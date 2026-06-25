Polacy wybrali najlepszą plażę 2026 roku

W tym roku Ranking Polskich Plaż Magazynu Travelist przyniósł niespodziewanego zwycięzcę. Po wieloletniej wygranej Świnoujścia, którego największym atutem jest szeroka i piaszczysta plaża, tym razem podium zajęła Ustka w kategorii najlepszej plaży roku 2026.

Tegoroczna, trzynasta już edycja rankingu była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy współpracowano z Polską Organizacją Turystyczną (POT). Zaszły także zmiany w zasadach głosowania.

Nowością było to, że internauci mogli samodzielnie wpisywać nazwę ulubionej plaży - a nie wybierać jedynie spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów, jak to miało miejsce w zeszłych latach. To sprawiło, że szansę na wygraną miały miejsca niebrane jeszcze pod uwagę.

Znamy najlepsze plaże nad Bałtykiem

Okazało się, że Polacy coraz bardziej doceniają spokój i naturę. W tym roku na pierwszym miejscu znalazła się Ustka, spychając na drugą pozycję lidera wszystkich poprzednich edycji rankingu - Świnoujście. Ostatnie miejsce na podium zajęło Dźwirzyno, po raz pierwszy plasując się tak wysoko. Pozycje na podium były sporym zaskoczeniem w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy do czołówki weszły Świnoujście, Kołobrzeg i Hel. Wygląda więc na to, że preferencje podróżujących dynamicznie się zmieniają.

Triumfująca plaża zebrała 15,9 proc. głosów, czyli niemal o dwa proc. więcej niż Świnoujście. Bardziej kameralna miejscówka, Dźwirzyno, położone w gminie Kołobrzeg, dotarło do trzeciego miejsca z 7,9 proc.

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Polacy wybierali spośród pięciu kategorii

To jednak nie koniec zwycięstw Ustki, ponieważ jest także na pierwszym miejscu w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Polacy mogli w tym roku bowiem głosować w aż pięciu kategoriach. Najlepszą plażą dla aktywnych okazało się Świnoujście, a najpiękniejszą INSTAplażą - Hel. W konkurencji plaża najbardziej tętniąca życiem triumfował Kołobrzeg, a zaszczyt najbardziej klimatycznej przypadł plaży Mikoszewo.

Nie możemy doczekać się wakacji

Jak wynika z raportu POT, Polacy czekają na wakacje. Aż 74 proc. rodaków chce się wybrać na co najmniej jeden wyjazd w tym roku, a 58 proc. z nich zamierza spędzić go w naszym kraju. Morze pozostaje bezkonkurencyjnym zwycięzcą celów podróżniczych Polaków - 33 proc. osób wybiera Bałtyk. Góry były na drugim miejscu z 20 proc., a jeziora na trzecim z 13 proc.

Uczestnicy badania szacują, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1001 do 2000 zł, a największa grupa chce poza domem spędzić 6 noclegów (41 proc.).



