Podróże do Japonii będą trudniejsze. Sprawdź, co się zmieni dla turystów
Polacy wybierający się do Japonii będą musieli od 2028 roku przejść przez nowy proces elektronicznej autoryzacji podróży. Aby wejść na pokład samolotu, konieczne będzie wcześniejsze złożenie wniosku online, opłacenie go i uzyskanie zgody. Nowy system JESTA ma poprawić bezpieczeństwo oraz przyśpieszyć kontrole na lotniskach.
Polacy będą musieli się postarać o pozwolenie na podróż do Japonii
Japonia szykuje istotną zmianę dla turystów z Polski i innych krajów objętych ruchem bezwizowym. Choć obecnie wjazd do tego kraju jest stosunkowo prosty i wymaga jedynie ważnego paszportu, w najbliższych latach pojawią się dodatkowe formalności, które mogą znacząco wpłynąć na sposób planowania podróży.
Zmiany wynikają z nowej ustawy dotyczącej kontroli imigracji, którą japoński rząd zatwierdził 10 marca. Na jej podstawie powstanie specjalny system elektronicznej autoryzacji podróży Japoński Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (JESTA). Obejmie on turystów z kilkudziesięciu państw, w tym również Polskę, które obecnie korzystają z ruchu bezwizowego.
Nowy mechanizm będzie działał podobnie do rozwiązań stosowanych już m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem każdy podróżny będzie musiał wypełnić internetowy formularz, podając swoje dane osobowe, informacje o planowanym pobycie, zakwaterowaniu oraz celu podróży. Następnie japońskie służby przeprowadzą wstępną weryfikację tych informacji. Wprowadzenie systemu będzie wiązało się także z opłatą za złożenie wniosku, która wyniesie około 3 tys. jenów (ok. 19 dolarów).
Koniec spontanicznych wyjazdów od 2028 roku
Kluczowe jest to, że uzyskanie zgody stanie się obowiązkowe jeszcze przed wylotem. Rozpatrzenie wniosków może zająć około 5 dni roboczych, a w okresach dużego ruchu nawet dłużej. Oznacza to, że bez pozytywnej decyzji w systemie JESTA pasażer nie zostanie wpuszczony nawet na pokład samolotu lecącego do Japonii. Kontrola dokumentów będzie odbywać się już na etapie odprawy, a linie lotnicze zostaną zobowiązane do jej przeprowadzania - w przeciwnym razie mogą zostać ukarane. O autoryzację będzie można ubiegać się maksymalnie na 3 miesiące przed wyjazdem.
Nowe przepisy mają wejść w życie w 2028 roku, a pełni wdrożony ma być do 2029 roku. Osoby planujące podróż wcześniej nie muszą się jeszcze martwić dodatkowymi formularzami.
Z jednej strony oznacza to większe utrudnienia i koniec spontanicznych wyjazdów w dotychczasowej formie. Z drugiej jednak władze Japonii przekonują, że nowe rozwiązanie usprawni kontrole na lotniskach i skróci czas odprawy po przylocie, ponieważ część procedur zostanie przeprowadzona jeszcze przed podróżą.