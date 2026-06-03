Paszport przed wakacjami. Ile kosztuje i czy można wyrobić go online?

Spis treści: Urlop za granicą. Kiedy paszport, a kiedy dowód osobisty? Jak wyrobić paszport i czy można złożyć wniosek online? Jaki jest koszt wyrobienia paszportu? Ile się czeka na paszport?

Urlop za granicą. Kiedy paszport, a kiedy dowód osobisty?

Po krajach Unii Europejskiej oraz strefy Schengen polski turysta zwykle może podróżować z samym dowodem osobistym. Dotyczy to najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, w tym Hiszpanii, Włoch, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Niemiec czy Francji. Dokument musi być jednak ważny przez cały pobyt i nadawać się do odczytu. Uszkodzony dowód, pęknięty laminat, niewyraźne zdjęcie albo problem z warstwą elektroniczną mogą skończyć się kłopotem już przy odprawie. Linie lotnicze nie oceniają wtedy "na oko", czy turysta wygląda podobnie do zdjęcia. Sprawdzają, czy dokument pozwala potwierdzić tożsamość bez wątpliwości.

Więcej formalności zaczyna się przy podróżach poza Unię Europejską. Do Egiptu, Tajlandii, na Zanzibar, Dominikanę czy do Stanów Zjednoczonych potrzebny jest paszport, a często także wiza albo elektroniczna autoryzacja wjazdu.

Nie oznacza to jednak, że każdy kraj poza UE automatycznie wymaga paszportu. Turcja pozwala Polakom wjechać na podstawie dowodu osobistego, podobnie Albania czy Czarnogóra, choć przy takich kierunkach trzeba pilnować długości pobytu i lokalnych zasad.

Od 15 kwietnia 2026 roku w aplikacji mObywatel można złożyć wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia Mateusz Kotowicz East News

Najwięcej problemów wywołuje termin ważności paszportu. W wielu krajach dokument musi być ważny jeszcze przez 3 albo 6 miesięcy po planowanym zakończeniu podróży. Największa pułapka polega na tym, że paszport nie musi być przeterminowany, żeby zablokować wyjazd. Wystarczy, że do końca jego ważności zostało mniej czasu, niż wymaga kraj docelowy. Taki wymóg pojawia się między innymi przy części kierunków azjatyckich, afrykańskich i bliskowschodnich.

Przewoźnicy sprawdzają te zasady coraz dokładniej, ponieważ sami ponoszą odpowiedzialność za wpuszczenie na pokład osoby bez wymaganych dokumentów. Jeśli turysta zostanie zawrócony na granicy kraju docelowego, linia lotnicza może zapłacić karę i musi zorganizować jego powrót. Dlatego kontrola dokumentów często odbywa się jeszcze przed wejściem do samolotu, a nie dopiero po przylocie.

Osobna kategoria to paszport tymczasowy. W nagłych sytuacjach można uzyskać go znacznie szybciej niż standardowy paszport biometryczny, czasem nawet na lotnisku przed wylotem. Dotyczy to przede wszystkim:

utraty dokumentu,

zapomnienia paszportu,

nagłego wyjazdu albo sytuacji, w której podróżny dopiero przy odprawie zauważa, że dokument stracił ważność lub nie spełnia on wymogów kraju docelowego.

Trzeba jednak traktować go jako rozwiązanie awaryjne. Paszport tymczasowy ma krótszy termin ważności (365 dni), a nie wszystkie państwa go honorują. Przed podróżą trzeba więc sprawdzić nie tylko, czy da się go wyrobić, lecz także, czy konkretny kraj wpuści z nim turystę na swoje terytorium.

Jak wyrobić paszport i czy można złożyć wniosek online?

