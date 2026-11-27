Overtourism - 8 kierunków, które warto omijać

Problem nadmiernej turystyki wciąż się rozszerza. W ubiegłym roku informowałam w GeekWeek.pl o problemach Wenecji, która boryka się z ogromną liczbą turystów, otwiera się w nowym oknie. W tym roku serwis Fodor's Travel wymienił osiem miejsc, które jeszcze niedawno mogłyby być marzeniem wielu osób, lecz teraz warto ponownie rozważyć podróż w tamte rejony, jeżeli nie chcemy dokładać cegiełki do niszczenia tamtejszego uroku.

Problemy, które zostały wzięte pod uwagę w zestawieniu, to m.in. tłumy turystów i konieczność ich zakwaterowania i przyjęcia, odbijające się negatywnie na mieszkańcach, wyczerpany do granic możliwości ekosystem, degradacja wrażliwych środowisk czy historyczne zakątki miast, które zmieniają się w sklepy z pamiątkami.

Połowa z przedstawionych kierunków znajduje się w Europie. Pełna lista obejmuje:

Riwiera Albańska (Albania), Wybrzeże Amalfi (Włochy), Bali (Indonezja), Korsyka (Francja), Edynburg (Szkocja), Kioto (Japonia), Ngorongoro (Tanzania), Sedona (Stany Zjednoczone).

Fodor's Travel stawia sytuację jasno: nie chce zniechęcić do podróży w te miejsca. Po prostu zaleca ponowne rozważenie tego, jak, kiedy i dlaczego chcemy je odwiedzić. Bo turystyka może być świetnym źródłem utrzymania dla mieszkańców, jednak może też wyrządzić realne szkody, kiedy jej rozwój nie jest kontrolowany. Jednym z "lepszych" wyborów może być zakwaterowanie w lokalnym hotelu czy ominięcie najbardziej zatłoczonych uliczek. Po prostu danie danemu miejscu nieco przestrzeni.

Albańska Riwiera

W 2025 roku kraj odwiedziło rekordowe 12,47 miliona turystów, a pierwsze osiem miesięcy 2026 roku przyniosło kolejny wzrost o 5,3 proc. Popularne kurorty są masowo zalewane betonem i apartamentowcami, za którymi kompletnie nie nadąża lokalna infrastruktura, w tym gospodarka odpadami i oczyszczalnie ścieków. Turyści rzadko wracają do Albanii, ponieważ tłumy rosną w zastraszającym tempie, a usługi często zawodzą, bo nie są w stanie wytrzymać takiej presji.

- Albania to nie tylko morze. Mamy tu mnóstwo gór idealnych do wędrówek i trekkingu, pod względem krajobrazów i przyrody to piękny kraj, w którym turyści mają co odkrywać. Wykorzystajmy ten potencjał turystyczny, zamiast go niszczyć - powiedział Taulant Bino z Albańskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Wybrzeże Amalfi

Włoskie wybrzeże to kolejny wakacyjny kierunek, który padł ofiarą własnej popularności. Od lat zmaga się z przytłaczającą liczbą turystów - najpopularniejsze miasteczko, Positano, przyjęło w 2023 roku 132 551 odwiedzających przy zaledwie 3729 stałych mieszkańcach. Głównym problemem tego regionu jest całkowity paraliż komunikacyjny. Jednocześnie wielki boom na najem krótkoterminowy zmusił młodych ludzi do wyprowadzki przez stale rosnące ceny nieruchomości.

- Czynsze ciągle rosną, ale płace stoją w miejscu. Właściciele mieszkań mogą zarobić znacznie więcej na Airbnb niż na wynajmie długoterminowym, więc miejscowi, którzy nie mają własnych domów, są wypychani z miasteczek, w których dorastali - zauważa Sarah Thompson, mieszkanka Wybrzeża Amalfi i założycielka firmy turystycznej Luxama Travel.

