Ten wynik czyni z poznańskiego portu jedno z najszybciej rozwijających się lotnisk w swoim segmencie w Europie. Imponujący jest też wzrost w porównaniu z ostatnim rokiem sprzed pandemii COVID-19. W 2019 roku Ławica obsłużyła prawie 2,38 mln pasażerów.

Jakimi liniami latamy z Poznania?

W 2025 r. największy udział w obsłużonym ruchu miały linie niskokosztowe, które przewiozły ponad 2,33 mln pasażerów. To wynik o blisko 18 proc. wyższy niż rok wcześniej, potwierdzający silną pozycję Poznania jako ważnego portu regionalnego dla tanich przewoźników, wśród których najsilniejszą pozycję ma Ryanair.

Równolegle rosła liczba pasażerów korzystających z połączeń tradycyjnych - w 2025 roku było to ponad 615 tys. osób, co oznacza wzrost o 19 procent rok do roku. Ten wzrost nie byłby możliwy, gdyby nie decyzja linii KLM, która od wiosny dwa razy dziennie łączy Poznań z hubem w Amsterdamie.

Z ofert biur podróży proponujących wycieczki lotami czarterowymi skorzystało ponad 1,19 mln pasażerów, czyli o około 8 proc. więcej niż w 2024 roku. Czartery pozostają jednym z filarów działalności Ławicy, i to nie tylko w sezonie letnim, bo zimą sporą popularnością cieszą się egzotyczne loty do Wietnamu czy Tajlandii.

Uzupełnieniem świetnego wyniku rocznego był grudzień, w którym lotnisko obsłużyło ponad 232 tys. pasażerów, o 16 proc. więcej niż w grudniu 2024 roku. Na ten wynik "złożyli się" pasażerowie na często wybieranych zimą połączeniach do Dubaju, Walencji, Malagi czy Pafos.

- Wzrost liczby pasażerów we wszystkich segmentach pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na potrzeby pasażerów. Cieszy nas zarówno rosnąca oferta połączeń regularnych, jak i niezmiennie duże zainteresowanie lotami wakacyjnymi. Niestety restrykcje dotyczące operacji nocnych powodują, że w przyszłości nie będziemy mogli rozwijać się tak szybko

Ale i tak na 2026 roku planowane są kolejne nowości - linia Swiss uruchomi połączenie do hubu w Zurychu, a liniia Wizz Air połączy Poznań z Bazyleą w Szwajcarii i Podgoricą w Czarnogórze.

Nowe skanery na kontroli bezpieczeństwa na poznańskim lotnisku

Lotnisko Poznań-Ławica w 2025 roku przeszło sporą metamorfozę. Od wiosny pasażerowie korzystają z nowej strefy kontroli bezpieczeństwa, gdzie nie muszą wyciągać z bagażu podręcznego sprzętu elektronicznego i płynów. Dzięki temu kontrola odbywa się o wiele sprawniej, a czas oczekiwania na nią rzadko przekracza minutę.

Także od wiosny funkcjonuje nowoczesny sklep duty-free, a we wrześniu poznański port - jako jeden z pierwszych w Europie - wprowadził możliwość przewozu w bagażu podręcznym płynów w pojemnikach o pojemności do dwóch litrów.

Od kilku dni pasażerowie czekający na swój lot korzystają z nowych, estetycznych i wygodnych ławek przy gate'ach. W planach na najbliższe miesiące jest praca nad zwiększeniem komfortu pasażerów. W tym celu rozbudowana zostanie hala check-in, gdzie nadawany jest bagaż rejestrowany.

Polskie lotniska biją rekord za rekordem

Poznań jest kolejnym lotniskiem, które ogłosiło rekordowe wyniki w 2025 roku.

Wcześniej Lotnisko Chopina ogłosiło, że z warszawskiego portu skorzystało 24 097 059 pasażerów, czyli o 13% więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024. Dynamiczny wzrost dotyczył nie tylko ruchu pasażerskiego, ale również przewozów towarowych - w całym 2025 roku lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17% r/r, ustanawiając nowy historyczny rekord.

Rok z historycznie najlepszym wynikiem ma także Kraków Airport. Lotnisko w Balicach w ciągu dwunastu miesięcy obsłużyło łącznie 13 248 355 pasażerów, co oznacza wzrost rok do roku o około 20 procent.

Wrocławskie lotnisko obsłużyło z kolei ponad 4,9 mln pasażerów w 2025 roku. To niemal 500 tys. więcej niż w 2024 roku i ponad milion podróżnych więcej niż w 2023 roku. Osiągnięty wynik jest tym bardziej imponujący, że przez 40 dni, ze względu na trwającą przebudowę płyty, wstrzymane były wszystkie operacje lotnicze ze stolicy Dolnego Śląska.

Równie dobry rok ma także katowickie lotnisko w Pyrzowicach, z którego skorzystało 7 299 085 pasażerów, o ponad 900 tysięcy więcej niż rok w całym 2024 roku. Po raz pierwszy w historii portu, 9 grudnia 2025, przekroczona została bariera 7 milionów podróżnych. Najlepszym miesiącem w Pyrzowicach był sierpień 2025, kiedy obsłużonych zostało blisko 978 903 pasażerów.

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News