Polecisz na Gran Canarię z trzech polskich miast. Szykuje się hit!
Łotewskie linie lotnicze airBaltic rozszerzają swoją siatkę połączeń na sezon zimowy, który potrwa od końca października 2026 do końca marca 2027 roku. Dodano 12 nowych tras, w tym trzy nowe z Polski - z Katowic, Warszawy i Poznania na Gran Canarię. A już teraz linia wraca na lotnisko Chopina - trzy razy w tygodniu polecimy do Rygi
airBaltic to największa linia lotnicza w krajach bałtyckich, dysponująca jedną z najmłodszych flot w Europie. Jest ona oparta na nowoczesnych samolotach Airbus A220-300. To te same maszyny, które kupiły Polskie Linie Lotnicze LOT.
Linia jako pierwszy europejski przewoźnik oferuje także bezpłatny, szybki internet satelitarny SpaceX Starlink. Obecnie usługa ta jest dostępna już w ponad połowie floty.
Ponadto airBaltic oferuje zarówno klasę ekonomiczną, jak i biznesową na wszystkich lotach.
Trzy nowe trasy airBaltic z Polski
Dziś linie airBaltic ogłosiły uruchomienie 12 nowych tras w zimowym rozkładzie 2026/2027. Trzy z nich uruchomione będą z Polski. Polecimy na Gran Canarię (Las Palmas) z Poznania, Warszawy i Katowic.
Loty z Poznania do Las Palmas będą dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki (starty o godz. 15:55). Loty do Poznania również będą się odbywały w poniedziałki i piątki (starty z Gran Canarii o godz. 9). Taki rozkład lotów umożliwi wylot nawet na przedłużony weekend, choć Gran Canaria to tak piękna wyspa, że z pewnością warto tam spędzić dłuższy czas.
Loty z Warszawy do Las Palmas również będą dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele (starty o godz. 16:55). Loty na lotnisko Chopina również będą się odbywały w czwartki i niedziele (starty z Gran Canarii o godz. 9).
Loty z Katowic do Las Palmas zaplanowano w poniedziałki i czwartki (starty o godz. 15:55). Loty do Pyrzowic w te same dni tygodnia - starty z Gran Canarii będą o godz. 9.
Gran Canaria, druga co do wielkości i chyba najpiękniejsza z Wysp Kanaryjskich, od lat przyciąga turystów szukających słońca przez cały rok. Wyspa słynie z różnorodności krajobrazów - od szerokich, piaszczystych plaż i wydm w Maspalomas, przez zielone doliny w interiorze, aż po surowe, wulkaniczne klify na północy. Stabilna pogoda i temperatura rzadko spadająca poniżej 20 stopni sprawiają, że kierunek ten jest atrakcyjny także jesienią i zimą.
airBaltic z nowością z Polski także w letnim rozkładzie
Za tydzień, 30 marca 2026, airBaltic po prawie siedmiu latach przerwy wraca także na lotnisko Chopina. Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) będzie realizować połączenia Warszawa-Ryga.
Połączenie z Rygą nie tylko zwiększa ofertę kierunków, lecz przede wszystkim wzmacnia funkcję hubową Lotniska Chopina – pasażerowie przylatujący z Rygi będą zasilać transfery. Rozbudowa siatki połączeń i rosnący ruch transferowy to kluczowy element budowy przyszłego nowego lotniska w ramach projektu Port Polska.
Warto tu zaznaczyć, że linia airBaltic operuje już z lotniska Kraków Balice do Rygi oraz sezonowo (latem) do Wilna.