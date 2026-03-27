Polacy będą musieli się postarać o pozwolenie na podróż do Japonii

Japonia szykuje istotną zmianę dla turystów z Polski i innych krajów objętych ruchem bezwizowym. Choć obecnie wjazd do tego kraju jest stosunkowo prosty i wymaga jedynie ważnego paszportu, w najbliższych latach pojawią się dodatkowe formalności, które mogą znacząco wpłynąć na sposób planowania podróży.

Zmiany wynikają z nowej ustawy dotyczącej kontroli imigracji, którą japoński rząd zatwierdził 10 marca. Na jej podstawie powstanie specjalny system elektronicznej autoryzacji podróży Japoński Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (JESTA). Obejmie on turystów z kilkudziesięciu państw, w tym również Polskę, które obecnie korzystają z ruchu bezwizowego.

Nowy mechanizm będzie działał podobnie do rozwiązań stosowanych już m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem każdy podróżny będzie musiał wypełnić internetowy formularz, podając swoje dane osobowe, informacje o planowanym pobycie, zakwaterowaniu oraz celu podróży. Następnie japońskie służby przeprowadzą wstępną weryfikację tych informacji. Wprowadzenie systemu będzie wiązało się także z opłatą za złożenie wniosku, która wyniesie około 3 tys. jenów (ok. 19 dolarów).

Koniec spontanicznych wyjazdów od 2028 roku

Kluczowe jest to, że uzyskanie zgody stanie się obowiązkowe jeszcze przed wylotem. Rozpatrzenie wniosków może zająć około 5 dni roboczych, a w okresach dużego ruchu nawet dłużej. Oznacza to, że bez pozytywnej decyzji w systemie JESTA pasażer nie zostanie wpuszczony nawet na pokład samolotu lecącego do Japonii. Kontrola dokumentów będzie odbywać się już na etapie odprawy, a linie lotnicze zostaną zobowiązane do jej przeprowadzania - w przeciwnym razie mogą zostać ukarane. O autoryzację będzie można ubiegać się maksymalnie na 3 miesiące przed wyjazdem.

Nowe przepisy mają wejść w życie w 2028 roku, a pełni wdrożony ma być do 2029 roku. Osoby planujące podróż wcześniej nie muszą się jeszcze martwić dodatkowymi formularzami.

Z jednej strony oznacza to większe utrudnienia i koniec spontanicznych wyjazdów w dotychczasowej formie. Z drugiej jednak władze Japonii przekonują, że nowe rozwiązanie usprawni kontrole na lotniskach i skróci czas odprawy po przylocie, ponieważ część procedur zostanie przeprowadzona jeszcze przed podróżą.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach? © 2026 Associated Press