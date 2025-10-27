W skrócie W listopadzie 2025 roku ponownie rusza akcja Darmowy Listopad, pozwalająca bezpłatnie zwiedzać królewskie rezydencje w Warszawie i Krakowie.

W ramach wydarzenia można bezpłatnie zwiedzać obiekty, a także wziąć udział w warsztatach, spacerach tematycznych oraz licznych wydarzeniach kulturalnych.

Każda rezydencja przygotowała własny harmonogram atrakcji, w tym m.in. lekcje muzealne, wystawy i animacje.

Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich 2025

Darmowy Listopad to coroczna akcja, która obejmuje zwiedzanie pałaców i rezydencji królewskich w Polsce. W grę wchodzi tu m.in. bezpłatne podziwianie wnętrz, np. sal reprezentacyjnych i wstęp na wystawy.

Darmowy Listopad 2025 to także okazja, by wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, wybrać się na spacery tematyczne i zaliczyć inne wydarzenia kulturalne.

To już czternasta edycja tego wydarzenia, a w tym roku hasem jest "Królewski, czyli jaki?". Które miejsca biorą udział w akcji Darmowy Listopad w 2025 roku i co znalazło się w ofercie?

Listopad po królewsku. Jakie muzea można odwiedzić za darmo?

Akcja obejmuje bezpłatny wstęp do kilku królewskich rezydencji w Warszawie i jednej w Krakowie. Udział w Darmowym Listopadzie biorą: Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

W konkretnych dniach można też korzystać z przygotowanych atrakcji dodatkowych. Udział będzie można wziąć np. w warsztatach, animacjach i spacerach tematycznych.

Kiedy Wawel i Łazienki będzie można zwiedzić za darmo?

W ramach Darmowego Listopada przez cały miesiąc będzie można skorzystać z bezpłatnego wstępu na ekspozycje w wybranych rezydencjach w Krakowie i Warszawie.

Ponadto poszczególne weekendy w listopadzie 2025 r. będą skupione na innej rezydencji królewskiej:

8-9 listopada: Zamek Królewski w Warszawie,

15-16 listopada: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,

22-23 listopada: Muzeum Łazienki Królewskie,

29-30 listopada: Zamek Królewski na Wawelu.

W listopadzie bezpłatnie zwiedzimy m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie. Pixabay.com

Harmonogram wydarzeń. Zamek Królewski, Muzeum w Wilanowie, Łazienki i Wawel

Co oferują rezydencje królewskie w ramach Darmowego Listopada 2025?

Zamek Królewski w Warszawie - Obiekt w dniach 8-9 listopada zaprasza na wydarzenia poświęcone jednemu z mieszkańców rezydencji, Ignacemu Mościckiemu oraz historii posiadłości - od książęcej po prezydencką. Dla rodzin przygotowano warsztaty, animacje i spacery tematyczne.

Przez cały listopad bezpłatnie można zwiedzać Apartamenty Królewskie, Sale Sejmowe oraz - w środy, piątki i soboty - Pałac pod Blachą. Zamek organizuje też 300 darmowych lekcji muzealnych "Królewski, czyli jaki?", przybliżających życie na dworze i symbolikę królewskich wnętrz.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - W dniach 15-16 listopada muzeum zaprasza na weekend "Królewski czyli jaki? Historia pełna życia" z warsztatami, animacjami i rekonstrukcjami historycznymi dla różnych grup wiekowych.

Przez cały listopad wstęp do pałacu i parku będzie bezpłatny. Udostępnione zostaną apartamenty królewskie, galerie oraz wystawy czasowe. Muzeum oferuje też 400 darmowych zajęć edukacyjnych dla grup - od lekcji o kulturze sarmackiej po warsztaty kaligrafii, tańca i kuchni dawnej (obowiązują zapisy).

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - W dniach 22-23 listopada muzeum zaprasza na weekend poświęcony "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego, który odwiedził przybytek. W programie znalazło się czytanie performatywne dramatu z udziałem aktorów, czy spacer śladami Wyspiańskiego.

Przez cały listopad bezpłatnie można częściowo zwiedzać Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Pałac Myślewicki, Koszary Kantonistów i Stajnie Kubickiego. 11 listopada odbędzie się piknik historyczny z okazji Święta Niepodległości . Muzeum przygotowało także 400 darmowych zajęć edukacyjnych (obowiązują zapisy).

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie - W dniach 29-30 listopada zamek zaprasza na otwarcie odnowionej ekspozycji Królewskiej Zbrojowni, prezentującej historię rycerstwa i królewskiego splendoru w nowoczesnej formie. Wstęp na wystawę będzie bezpłatny przez trzy dni po jej otwarciu.

Przez cały listopad nieodpłatnie można zwiedzać Reprezentacyjne Komnaty Królewskie z wystawą "Abakanowicz. Bez reguł", Namioty Tureckie, Wawel Zaginiony, podziemną trasę Lapidarium, Międzymurze oraz ekspozycję "A może coś innego?". Dla grup szkolnych przygotowano 300 darmowych lekcji edukacyjnych obejmujących 30 tematów zajęć.

Każda z rezydencji w Warszawie oraz krakowski Wawel udostępniły pełne harmonogramy wydarzeń na swoich stronach. Warto je sprawdzić i zapoznać ze szczegółowym planem listopadowych atrakcji.