Wniosek o paszport biometryczny trzeba złożyć osobiście, ponieważ urząd musi potwierdzić tożsamość wnioskodawcy, pobrać podpis oraz odciski palców. Papierowy formularz nie jest już jednak wymagany. Wniosek przygotowuje urzędnik w systemie, a osoba ubiegająca się o dokument sprawdza dane i podpisuje je elektronicznie na stanowisku obsługi. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania. Obywatele przebywający za granicą składają dokumenty u konsula. Do wizyty należy przygotować:

aktualne zdjęcie paszportowe;

dokument potwierdzający tożsamość;

potwierdzenie wniesienia opłaty;

poprzedni paszport, jeśli został wcześniej wydany.

W szczególnych przypadkach urząd może poprosić również o dodatkowe dokumenty, np. wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące danych osobowych.

Najwięcej problemów podczas składania wniosku nadal powoduje fotografia. Zdjęcie do paszportu musi spełniać wymogi biometryczne, ponieważ trafia do dokumentu wykorzystywanego przy kontroli granicznej. Błędem może być nieprawidłowy kadr, cień na twarzy, odbicie światła w okularach, zbyt mocny retusz albo wyraz twarzy utrudniający identyfikację. Urzędnik ma obowiązek odrzucić zdjęcie, jeśli nie pozwala ono na jednoznaczne potwierdzenie tożsamości.

Przez internet można natomiast załatwić część spraw związanych z paszportem. Dostępne są usługi pozwalające sprawdzić status wniosku, zweryfikować dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, zgłosić utratę albo uszkodzenie dokumentu oraz sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Inaczej wygląda procedura przy paszporcie dla dziecka. Od 15 kwietnia 2026 roku w aplikacji mObywatel można złożyć wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12. roku życia. Rodzic, opiekun albo kurator wybiera w aplikacji dziecko, wskazuje rodzaj dokumentu, dołącza zdjęcie oraz potwierdzenie opłaty. Może też wybrać miejsce odbioru dokumentu w Polsce albo za granicą, np. w konsulacie.

Istotnym ułatwieniem jest również zgoda drugiego rodzica. Przy paszporcie dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców albo opiekunów prawnych. Obecnie druga osoba może wyrazić ją w mObywatelu, bez osobnej wizyty w urzędzie i bez drukowania dokumentów. Jeżeli zgody nie da się uzyskać albo między rodzicami istnieje spór, zastępuje ją orzeczenie sądu rodzinnego.

Po ukończeniu przez dziecko 12 lat procedura jest bardziej zbliżona do tej obowiązującej dorosłych. Przy składaniu wniosku pobierane są odciski palców, dlatego obecność dziecka jest konieczna. Wiek ma znaczenie także dla terminu ważności dokumentu. Paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia jest ważny zwykle 5 lat, natomiast dokument wydawany osobie od 12. roku życia zachowuje ważność przez 10 lat.

Warto pamiętać, że dziecko musi mieć własny dokument podróży. Przy wyjazdach po Unii Europejskiej może to być dowód osobisty albo paszport, natomiast przy podróżach poza UE zasadą wymagany jest paszport. Akt urodzenia, legitymacja szkolna ani dokument rodzica nie zastępują dokumentu podróży dziecka.

Jaki jest koszt wyrobienia paszportu?

Podstawowa opłata za paszport dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. To stawka za dokument ważny 10 lat, pobierana od osób, które nie korzystają z ulg. W wielu przypadkach koszt jest jednak niższy. Obniżona opłata wynosi najczęściej 70 zł i obejmuje m.in. uczniów, studentów, emerytów, rencistów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Prawo do ulgi trzeba potwierdzić odpowiednim dokumentem, np. legitymacją, decyzją, orzeczeniem albo Kartą Dużej Rodziny. Przy paszportach dla dzieci obowiązują osobne stawki:

30 zł : paszport dla dziecka do 12. roku życia;

15 zł : paszport dla dziecka do 12. roku życia z ważną Kartą Dużej Rodziny;

70 zł : paszport dla osoby małoletniej od 12. do 18. roku życia;

35 zł : paszport dla dziecka od 12. roku życia z ważną Kartą Dużej Rodziny;

30 zł : paszport tymczasowy;

280 zł: drugi paszport, wydawany w szczególnych przypadkach.

