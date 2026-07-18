W Polsce nie brakuje świetnych tras rowerowych. Nie musisz wcale wyjeżdżać za granicę, aby przeżyć wyjątkową przygodę. Z roku na rok krajowa sieć tras rozwija się coraz dynamiczniej, oferując zarówno krótkie szlaki idealne na rodzinne wycieczki, jak i wielodniowe trasy prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Polski. Czy to nad morzem, czy w górach, dookoła jezior lub przez las - możliwości jest cała masa.

Spis treści: Velo Baltica (EuroVelo 10) Velo Dunajec Szlak Orlich Gniazd i Jura Krakowsko-Częstochowska Green Velo. Najdłuższa trasa przez Polskę

Velo Baltica (EuroVelo 10)

Nad Morzem Bałtyckim rozciąga się jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Prowadzi wzdłuż wybrzeża i pozwala podziwiać nadmorskie krajobrazy, szerokie plaże, wydmy oraz lasy. Trasa przebiega m.in. przez Świnoujście, MIędzyzdroje, Kołobrzeg, Ustkę, Łebę, Półwysep Helski oraz Trójmiasto, a częściowo pokrywa się także z EuroVelo 13 - trasą Żelaznej Kurtyny.

Velo Baltica gwarantuje piękne widoki. ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Większość odcinków prowadzi po utwardzonych drogach, więc nadaje się ona także dla rodzin z dziećmi. Nie występują też znaczące podjazdy, teren jest praktycznie płaski. Dodatkowym atutem jest dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna oraz liczne atrakcje turystyczne znajdujące się na trasie. Można zobaczyć po drodze latarnie morskie, parki narodowe i rezerwaty, ruiny i zamki czy klify i molo widokowe.

Długość szlaku Velo Baltica wynosi około 520 kilometrów.

Trasa biegnąca wzdłuż Morza Bałtyckiego ciągnie się także przez lasy. Zofia Bazak East News

Velo Dunajec

Velo Dunajec uchodzi za jedną z najbardziej widowiskowych tras rowerowych w Polsce. Liczy około 237 kilometrów i prowadzi od Zakopanego aż do Wietrzychowic, gdzie łączy się ze szlakiem Wiślana Trasa Rowerowa. Po drodze turyści mijają Tatry, Jezioro Czorsztyńskie, Pieniny, przełom Dunajca, Beskid Sądecki i dolinę Dunajca.

Miłośników aktywnego wypoczynku kusi Jezioro Czorsztyńskie materiały promocyjne

Głównymi atrakcjami na trasie są ruiny, zamki i klasztory. Termy Chochołowskie pozwalają się wyciszyć, podobnie jak te w Szczawnicy. Będąc w okolicy, warto spróbować kwaśnicy - zupy z kiszonej kapusty, będącej specjałem w terenach górskich.

Latem w weekendy tłumy turystów znacząco ograniczają radość z jazdy, szczególnie wokół Jeziora Czorsztyńskiego, dlatego warto wybrać się na trasę w chłodniejszą pogodę lub poza sezonem wakacyjnym.

Ścieżka rowerowa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego może być zatłoczona w sezonie letnim. ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Szlak Orlich Gniazd i Jura Krakowsko-Częstochowska

Jedną z najbardziej znanych tras rowerowych w Polsce jest Szlak Orlich Gniazd. Prowadzi przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, a swoją nazwę zawdzięcza łańcuchowi 12 zamków, które są mijane po drodze, a które niegdyś chroniły granice naszego kraju.

Ruiny zamku w Ogrodzieńcu to prawdziwa perła na Szlaku Orlich Gniazd. materiały prasowe

Jest to dość trudny teren, ciągle falujący, a nawierzchnia dróg dynamicznie się zmienia. Najlepszymi miesiącami na podróż jest maj i wrzesień, a teraz w sezonie wakacyjnym mogą wystąpić lekkie opóźnienia w zamkach, jeśli będziecie zwiedzać.

Green Velo. Najdłuższa trasa przez Polskę

Jest to najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Ciągnie się na ponad 2000 kilometrów przez pięć województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Jego zaletą jest to, że trasa specjalnie została przygotowana pod rower - jedzie się głównie po asfaltowych drogach o niskim natężeniu ruchu pojazdów, lecz nie brakuje odcinków prowadzących przez lasy oraz doliny rzek.

Green Velo ciągnie się przez całą długość Polski. materiały promocyjne

Na całej trasie powstało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, gdzie turyści znajdą wiaty z ławkami, stojakami, koszami na śmieci i tablicami informacyjnymi.

Poziom trudności jest bardzo zróżnicowany, a poszczególne odcinki można dobierać pod swoje możliwości. Przeważnie nie występują duże przewyższenia, jednak w niektórych rejonach są nieco dłuższe podjazdy.