Amalfi jest oblegane przez turystów. Lukasz Solski East News

Bali

Indonezyjska wyspa mierzy się z problemem śmieci - codziennie między godz. 6 a 9 rano spala się tam mnóstwo odpadów, ponieważ nie ma gdzie ich składować. Już wcześniej Fodor wskazał to miejsce jako zagrożone, lecz teraz presja tylko wzrosła. W 2025 roku wyspę odwiedziła rekordowa liczba 6 948 754 zagranicznych turystów, niemal o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ujawniono, że każdy zarejestrowany dzień między czerwcem a wrześniem przekraczał 24-godzinne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5. W Polsce mierzymy się z podobnymi problemami, tylko głównie zimą, otwiera się w nowym oknie.

Korsyka

Wyspa we Francji, chociaż przyciąga turystów licznymi plażami i górami, mierzy się obecnie z ogromnymi napięciami wśród lokalnych mieszkańców. Jak wskazuje INSEE - francuski urząd statystyczny - w 2023 roku 36,7 proc. domów na wyspie było wykorzystywanych jako drugie domy lub nieruchomości użytkowane okazjonalnie.

Latem liczba osób zamieszkujących wyspę podwaja się, powodując potężne obciążenia dróg, opieki zdrowotnej, zasobów wodnych i podstawowych usług. To właśnie sezonowość jest głównym wyzwaniem Korsyki.

Korsyka jest najbardziej górzystą ze śródziemnomorskich wysp 123RF/PICSEL

Edynburg

W stolicy Szkocji problemem także jest wzmożony ruch na Starym Mieście i pogłębiający się kryzys mieszkaniowy. Na słynnej arterii Royal Mile zwykłe sklepy spożywcze i apteki niemal całkowicie ustąpiły miejsca ponad 70 sklepom z pamiątkami oraz lokalom dla turystów. Najem krótkoterminowy wywarł ogromny wpływ na lokalne społeczności w całym Edynburgu.

W lipcu 2026 roku wprowadzono opłatę turystyczną, która wynosi 5 proc. kosztów zakwaterowania. Jest naliczana za pięć pierwszych nocy pobytu. Część wpływów z tego tytułu ma zostać zainwestowana w poprawę sytuacji mieszkaniowej w mieście.

Kioto, Ngorongoro i Sedona

W 2025 roku Kioto odnotowało historyczny rekord niemal 63 mln wizyt turystycznych. Głównym wyzwaniem jest ekstremalna koncentracja gości w kilku najsłynniejszych punktach, m.in. dzielnicy gejsz Gion, gdzie z powodu natarczywego zachowania przyjezdnych wprowadzono zakazy fotografowania oraz wstępu do prywatnych alejek.

Nawet pomimo dużego podatku turystycznego, którego Japonia zatwierdziła w ubiegłym roku, otwiera się w nowym oknie, turystów nie brakuje. Tłumy paraliżują transport mieszkańców, którzy często nie mają możliwości normalnego funkcjonowania - nie są w stanie wsiąść do przepełnionych pojazdów, aby dotrzeć do pracy lub domu.

Tanzania mierzy się z degradacją ziemi, którą powoduje rosnąca populacja ludzi i zwierząt gospodarskich. Zagraża to dzikiej przyrodzie, która czyni Ngorongoro tak wyjątkowym. A mimo to rząd tworzy jeszcze więcej miejsca dla turystów. Przychody z turystyki nie są jednak przeznaczane na poprawę opieki zdrowotnej czy edukacji dla społeczności tam mieszkających. Władze skutecznie zmuszają mieszkańców do opuszczenia kraju.

Arizona zasłynęła czerwonymi formacjami skalnymi. Ta ogromna popularność sprawiła, że lokalna społeczność nie ma gdzie mieszkać - wiele budynków zostało przeznaczonych pod najem krótkoterminowy. W dodatku cierpi na tym krajobraz, który jest zalewany przez podróżujących.



