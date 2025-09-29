Palmiarnia Poznańska zamknie swoje drzwi na trzy lata. Rusza wielka przebudowa

Karol Kubak

Palmiarnia Poznańska, największa w Polsce i jeden z symboli miasta, zamknie się dla zwiedzających na minimum trzy lata. Od 2026 roku ruszy kompleksowa modernizacja, która odmieni pawilony, poprawi warunki dla ponad tysiąca gatunków roślin i unowocześni zabytkowy obiekt po raz pierwszy od ponad trzech dekad.

Palmiarnia Poznańska zamknięta na trzy lata czeka ją wielka modernizacja
Palmiarnia Poznańska zamknięta na trzy lata czeka ją wielka modernizacjaTomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTEREast News

Ponadstuletnia Palmiarnia Poznańska, jeden z symboli miasta i największa tego typu placówka w kraju, szykuje się na wielką modernizację. Od początku 2026 roku jej pawilony zostaną zamknięte dla zwiedzających, a prace potrwają co najmniej trzy lata. Ostatni raz podobny remont przeprowadzano na przełomie lat 80. i 90., teraz czas na kolejne zmiany, które mają zapewnić lepsze warunki roślinom, zwiedzającym i samej konstrukcji zabytkowego obiektu.

Modernizacja na miarę XXI wieku. Co się zmieni?

Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie, zakres prac jest szeroki. Obejmie wymianę całego oszklenia pawilonów, modernizację instalacji, przebudowę wejścia głównego i zaplecza. W planach jest rozbiórka i budowa od nowa kawiarni oraz akwarium z wielkokubaturowymi zbiornikami, w tym efektownym tunelem. Pojawi się także ścieżka widokowa prowadząca na taras, klimatyzowane gabloty dla najbardziej wymagających gatunków roślin i przezierny zbiornik prezentujący rośliny wodne. W ramach inwestycji zaplanowano również mini amfiteatr i rewitalizację zieleni wokół palmiarni.

Przebudowa ma poprawić warunki życia roślin, dzięki nowoczesnym systemom wentylacji i zacieniania. Nowe oszklenie pozwoli wpuścić więcej światła, a jednocześnie lepiej zatrzyma ciepło. To oznacza mniejsze zużycie energii i wody, co dla kosztownego w utrzymaniu obiektu ma kluczowe znaczenie.

Palmiarnia Poznańska jest niezwykle cennym obiektem, który zasługuje na odpowiednią troskę. To zabytek istniejący od 1911 roku. (…) Obecnie liczy 1100 gatunków roślin egzotycznych zebranych w 10 pawilonach odpowiadającym różnym strefom klimatycznym świata.
Podaje spółka PIM
Szklarnia otoczona zielenią i ogrodem z kwitnącymi kwiatami, szeroka alejka prowadząca do wejścia do budynku, drzewa w tle i ławki po bokach ścieżki.
Palmiarnia Poznańska będzie zamknięta na lata. Wielka przebudowa odmieni obiektFidelio/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)Wikimedia Commons

Palmiarnia wraz z parkiem Wilsona stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego dzielnicy Łazarz. Od 15 lat posiada status Ogrodu Botanicznego, co umożliwia jej nie tylko wystawianie roślin, lecz także prowadzenie badań naukowych i działań edukacyjnych. W jej pawilonach rosną okazy zagrożone wyginięciem, a najstarsza roślina, sagowiec australijski, liczy około 400 lat. Modernizacja ma więc zabezpieczyć nie tylko infrastrukturę, ale i wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze, które od ponad wieku przyciąga poznaniaków i gości z całego świata.

Źródła: Poznańskie Inwestycje Miejskie, Muratorplus.pl, Wikipedia

