Podróżowanie z polskich lotnisk nabiera tempa, a mapa dostępnych możliwości rysuje się atrakcyjnie.

Najwięcej letnich kierunków zaoferuje Lotnisko Chopina, skąd będzie można polecieć do 142 miejsc docelowych.

Wakacyjna ofensywa Lotniska Chopina

Polskie Linie Lotnicze LOT zaoferują 6 nowych połączeń regularnych oraz sezonowych w następujących kierunkach:

Bolonia (6 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03),

San Francisco (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 06.05),

Porto (4 - 5 lotów w tygodniu, pierwszy rejs 25.05),

Heraklion (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05),

Palma de Mallorca (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05),

Ałmaty (3 - 4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.05).

Kolejne 8 kierunków z warszawskiego Okęcia zainauguruje węgierski Wizz Air. Pasażerowie będą mogli wybrać się do:

Bratysławy (5 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),

Tallina (7 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),

Minorki (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),

Sofii (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),

Lamezi Terme (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.03),

Faro (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03),

Braszowa (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06),

Zadaru (4 razy tygodniowo, pierwszy rejs 09.06).

Ponad 140 kierunków na lato na Lotnisku Chopina to potężny silnik dla naszych przychodów i twardy dowód na to, że gramy w najwyższej lidze. Przewoźnicy otwierają nowe trasy tam, gdzie jest gigantyczny popyt i silny biznes.

Po kilku latach przerwy na warszawskie Lotnisko Chopina powróci airBaltic. Łotewskie linie lotnicze obsłużą całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się 3 razy

w tygodniu (każdy poniedziałek, środa oraz piątek), a pierwszy z nich zaplanowano na 30 marca.

Nowości także w Radomiu i Zielonej Górze

Polskie Porty Lotnicze zapowiadają nowości także w siatce Lotniska Warszawa-Radom (Preweza i Rzym - PLL LOT oraz Larnaka, Burgas i Tirana - Wizz Air). Będą także wakacyjne czartery z Radomia - m.in. Hurghada i Antalya.

Więcej samolotów zobaczymy również na Lotnisku Zielona Góra-Babimost. Oprócz regularnego połączenia PLL LOT do Warszawy (2 połączenia dziennie), turyści będą mogli skorzystać z czarterów do Antalyi (2 loty w tygodniu), Enfidhy (1 lot w tygodniu), Tirany (1 lot w tygodniu) i Marsa Alam (1 lot w tygodniu).

