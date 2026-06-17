Samotne lato w Europie? Sprawdź, dlaczego polskie miasto znalazła się na szczycie rankingu

Coraz więcej turystów zamiast plaż i głośnych, zatłoczonych atrakcji, wybiera spokojny spacer w klimatycznym mieście. Podróżni bez pośpiechu zanurzają się w lokalnej kulturze, chłonąc z niej to, co najlepsze. Dziennikarka podróżnicza The Independent, Lydia Swinscoe, zwiedziła 120 miast na całym świecie w ciągu dwóch dekad, aby ułożyć je w kolejności od najlepszego. Ważne były dla niej możliwość zwiedzania miasta pieszo i połączenie kultury, gastronomii oraz codziennego życia lokalnych mieszkańców. Jeśli miasto było blisko natury i znajdowały się w nim parki, lasy, plaże czy trasy spacerowe, dostawało dodatkowe punkty. W swojej liście wymieniła sześć europejskich miast, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce całej listy. I jest nim nasza Łódź.

Łódź wyróżniona w rankingu miast idealnych na samotne wakacje

Swinscoe oceniła Łódź najlepszym miastem na samotny letni wyjazd. Określiła je jako jedno ze swoich ulubionych na świecie. Spędziła w Polsce dziewięć dni i przyznała, że największe wrażenie zrobiło na niej połączenie postindustrialnego charakteru miasta z dynamicznie rozwijającą się kulturą.

Zachwyciły ją architektura, klimat i kreatywna energia Łodzi. W swoim artykule wspomniała o ogromnych kolorowych muralach na kamienicach i dawnych fabrykach, a atmosferę ulic porównała do filmowego kadru.

Mural Nicki Minaj w Łodzi Jacek Bujak materiały prasowe

- Po dziewięciu dniach spędzonych w Łodzi mogę śmiało powiedzieć, że to jedno z moich ulubionych miast na świecie - napisała Swinscoe.

Według niej Łódź idealnie sprawdzi się jako kierunek dla samotnie podróżujących. Nie trzeba płacić na transport, ponieważ w większość ciekawych miejsc można dojść pieszo, a noclegi są stosunkowo niedrogie i dobrze zaprojektowane. Lokalne restauracje, takie jak Len i Bawełna, nie nastawiają się wyłącznie na duże grupy klientów, więc można zjeść w spokoju. Atutem są dla niej także liczne instytucje kultury, m.in. Muzeum Sztuki oraz Centralne Muzeum Włókiennictwa. To właśnie one pozwalają na lepsze poznanie historii miasta.

Lydia zwróciła uwagę na związek miasta z Davidem Lynchem. Reżyser wielokrotnie odwiedzał Łódź, zafascynowany jej industrialnym charakterem i krajobrazem.

Łódź przed Lyonem, Walencją, Atenami i Neapolem

W rankingu znalazły się bardzo zróżnicowane miasta, a każde z nich jest idealne dla osób podróżujących solo. Drugie miejsce zajął Lyon z notką, że jest jednym z najlepszych miejsc dla miłośników dobrej kuchni. To francuskie miasto oferuje wszystko, czego oczekuje się od kulinarnej stolicy kraju. Są tam tradycyjne targi, kameralne restauracje, ale także lokale wyróżnione gwiazdkami Michelin. Do tego nie jest aż tak chaotyczne jak Paryż, co pozwala na samotny wyjazd bez stresu.

Trzecia na liście jest Walencja, głównie ze względu na jej miejski charakter połączony z bliskością natury. Rozległe zielone tereny, ogrody i dostęp do wybrzeża sprawiają, że to miasto w Hiszpanii jest wyjątkowe.

Na czwartej pozycji uplasowały się Ateny ze względu na swoją historię i architekturę. Stolica Grecji według autorki artykułu zachwyca zabytkami Akropolu i panoramą miasta. Często jest ignorowana z powodu innych wysp Grecji, chociaż sama w sobie stanowi świetne miejsce na samotny letni wypad.

Piąte miejsce zajął Neapol, choć często jest niesłusznie pomijany na rzecz Rzymu czy Florencji. Zdaniem Lydii to właśnie tutaj można połączyć autentyczny charakter południowych Włoch z doskonałą kuchnią, bogatą ofertą muzealną i bliskością najważniejszych atrakcji.





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