Są również sytuacje, w których paszport wydawany jest bez opłaty, dotyczy to osób, które w dniu złożenia wniosku ma ukończone 70 lat. Opłaty nie pobiera się także wtedy, gdy paszport ma wadę techniczną, został błędnie spersonalizowany albo w dokumencie stwierdzono niezgodności dotyczące danych, np. imienia, nazwiska czy daty urodzenia. Zwolnienie może dotyczyć również osób przebywających w domu pomocy społecznej albo korzystających z pomocy społecznej, jeśli wyjazd wiąże się z długotrwałym leczeniem lub operacją.

Zmiana danych, np. nazwiska po ślubie, nie zawsze oznacza darmowy paszport. W takich przypadkach opłata może zostać obniżona, jeśli nowy dokument jest wydawany przed końcem ważności poprzedniego. Wysokość obniżki zależy od tego, ile pełnych lat ważności pozostało w dotychczasowym paszporcie. Podobna zasada dotyczy sytuacji, gdy zmienił się wygląd posiadacza w sposób utrudniający identyfikację albo gdy w paszporcie zabrakło miejsca na wizy i stemple.

Inaczej wygląda sprawa przy utracie lub zniszczeniu dokumentu z winy posiadacza. Wtedy opłata za nowy paszport może zostać podwyższona o 200 proc. w stosunku do standardowej stawki obowiązującej daną osobę.

Od 1 stycznia 2026 roku w polskich konsulatach obowiązuje nowa taryfa opłat konsularnych. Wydanie paszportu kosztuje 140 euro, paszportu tymczasowego 50 euro, a paszportu tymczasowego poza godzinami urzędowania 100 euro. W dzień wolny od pracy opłata za taki dokument wynosi 200 euro.

Do samej opłaty paszportowej trzeba doliczyć także koszt zdjęcia, a czasem także dojazdu do punktu paszportowego lub przesunięcia innych planów. Urzędy przypominają również, że po złożeniu wniosku wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi. Dlatego przed wizytą warto sprawdzić, czy zdjęcie spełnia wymagania, czy przysługuje ulga oraz czy dokumenty potwierdzające prawo do obniżki są aktualne.

Ile się czeka na paszport?

Standardowy czas oczekiwania na paszport w Polsce wynosi do 30 dni od złożenia wniosku. To termin urzędowy, który pozwala bezpiecznie planować formalności, choć w wielu przypadkach dokument jest gotowy wcześniej. Przy wniosku składanym za granicą trzeba liczyć się z dłuższą procedurą. Paszport wydawany przez konsula może być gotowy w ciągu 90 dni albo w terminie wyznaczonym przez konsula.

Na czas odbioru wpływa przede wszystkim sezon. Poza szczytem urlopowym paszport może być gotowy po kilkunastu dniach, ale przed wakacjami, feriami i długimi weekendami liczba wniosków wyraźnie rośnie. Wtedy nawet sprawnie działający urząd może potrzebować pełnego miesiąca. Szczególnie w dużych miastach warto zarezerwować dodatkowy margines, bo opóźnić może nie tylko sama produkcja dokumentu, lecz także dostępność terminów w punktach paszportowych.

Najrozsądniej rozpocząć procedurę co najmniej kilka tygodni przed planowanym wyjazdem, a przy podróżach poza Europę jeszcze wcześniej. Zwłaszcza jeśli może okazać się, że dokument nie spełnia wymogów wjazdowych kraju docelowego. W takiej sytuacji potrzebny jest nowy paszport, a czasu przed wylotem często jest niewiele.

Status dokumentu można sprawdzić online. Wystarczy wejść w rządową usługę "Sprawdź, czy paszport lub inny dokument paszportowy jest gotowy" i wpisać numer wniosku z potwierdzenia otrzymanego w urzędzie. Informacja pojawia się od razu, bez konieczności logowania. Osoby, które przy składaniu wniosku wybrały powiadomienie o odbiorze dokumentu, otrzymają wiadomość SMS albo e-mail.





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