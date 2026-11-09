Pianista wypadł za burtę wycieczkowca. Dziewięć godzin dryfował na Pacyfiku

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Nawet dziewięć godzin mógł spędzić w wodach Pacyfiku pianista pracujący na statku wycieczkowym "Ovation of the Seas" należącym do Royal Caribbean. Mężczyzna wypadł za burtę około 32 km od wybrzeży Kalifornii. Uratowali go dwaj rybacy wracający z połowu w pobliżu wyspy Catalina. Amerykańska Straż Przybrzeżna potwierdziła zdarzenie i wszczęła dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku.

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Statek wycieczkowy Ovation of the Seas zacumowany przy nabrzeżu, z którego za burtę wypadł pianista.
Statek Ovation of the Seas, z którego wypadł pianista uratowany około 30 kilometrów od amerykańskiego wybrzeżaINGO WAGNER / DPA / dpa Picture-AllianceAFP

Sean Norton i Grant Garrett wracali łodzią z porannego połowu marlinów, kiedy kapitan jednostki zauważył człowieka znajdującego się w wodzie. Rybacy natychmiast ruszyli na pomoc, choć jak relacjonowali później amerykańskim mediom, początkowo trudno było im uwierzyć w to, co zobaczyli.

Szczególnie że znajdowali się jakieś 24-32 km od wybrzeża wyspy Santa Catalina. Uratowany mężczyzna przedstawił się jako pianista pracujący na statku wycieczkowym "Ovation of the Seas". Jak relacjonuje jeden z rybaków, rozbitek był wyraźnie w szoku i jedyne, co jeszcze powiedział, to: "Dziękuję. Myślałem, że umrę".

Co wydarzyło się na pokładzie statku?

Według szacunków ratowników z Newport Beach mężczyzna mógł wypaść za burtę około godziny 2.30 w nocy, czyli mniej więcej dziewięć godzin przed odnalezieniem. Dokładny przebieg zdarzeń nie jest jednak znany.

Amerykańska Straż Przybrzeżna potwierdziła, że w piątek otrzymała zgłoszenie od osoby postronnej, która wyciągnęła z wody przytomnego człowieka. Mężczyznę przekazano ratownikom z Newport Beach, którzy przetransportowali go na ląd, gdzie w stabilnym stanie trafił do szpitala.

Służby prowadzą dochodzenie, które ma ustalić, w jaki sposób członek załogi znalazł się za burtą. Nie wiadomo również, czy jego zaginięcie zostało wcześniej zauważone na statku.

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Ciepła woda mogła uratować mu życie

Jeden z rybaków uważa, że w przetrwaniu wielu godzin na otwartym oceanie pomogła mężczyźnie stosunkowo wysoka temperatura wody. Według jego relacji wynosiła ona około 24 st. C.

Mamy ten niezwykły rok z bardzo silnym El Niño. Ten człowiek spędził w wodzie prawdopodobnie dziesięć godzin, ale temperatura wynosiła 76 stopni Fahrenheita. W innym roku nie miałby szans
ocenił Norton w rozmowie z CBS Los Angeles.

Royal Caribbean Group potwierdziła, że uratowany mężczyzna jest członkiem jej załogi. Przedstawiciel firmy przekazał, że pracownik otrzymuje niezbędną pomoc i wsparcie. Ze względu na jego prywatność armator nie zamierza ujawniać dodatkowych informacji.

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