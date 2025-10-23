Piasek, kamyki i muszle zabrane przez turystów wróciły na plaże Sardynii

Na plaże Sardynii wróciło 900 kilogramów piasku, kamyków i muszli, które zabrali stamtąd turyści. Na włoskiej wyspie jest to surowo zabronione, a kary za to wynoszą od 500 do 3 tysięcy euro. Bagaże turystów wyjeżdżających z Sardynii są kontrolowane.

Plaża Isola di Spargi na Sardynii we Włoszech.123RF/PICSEL

Pojemniki, worki, plastikowe butelki z piaskiem, muszelkami i kamykami, skonfiskowane w porcie i na lotnisku w Olbii zostały przewiezione z powrotem na plaże, z których zostały zabrane.
Ustalenie dokładnej lokalizacji jest często możliwe także dzięki temu, że na poszczególnych odcinkach wybrzeża występują różne odmiany piasku; niemal śnieżnobiałego czy o prawie różowej barwie.

Pamiątka z wakacji na Sardynii? Wysoki mandat

Od lat władze Sardynii prowadzą kampanię informacyjną, by uświadomić osobom przybywającym z całego świata, że zabieranie takich "pamiątek" z plaż jest tam uważane za kradzież i tak karane na podstawie regionalnych przepisów dotyczących turystyki.

Regularnie jednak miejscowe służby informują o kolejnych konfiskatach dokonanych podczas kontroli bagaży pasażerów samolotów i promów.

Służby portowe i lotniskowe z Olbii wystawiły 198 mandatów wymierzając kary w łącznej wysokości 110 tysięcy euro. Suma ta zasili kasę regionu.

Jednocześnie na wakacyjnej wyspie odnotowano także inne szerzące się zjawisko. Turyści nie tylko zabierają z plaż to, co na nich znajdą, ale również łowią w morzu żywe okazy fauny zubożając w jeszcze większym stopniu środowisko naturalne, zagrożone również wyginięciem.

Jest wśród nich gatunek morskiego ślimaka, znany jako żelazista rzepka lub żebrowana rzepka śródziemnomorska.

