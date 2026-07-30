Spis treści: Loty z Warszawy do Hanoi od 31 marca 2027 trzy razy w tygodniu Stolica Wietnamu w pigułce. Co warto wiedzieć o Hanoi? Hanoi to brama do eksploracji Wietnamu

Loty z Warszawy do Hanoi od 31 marca 2027 trzy razy w tygodniu

Polskie Linie Lotnicze LOT niebawem zainaugurują rejsy do Bangkoku. Dzisiaj z kolei ogłoszono nową całoroczną trasę - do stolicy Wietnamu, Hanoi.

Nowa trasa między Warszawą a Hanoi będzie obsługiwana trzy razy w tygodniu. Samoloty z Lotniska Chopina wystartują w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 15:15. Wyloty powrotne ze stolicy Wietnamu zaplanowano na wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:35 czasu lokalnego.

Lot z Polski do Wietnamu potrwa około 10 godzin i 25 minut, z kolei rejs powrotny zajmie 11 godzin i 20 minut. Pasażerowie udadzą się w podróż na pokładach nowoczesnych samolotów Boeing 787 Dreamliner.

Wietnam należy do najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji, a jego rola dla polskiego sektora biznesowego i branży turystycznej stale rośnie. To fascynujący kraj o bogatej historii i unikalnej przyrodzie

Stolica Wietnamu w pigułce. Co warto wiedzieć o Hanoi?

Stolica Wietnamu nie zabiega o uwagę krzykliwą spektakularnością - zamiast tego urzeka bezpretensjonalnym, autentycznym klimatem. Hanoi to miasto wielowymiarowe, wyraziste i zaskakująco spójne. Co uderza na samym początku? Nieustający ruch.

Rzeki skuterów, tętniące życiem stragany, gwar targowisk oraz rytm dnia, który początkowo sprawia wrażenie niekontrolowanego chaosu. Wystarczy jednak chwila, by dostrzec w tym żywiołowym miejskim mechanizmie precyzyjny porządek. Życie Hanoi w całości toczy się na zewnątrz.

To właśnie na ulicach mieszkańcy zasiadają na kultowych, niskich plastikowych krzesełkach, by zjeść poranny posiłek, popić go esencjonalną kawą ze słodkim mlekiem i dzielić się codziennymi sprawami.

Idealny dzień w Hanoi warto rozpocząć nad brzegami jeziora Hoàn Kiếm, gdzie od samego rana lokalni mieszkańcy praktykują tai chi, biegają lub po prostu spotykają się na poranne rozmowy. Stamtąd najlepiej udać się na spacer po labiryncie Starej Dzielnicy - miejscu, w którym każda uliczka od pokoleń pielęgnuje wybrane rzemiosło: od szlachetnych jedwabi, przez misterną biżuterię, aż po rękodzieło z bambusa.

Jezioro Hoàn Kiếm w Hanoi. 123RF/PICSEL

Obowiązkowym przystankiem jest Świątynia Literatury - pierwsza wyższa uczelnia w historii Wietnamu, będąca hołdem złożonym nauce i tradycji. Odmiennego spojrzenia na dzieje kraju dostarcza kompleks historyczny z Mauzoleum Ho Chi Minha, przybliżający jego nowożytną historię.

Wieczór warto z kolei zarezerwować na seans w tradycyjnym teatrze lalek na wodzie. Ta unikalna forma sztuki, zrodzona niegdyś na zalanych wodą polach ryżowych północnego Wietnamu, do dziś stanowi jeden z najważniejszych filarów rodzimej kultury.

Opowieść o Hanoi nie byłaby pełna bez zanurzenia się w tutejszych tradycjach kulinarnych. Stolica Wietnamu zasłużenie cieszy się reputacją jednej z najbardziej fascynujących stolic kulinarnych świata. To stąd pochodzi autentyczne pho - aromatyczny, gotowany przez wiele godzin wywar serwowany z makaronem ryżowym, świeżymi ziołami oraz wołowiną lub drobiem. W Hanoi narodziła się również kultowa bun cha, czyli soczysta, grillowana wieprzowina podawana z makaronem, bukietem ziół i wyrazistym sosem. Przemierzając uliczne stoiska, koniecznie trzeba też skosztować chrupiących sajgonek w lokalnym wydaniu.

Hanoi to brama do eksploracji Wietnamu

Stolica kraju to także perfekcyjna baza wypadowa do dalszych podróży po najpiękniejszych zakątkach regionu.

Zatoka Ha Long to bez wątpienia najbardziej turystyczne miejsce w Wietnamie. 123RF/PICSEL

Sapa (na północy) to zachwycający, górski region słynący z monumentalnych tarasów ryżowych, soczyście zielonych dolin oraz osad zamieszkiwanych przez tradycyjne mniejszości etniczne.

Ninh Binh to kraina potężnych skał wapiennych wyłaniających się wprost z pól ryżowych. Malownicze rejsy łodziami prowadzą tu przez jaskinie i ciche doliny, tworząc jeden z najbardziej unikalnych krajobrazów na mapie Azji.

Zatoka Ha Long to z kolei wpisana na listę UNESCO część Zatoki Tonkińskiej, w której z turkusowej tafli wody wyrastają tysiące wapiennych wysp oraz malowniczych ostańców.

Przebycie tej trasy pozwala doświadczyć pełnego wachlarza uroków Wietnamu - od surowych szczytów górskich, przez spokojne doliny i bezcenne zabytki, aż po jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych cudów natury na świecie.



