Pierwsza Żabka na lotnisku we Wrocławiu. Zrobisz zakupy w minutę

Spis treści: Pierwsza Żabka na lotnisku. Wkrótce otwarcie we Wrocławiu Formuła punktu sprzyja podróżnym. Zakupy zrobisz w minutę Sklepy na polskich lotniskach. Z kim przyjdzie rywalizować Żabce Nano?

Pierwsza Żabka na lotnisku. Wkrótce otwarcie we Wrocławiu

Żabka najczęściej kojarzona jest z drobnymi zakupami, szybką gastronomią, odbieraniem paczek, a także z wyraźną obecnością w polskim krajobrazie miejskim - zarówno na osiedlach, jak i w centrach miast - a także z kontrowersjami związanymi z jej modelem franczyzowym. W ostatnich latach jej formuła convenience store'u wyparła wiele sklepików osiedlowych. Ale ekspansja Żabki nie kończy się na terenach mieszkalnych czy dworcach. Sieć handlowa rusza teraz na podbój lotnisk.

Jak donosi portal Fly4free.pl, umowa na otwarcie pierwszej Żabki na lotnisku została już podpisana, a prace w terminalu mają ruszyć w najbliższym czasie. Dokładna data otwarcia pierwszego takiego punktu nie jest jeszcze znana. Wiemy za to, że Żabka nie zdecydowała się na największe w kraju lotnisko Chopina w Warszawie. Zamiast tego pilotażowy punkt powstanie w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, a jego dalszy rozwój w innych miastach będzie uzależniony od sukcesu tej lokalizacji.

Formuła punktu sprzyja podróżnym. Zakupy zrobisz w minutę

Żabka na lotnisku we Wrocławiu nie będzie przypominać standardowego sklepu, który znamy z naszych osiedli. Sieć postawiła na nowoczesny format Żabka Nano, o którym pisaliśmy już wcześniej w Interii GeekWeek. Będzie to zatem w pełni bezobsługowy punkt wykorzystujący zaawansowane systemy kamer oraz sztuczną inteligencję, w którym nie pracują ludzcy kasjerzy.

Futurystyczny styl punktu ma nie tylko być wizytówką Żabki czy pozwolić jej zaoszczędzić na pracownikach. Ma on także umożliwić zrobienie zakupów w rekordowo krótkim czasie - często poniżej minuty - co jest ważne dla spieszących się podróżnych.

Proces korzystania ze sklepu opiera się na wcześniejszym zweryfikowaniu karty płatniczej przed wejściem. Po pobraniu kaucji w wysokości 15 zł klient może swobodnie wybierać produkty z półek, a system automatycznie naliczy należność po opuszczeniu lokalu. Nie ma potrzeby podchodzenia do kasy czy skanowania towarów.

Jak podkreślił wiceprezes Żabki ds. strategii i rozwoju, Tomasz Blicharski, celem firmy jest bycie blisko klienta w każdej lokalizacji typu convenience. Choć sieć nie była dotąd obecna na lotniskach, nowy punkt sprzedaży we Wrocławiu ma sprawdzić, jak format Nano odnajdzie się w specyficznych warunkach podróży.

Sklepy na polskich lotniskach. Z kim przyjdzie rywalizować Żabce Nano?

Wiadomo już, że Żabka Nano na lotnisku Wrocław-Strachowice zostanie otwarta w strefie ogólnodostępnej, czyli przed kontrolą bezpieczeństwa. Oznacza to, że pasażerowie muszą pamiętać o limitach płynów przy zakupie napojów, a z oferty nie skorzystają osoby, które przeszły już do hal odlotów. W strefie ogólnodostępnej Żabka Nano będzie działać jak każdy inny sklep w mieście.

Sieć wkroczy do przestrzeni zdominowanej już przez inne marki. Na polskich lotniskach, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Katowice, prym wiodą sklepy wolnocłowe Baltona oraz Aelia Duty Free, które oferują luksusowe kosmetyki, alkohole i słodycze w strefach zastrzeżonych.

Podróżni są również przyzwyczajeni do salonów prasowych Relay, sklepów multimedialnych Virgin i Zoom, a także punktów typu convenience takich jak 1Minute, Hubiz czy Starter, z którymi Żabce Nano przyjdzie rywalizować. Ma ona jednak pewną przewagę. Jako jedyna zapewni pełną bezobsługowość i możliwość zrobienia zakupów w biegu - wystarczy dosłownie zweryfikować kartę, wziąć produkty z półek i wyjść. Inną zaletą są godziny otwarcia. Żabka Nano na lotnisku najpewniej będzie działać 24 godziny na dobę, podczas gdy część rywali zamyka się w godzinach nocnych.

