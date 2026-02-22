Oferta marzeń? Zamieszkaj na wyspie za darmo i monitoruj ptaki

Zamieszkasz tu za darmo, by monitorować ptaki morskie

Różnie postrzegamy pracę marzeń - może to być np. zajęcie niezwykle intratne, albo pozwalające na realizację obowiązków z dowolnego miejsca. Dla wielu osób najważniejsze nie są finanse i pięcie się po szczeblach kariery, a spokój - wykonywanie zadań z dala od zgiełku, w otoczeniu przyrody, nawet w ramach barteru czy wolontariatu.

Ta ostatnia opcja pokrywa się z ofertą z wyspy Skomer w zachodniej Walii. Skomer leży u wybrzeży Pembrokeshire i obejmuje ok. 2,9 km2. Wyspa to narodowy rezerwat przyrody, znany przede wszystkim z tego, że żyją tam tysiące maskonurów, burzyków północnych, nurzyków i innych ptaków morskich. Oferta dotyczy dołączenia do zespołu, który pomaga w sezonowym monitorowaniu populacji tych ptaków. Zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie i szkolenia.

Skomer otacza morski rezerwat, którym zarządza organizacja Wildlifr Trust of South & West Wales. Jednostka ta oferuje teraz chętnym dołączenie do zespołu działającego na Skomer, by zająć się monitorowaniem ptaków morskich. Oferta dotyczy wolontariatu, który odbywa się od 23 maja do 23 czerwca 2026 r. Aplikować można do 28 lutego.

Korzyści z tego zajęcia obejmują bezpłatne zakwaterowanie i pokrycie rachunków, zwrot kosztów podróży w obrębie Wielkiej Brytanii, łącznie z parkingami, a także szkolenia, np. kurs na motorówkę. W wybranych przypadkach możliwe jest także otrzymanie stypendium w wysokości 200 funtów. Do tego dochodzi obcowanie z naturą i poszerzanie wiedzy związane z wykonywanym zajęciem.

- Wybrany kandydat zdobędzie doświadczenie w technikach monitorowania ptaków morskich z wykorzystaniem metodologii JNCC na terenie narodowego rezerwatu przyrody. Dodatkowo, zdobędzie doświadczenie w obsłudze i użytkowaniu radiotelefonów VHF oraz pracy na łodzi na wyspie, a także w obsłudze odpowiedniego sprzętu - podaje Wildlifr Trust of South & West Wales.

Historia obecności człowieka na wyspie Skomer sięga tysięcy lat wstecz. Są tam kamienne kręgi, menhiry i pozostałości prehistorycznych domów oraz pól. Nazwa wyspy pochodzi od używanego przez wikingów określenia "Skalmey", oznaczającego "wyspę rozszczepioną" - prawdopodobnie od faktu, że wschodni kraniec wyspy jest prawie odcięty dwiema zatokami od głównej części. Niesamowite miejsce zasiedlają m.in maskonury - stan na maj 2025 r. mówił o ok. 43 tys. tych ptaków. To czyni tę wyspę jedną z najważniejszych kolonii maskonurów w Wielkiej Brytanii. Oferta wolontariatu na Skomer dotyczy właśnie monitorowania ptaków morskich, w tym puffinów.

Jak dołączyć do zespołu na Skomer? Składanie wniosków odbywa się przez formularz online na stronie internetowej Wildlifr Trust of South & West Wales. Przed podjęciem decyzji o złożeniu aplikacji należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi przedstawionymi przez Wildlifr Trust of South & West Wales oraz zasadami wjazdu do Walii w ramach wolontariatu. Organizacja ma w propozycjach także inne formy zajęcia, np. wolontariaty tygodniowe na wyspie, a także wsparcie zespołów pracujących w innych miejscach, są także oferty pracy.

