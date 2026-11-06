Polacy szturmują Maltę, ale kończy się tanie podróżowanie

Julia Król

Julia Król

Polacy masowo pokochali Maltę, bijąc kolejne rekordy popularności tego kierunku. Wyjazdy na wyspę stają się jednak wyzwaniem dla portfela, ponieważ już od nowego roku czekają nas spore podwyżki opłat.

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Widok na skalistą zatokę na Malcie, która mimo rosnącej popularności wśród Polaków wprowadza od stycznia wyższe opłaty.
Malta drożeje dla Polaków. Po rekordowym sezonie turystycznym koszty noclegów wzrosną nawet o 350 złotychJulia KrólINTERIA.PL (do zdjęć)

Malta coraz popularniejsza wśród Polaków

Polska jest piękna i oferuje mnóstwo atrakcji, jednak bywa także droga - a przynajmniej koszty podróży po kraju często są podobne do wyjazdu za granicę. Dla wielu to wystarczający powód, aby wyjechać na chwilę z Polski, szczególnie do ciepłych krajów. Prym wśród zagranicznych kierunków wiedzie Malta - z Lotniska Chopina odbywa się tam około 10-12 lotów tygodniowo.

Jeszcze parę lat temu Maltę odwiedzało około 30-40 tys. polskich turystów. Pod koniec 2026 roku natomiast prawdopodobnie liczba ta wyniesie nawet 500 tysięcy. Polacy kochają Maltę, ponieważ morze jest tam na tyle ciepłe, że można się w nim kąpać nawet aż do grudnia. Dopiero w styczniu i lutym pogoda staje się chłodniejsza, więc śmiało można pływać aż do Bożego Narodzenia.

W roku 2025 na Maltę przyleciało około 386 tys. Polaków - wtedy był to historyczny rekord. W tym roku wystarczyło dziewięć miesięcy, aby go pobić. Do września 2026 roku Maltę odwiedziło blisko 417 tys. turystów z Polski.

Polaków na Malcie przebijają jedynie Brytyjczycy (prawie 750 tys. podróżnych) oraz Włosi (513 tys.). Żaden z rynków nie rośnie jednak tak szybko jak polski. Każdego roku przybywa prawie 50 proc. odwiedzających z naszego kraju.

Masztyczna bazylika z wysoką dzwonnicą otoczona zielonymi polami, w tle błękitne niebo i widoczna linia morza.
Rekordowa liczba turystów z Polski na MalcieJulia KrólINTERIA.PL (do zdjęć)

Dlaczego tak bardzo kochamy Maltę?

Jest to jedna z naszych ulubionych wysp. W dodatku miłość ta jest odwzajemniona przez lokalnych mieszkańców, którzy doceniają naszą kulturę, zainteresowanie ich krajem i oczywiście zostawionymi pieniędzmi. Tylko do września tego roku wydaliśmy tam ponad 300 mln euro - o 82 mln euro więcej niż w całym zeszłym roku.

Tym, co przyciąga nas na tę wyspę, jest stosunkowo tani dojazd. W obie strony można wyhaczyć loty za łącznie 200-300 złotych z plecakiem. Poza tym piękna architektura i kuchnia sprawiają, że jeden raz na wyspie nam nie wystarcza i chcemy tam wracać.

Dwie drewniane huśtawki zawieszone na linach, w tle zatoka z turkusową wodą, piaszczysta plaża oraz zielone pagórki pod niebieskim niebem.
Pięne widoki na Malcie przyciągają turystów z PolskiJulia KrólINTERIA.PL (do zdjęć)

Malta będzie droższa

Trzeba śpieszyć się z wyjazdami na Maltę, w przyszłym roku bowiem może być droższa. Media informują o drastycznej podwyżce opłaty ekologicznej. Do tej pory wynosiła ona 1,5 euro od osoby dorosłej za noc, a od 1 stycznia ma wynieść aż 8 euro w przypadku nocy spędzonej w hotelu lub pensjonacie i 10 euro w przypadku wynajmu krótkoterminowego. Kwota maksymalna, jaką przyjdzie nam zapłacić, nie może być jednak większa niż odpowiednio 64 i 80 euro - a to oznacza, że w przypadku ośmiu lub więcej dób spędzonych na tej wyspie, koszt samego noclegu wzrośnie nawet o około 350 zł. Jednocześnie nie przewiduje się spadku zainteresowania podróżami na Maltę.

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