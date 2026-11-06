Malta coraz popularniejsza wśród Polaków

Polska jest piękna i oferuje mnóstwo atrakcji, jednak bywa także droga - a przynajmniej koszty podróży po kraju często są podobne do wyjazdu za granicę. Dla wielu to wystarczający powód, aby wyjechać na chwilę z Polski, szczególnie do ciepłych krajów. Prym wśród zagranicznych kierunków wiedzie Malta - z Lotniska Chopina odbywa się tam około 10-12 lotów tygodniowo.

Jeszcze parę lat temu Maltę odwiedzało około 30-40 tys. polskich turystów. Pod koniec 2026 roku natomiast prawdopodobnie liczba ta wyniesie nawet 500 tysięcy. Polacy kochają Maltę, ponieważ morze jest tam na tyle ciepłe, że można się w nim kąpać nawet aż do grudnia. Dopiero w styczniu i lutym pogoda staje się chłodniejsza, więc śmiało można pływać aż do Bożego Narodzenia.

W roku 2025 na Maltę przyleciało około 386 tys. Polaków - wtedy był to historyczny rekord. W tym roku wystarczyło dziewięć miesięcy, aby go pobić. Do września 2026 roku Maltę odwiedziło blisko 417 tys. turystów z Polski.

Polaków na Malcie przebijają jedynie Brytyjczycy (prawie 750 tys. podróżnych) oraz Włosi (513 tys.). Żaden z rynków nie rośnie jednak tak szybko jak polski. Każdego roku przybywa prawie 50 proc. odwiedzających z naszego kraju.

Rekordowa liczba turystów z Polski na Malcie Julia Król INTERIA.PL (do zdjęć)

Dlaczego tak bardzo kochamy Maltę?

Jest to jedna z naszych ulubionych wysp. W dodatku miłość ta jest odwzajemniona przez lokalnych mieszkańców, którzy doceniają naszą kulturę, zainteresowanie ich krajem i oczywiście zostawionymi pieniędzmi. Tylko do września tego roku wydaliśmy tam ponad 300 mln euro - o 82 mln euro więcej niż w całym zeszłym roku.

Tym, co przyciąga nas na tę wyspę, jest stosunkowo tani dojazd. W obie strony można wyhaczyć loty za łącznie 200-300 złotych z plecakiem. Poza tym piękna architektura i kuchnia sprawiają, że jeden raz na wyspie nam nie wystarcza i chcemy tam wracać.

Pięne widoki na Malcie przyciągają turystów z Polski Julia Król INTERIA.PL (do zdjęć)

Malta będzie droższa

Trzeba śpieszyć się z wyjazdami na Maltę, w przyszłym roku bowiem może być droższa. Media informują o drastycznej podwyżce opłaty ekologicznej. Do tej pory wynosiła ona 1,5 euro od osoby dorosłej za noc, a od 1 stycznia ma wynieść aż 8 euro w przypadku nocy spędzonej w hotelu lub pensjonacie i 10 euro w przypadku wynajmu krótkoterminowego. Kwota maksymalna, jaką przyjdzie nam zapłacić, nie może być jednak większa niż odpowiednio 64 i 80 euro - a to oznacza, że w przypadku ośmiu lub więcej dób spędzonych na tej wyspie, koszt samego noclegu wzrośnie nawet o około 350 zł. Jednocześnie nie przewiduje się spadku zainteresowania podróżami na Maltę.



