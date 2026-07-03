Spis treści: Podziemny rejs, czyli największa atrakcja Tarnowskich Gór Idealna ucieczka przed upałem. Dlaczego warto tu przyjechać latem? Wakacje w Sztolni Czarnego Pstrąga: bilety, ubiór i wskazówki dla rodzin

Jeśli masz dość upałów, słońca i tłumów na plażach, jedź do Tarnowskich Gór. Zabytkowa Sztolnia Czarnego Pstrąga oferuje ciszę i przyjemny chłód. Rejs 30m pod ziemią relaksuje i pozwala poznać dawną pracę gwarków, a zwieńczeniem wycieczki może być wspólne morsowanie.

Podziemny rejs, czyli największa atrakcja Tarnowskich Gór

Ukryta w Tarnowskich Górach Sztolnia Czarnego Pstrąga to wyjątkowy zabytek hydrotechniki wpisany na listę UNESCO. Podziemny system odwadniający powstał w XIX wieku na potrzeby kopalń srebra, ołowiu i cynku. To właśnie tutaj znajduje się najdłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna pokonywana łodziami. Liczy 600 metrów i biegnie kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią, między szybami "Ewa" i "Sylwester".

Zwiedzanie tego zabytku nie ma nic wspólnego z klasyczną wycieczką. Zamiast spaceru jest rejs wąską, niemal całkowicie zaciemnioną sztolnią. Łodzie suną powoli po krystalicznie czystej wodzie, a przewodnik wprawia je w ruch, odpychając się od ścian tunelu. Dokładnie tak samo robili kiedyś górnicy.

Po drodze można podziwiać oryginalne fragmenty XIX‑wiecznej infrastruktury. Łodzie przepływają przez cztery bramy: Pamięci, Odważnych, Szczęśliwych i Leniwych. Turyści mogą podziwiać stalaktyty i stalagmity i posłuchać legend górniczych. Jedna z nich mówi o gwarku zamienionym w pstrąga. Od tych ryb sztolnia wzięła swą nazwę, pstrągi wpływają do niej w poszukiwaniu krystalicznej wody. Oprócz nich w podziemnych korytarzach żyją nietoperze, które straszą zwiedzających cichymi przelotami.

Idealna ucieczka przed upałem. Dlaczego warto tu przyjechać latem?

Gdy temperatury przekraczają 30 stopni, Sztolnia Czarnego Pstrąga oferuje naturalną klimatyzację. Kilkadziesiąt metrów pod ziemią utrzymuje się stała temperatura około 10°C. Dlatego nawet w upalne dni warto na rejs ubrać się cieplej. Przydadzą się też wygodne buty, bo do łodzi schodzi się po kamiennych schodach.

Specyficzny mikroklimat sztolni to nie tylko stała temperatura powietrza. W Szybie Sylwestra woda przez cały rok utrzymuje około 6°C. To sprawia, że miłośnicy morsowania mogą się w niej kąpać przez cały rok, schładzając ciało również latem. Panująca pod ziemią cisza i ciemność rozświetlana jedynie górniczymi lampami karbidowymi są miłą odskocznią od gorących i gwarnych plaż.

Brak bodźców jest okazją do wyciszenia, dlatego sztolnia oferuje też relaksacyjny floating łodziami. To indywidualny spływ z opcją dla jednej lub dwóch osób. Płynąc z prądem w ciemności i słuchając tylko chlupotu wody, można dać odpocząć skołatanym nerwom.

Na zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga warto ciepło się ubrać. Adrian Slazok Reporter

Wakacje w Sztolni Czarnego Pstrąga: bilety, ubiór i wskazówki dla rodzin

Zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga jest możliwe tylko z przewodnikiem i trwa około godziny. Sam rejs łodziami zajmuje mniej więcej 40-45 minut. To wystarczająco długo, by poczuć klimat miejsca, ale nie na tyle, by wycieczka była męcząca dla najmłodszych. Ze względów bezpieczeństwa do sztolni mają wstęp dzieci powyżej 4. roku życia.

Bilety dla turystów indywidualnych kosztują około 73 zł za osobę dorosłą i 62 zł za dziecko. Możliwa jest również opcja wycieczki wraz z konsumpcją pstrąga, cena za wejście rośnie wtedy o 20 zł. Warto wziąć pod uwagę, że pod ziemią trzeba będzie pokonać 100 kamiennych schodów, z czym nie każde dziecko, senior czy osoba niepełnosprawna sobie poradzą.

W sezonie letnim wejścia odbywają się nawet co godzinę, ale liczba miejsc jest ograniczona. Warto wcześniej zrobić rezerwację lub kupić bilety przez internet. W sieci można również zapłacić za morsowanie i floating.

Należy zapamiętać, że w przygotowaniu do rejsu Sztolnią Czarnego Pstrąga najważniejszy jest ciepły ubiór. Nawet gdy na zewnątrz jest nieznośny upał, 30 metrów pod ziemią panuje temperatura 10°C. Wskazane są więc bluzy, długie spodnie i pełne buty. Strój powinien być wygodny, by nie utrudniał pokonywania schodów i wchodzenia do łodzi.



