W Polsce nie brakuje świetnych tras rowerowych. Nie musisz wcale wyjeżdżać za granicę, aby przeżyć wyjątkową przygodę. Z roku na rok krajowa sieć tras rozwija się coraz dynamiczniej, oferując zarówno krótkie szlaki idealne na rodzinne wycieczki, jak i wielodniowe trasy prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Polski. Czy to nad morzem, czy w górach, dookoła jezior lub przez las - możliwości jest cała masa.
Spis treści:
- Velo Baltica (EuroVelo 10)
- Velo Dunajec
- Szlak Orlich Gniazd i Jura Krakowsko-Częstochowska
- Green Velo. Najdłuższa trasa przez Polskę
Velo Baltica (EuroVelo 10)
Nad Morzem Bałtyckim rozciąga się jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Prowadzi wzdłuż wybrzeża i pozwala podziwiać nadmorskie krajobrazy, szerokie plaże, wydmy oraz lasy. Trasa przebiega m.in. przez Świnoujście, MIędzyzdroje, Kołobrzeg, Ustkę, Łebę, Półwysep Helski oraz Trójmiasto, a częściowo pokrywa się także z EuroVelo 13 - trasą Żelaznej Kurtyny.
Większość odcinków prowadzi po utwardzonych drogach, więc nadaje się ona także dla rodzin z dziećmi. Nie występują też znaczące podjazdy, teren jest praktycznie płaski. Dodatkowym atutem jest dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna oraz liczne atrakcje turystyczne znajdujące się na trasie. Można zobaczyć po drodze latarnie morskie, parki narodowe i rezerwaty, ruiny i zamki czy klify i molo widokowe.
Długość szlaku Velo Baltica wynosi około 520 kilometrów.
Velo Dunajec
Velo Dunajec uchodzi za jedną z najbardziej widowiskowych tras rowerowych w Polsce. Liczy około 237 kilometrów i prowadzi od Zakopanego aż do Wietrzychowic, gdzie łączy się ze szlakiem Wiślana Trasa Rowerowa. Po drodze turyści mijają Tatry, Jezioro Czorsztyńskie, Pieniny, przełom Dunajca, Beskid Sądecki i dolinę Dunajca.
Głównymi atrakcjami na trasie są ruiny, zamki i klasztory. Termy Chochołowskie pozwalają się wyciszyć, podobnie jak te w Szczawnicy. Będąc w okolicy, warto spróbować kwaśnicy - zupy z kiszonej kapusty, będącej specjałem w terenach górskich.
Latem w weekendy tłumy turystów znacząco ograniczają radość z jazdy, szczególnie wokół Jeziora Czorsztyńskiego, dlatego warto wybrać się na trasę w chłodniejszą pogodę lub poza sezonem wakacyjnym.
Szlak Orlich Gniazd i Jura Krakowsko-Częstochowska
Jedną z najbardziej znanych tras rowerowych w Polsce jest Szlak Orlich Gniazd. Prowadzi przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, a swoją nazwę zawdzięcza łańcuchowi 12 zamków, które są mijane po drodze, a które niegdyś chroniły granice naszego kraju.
Jest to dość trudny teren, ciągle falujący, a nawierzchnia dróg dynamicznie się zmienia. Najlepszymi miesiącami na podróż jest maj i wrzesień, a teraz w sezonie wakacyjnym mogą wystąpić lekkie opóźnienia w zamkach, jeśli będziecie zwiedzać.
Green Velo. Najdłuższa trasa przez Polskę
Jest to najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Ciągnie się na ponad 2000 kilometrów przez pięć województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Jego zaletą jest to, że trasa specjalnie została przygotowana pod rower - jedzie się głównie po asfaltowych drogach o niskim natężeniu ruchu pojazdów, lecz nie brakuje odcinków prowadzących przez lasy oraz doliny rzek.
Na całej trasie powstało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, gdzie turyści znajdą wiaty z ławkami, stojakami, koszami na śmieci i tablicami informacyjnymi.
Poziom trudności jest bardzo zróżnicowany, a poszczególne odcinki można dobierać pod swoje możliwości. Przeważnie nie występują duże przewyższenia, jednak w niektórych rejonach są nieco dłuższe podjazdy.