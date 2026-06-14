Spis treści: Sięgają po walizki w trakcie ewakuacji. Linie ostrzegają Każda sekunda ma znaczenie. Tak wygląda ewakuacja samolotu

Sięgają po walizki w trakcie ewakuacji. Linie ostrzegają

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) 8 czerwca 2026 roku rozpoczęło kampanię informacyjną, której celem jest przypomnienie jednej z najważniejszych zasad obowiązujących podczas ewakuacji samolotu: bagaż należy zostawić na pokładzie. Impulsem do jej uruchomienia były powtarzające się sytuacje, w których pasażerowie w chwili zagrożenia sięgali po walizki i plecaki, zamiast jak najszybciej kierować się do wyjść awaryjnych. Branża lotnicza zwraca uwagę, że nawet krótkie zatrzymanie jednej osoby może spowolnić ruch wielu pasażerów znajdujących się za nią i utrudnić sprawne opuszczenie maszyny.

Przekonanie o dobrej znajomości zasad bezpieczeństwa nie zawsze idzie w parze z rzeczywistą wiedzą. Badanie IATA obejmujące podróżnych z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Bliskiego Wschodu wykazało, że wielu pasażerów błędnie interpretuje procedury obowiązujące podczas ewakuacji samolotu. Choć 80 proc. respondentów deklarowało znajomość zasad postępowania w sytuacji awaryjnej, jedynie 61 proc. prawidłowo wskazało, że wszystkie rzeczy osobiste należy pozostawić na pokładzie. Co więcej, około 10 proc. respondentów przyznało, że w sytuacji awaryjnej próbowałoby zabrać swój bagaż. Jako powód wskazywali obawę utraty dokumentów, leków czy pieniędzy.

Linie lotnicze podkreślają, że ważne przedmioty w trakcie podróży lepiej trzymać przy sobie, a nie w walizce. W dynamicznej sytuacji opuszczania samolotu bagaż podręczny może blokować przejścia, powodować potknięcia, utrudniać dostęp do wyjść awaryjnych, a nawet uszkodzić dmuchane zjeżdżalnie wykorzystywane podczas ewakuacji. Z tego powodu przewoźnicy coraz głośniej mówią o dodatkowych środkach mających wymusić przestrzeganie procedur. Na razie stawiają przede wszystkim na edukację pasażerów, jednak w branży pojawiają się także propozycje bardziej zdecydowanych rozwiązań, takich jak kary za ignorowanie poleceń załogi czy czasowe blokowanie schowków bagażowych podczas awarii.

Każda sekunda ma znaczenie. Tak wygląda ewakuacja samolotu

Skala problemu może wydawać się niewielka, ale dla branży lotniczej ma ogromne znaczenie. Przedstawiciele IATA szacują, że na świecie dochodzi średnio do około 30 ewakuacji samolotów pasażerskich rocznie. Większość kończy się bez ofiar śmiertelnych, jednak eksperci podkreślają, że w takich sytuacjach nawet kilkusekundowe opóźnienie może zdecydować o bezpieczeństwie dziesiątek osób znajdujących się na pokładzie.

Rzeczywista ewakuacja samolotu ma niewiele wspólnego z warunkami, w jakich przeprowadzane są testy certyfikacyjne. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) od lat podkreślają, że o powodzeniu takiej operacji decydują nie tylko procedury i przygotowanie załogi, ale również zachowanie pasażerów. W sytuacji awaryjnej na pokładzie mogą pojawić się dym, ograniczona widoczność, silny hałas oraz stres utrudniający podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego personel pokładowy jest szkolony do przejęcia kontroli nad ewakuacją, a pasażerowie powinni bez zwłoki wykonywać wydawane polecenia i kierować się do wskazanych wyjść.

Specjaliści z IATA zwracają uwagę, że jednym z największych zagrożeń nie są awarie techniczne, lecz reakcje ludzi w pierwszych sekundach po ogłoszeniu ewakuacji. Odruch sięgnięcia po telefon, laptop lub walizkę może wydawać się nieistotny, jednak w wąskiej kabinie szybko prowadzi do powstawania zatorów. Gdy jedna osoba zatrzymuje się przy schowku bagażowym, spowalnia ruch wszystkich pasażerów znajdujących się za nią, co może stać się realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia.





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