Ofensywa przewoźników na Lotnisku Chopina. Lato będzie rekordowe
Z soboty na niedzielę zmiana czasu. Dla całej branży lotniczej oznacza to start sezonu letniego i nowego rozkładu. Lotnisko Chopina rusza z potężną ofensywą, oferując aż 142 kierunki i 15 nowości, w tym transatlantyckie hity od Polskich Linii Lotniczych LOT oraz 8 nowych tras Wizz Air. Do Warszawy po przerwie wraca też airBaltic, a porty w Radomiu i Zielonej Górze wzmacniają ofertę o atrakcyjne czartery do Turcji czy Albanii.
Podróżowanie z polskich lotnisk nabiera tempa, a mapa dostępnych możliwości rysuje się atrakcyjnie.
Najwięcej letnich kierunków zaoferuje Lotnisko Chopina, skąd będzie można polecieć do 142 miejsc docelowych.
Wakacyjna ofensywa Lotniska Chopina
Polskie Linie Lotnicze LOT zaoferują 6 nowych połączeń regularnych oraz sezonowych w następujących kierunkach:
- Bolonia (6 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03),
- San Francisco (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 06.05),
- Porto (4 - 5 lotów w tygodniu, pierwszy rejs 25.05),
- Heraklion (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05),
- Palma de Mallorca (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05),
- Ałmaty (3 - 4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.05).
Kolejne 8 kierunków z warszawskiego Okęcia zainauguruje węgierski Wizz Air. Pasażerowie będą mogli wybrać się do:
- Bratysławy (5 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),
- Tallina (7 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),
- Minorki (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),
- Sofii (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03),
- Lamezi Terme (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.03),
- Faro (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03),
- Braszowa (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06),
- Zadaru (4 razy tygodniowo, pierwszy rejs 09.06).
Ponad 140 kierunków na lato na Lotnisku Chopina to potężny silnik dla naszych przychodów i twardy dowód na to, że gramy w najwyższej lidze. Przewoźnicy otwierają nowe trasy tam, gdzie jest gigantyczny popyt i silny biznes.
Po kilku latach przerwy na warszawskie Lotnisko Chopina powróci airBaltic. Łotewskie linie lotnicze obsłużą całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się 3 razy
w tygodniu (każdy poniedziałek, środa oraz piątek), a pierwszy z nich zaplanowano na 30 marca.
Nowości także w Radomiu i Zielonej Górze
Polskie Porty Lotnicze zapowiadają nowości także w siatce Lotniska Warszawa-Radom (Preweza i Rzym - PLL LOT oraz Larnaka, Burgas i Tirana - Wizz Air). Będą także wakacyjne czartery z Radomia - m.in. Hurghada i Antalya.
Więcej samolotów zobaczymy również na Lotnisku Zielona Góra-Babimost. Oprócz regularnego połączenia PLL LOT do Warszawy (2 połączenia dziennie), turyści będą mogli skorzystać z czarterów do Antalyi (2 loty w tygodniu), Enfidhy (1 lot w tygodniu), Tirany (1 lot w tygodniu) i Marsa Alam (1 lot w tygodniu).