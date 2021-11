Pierwszy Airbus A380 wycofany ze służby zostanie poddany recyklingowi

Samoloty wycofywane ze służby są coraz częściej wysyłane do odległych miejsc i pozostawiane tam marnieją po rozebraniu na części. Tradycyjne projekty recyklingu skupiają się na odzyskiwaniu tylko dochodowych komponentów, a wiele fragmentów samolotu trafia na wysypiska na długie lata. Niektóre z elementów są trudne do utylizacji, np. tkaniny ognioodporne i materiały kompozytowe.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z Falcon Aircraft Recycling przy tym wyjątkowym projekcie. To, że w całości zostanie przeprowadzony on w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, świadczy o silnym ekosystemie lotniczym i wyjątkowych możliwościach, które ZEA zbudowały w swojej krótkiej historii. Dzięki tej inicjatywie nasi klienci i fani mogą zabrać do domu kawałek historii lotnictwa, jednocześnie ratując cenne materiały przed wysypiskiem i przyczyniając się do charytatywnej akcji za pośrednictwem Fundacji Linii Lotniczych Emirates. To eleganckie "rozwiązanie emerytalne" dla tego kultowego samolotu i naszego flagowego okrętu - powiedział sir Tim Clark, prezes linii lotniczych Emirates.



Po zakończeniu swojej misji komercyjnej, A6-EDA, czyli Airbus A380 linii Emirates, został wycofany z eksploatacji i przeniesiony do Centrum Inżynieryjnego. Tam inżynierowie Emirates odzyskali nadające się do użytku komponenty, takie jak silniki, podwozie i elementy sterowania lotem. Samolot został następnie wyrejestrowany i przekazany zespołowi Falcon Aircraft Recycling, który rozpoczął proces jego starannego rozbioru.



Część zysków ze sprzedaży wszystkich elementów upcyklingowych i poddanych recyklingowi z pierwszego wycofanego przez Emirates A380 zostanie przekazana Fundacji Emirates Airline. Pierwszy samolot A380 Emirates, wcześniej działający jako A6-EDA, "przeszedł na emeryturę" po wspaniałych doświadczeniach wielu lotów. W trakcie służby wykonał 6319 lotów i odwiedził 62 lotniska na całym świecie.