sierpniu lub we wrześniu.

Cała trasa liczy 170 km i wiedzie przez większe miasta Szwecji i tereny wiejskie. Mogą wybrać się na nią zarówno zaawansowani, jak i mniej doświadczeni rowerzyści. W razie problemów po drodze znajduje się szereg miejsc noclegowych i połączeń kolejowych. Większość trasy wiedzie ścieżkami rowerowymi i mało uczęszczanymi drogami. Znajdą się także odcinki szutrowe. Po drodze koniecznie zatrzymajcie się w lokalnych kawiarniach i restauracjach na szwedzkie przysmaki.

