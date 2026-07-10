Polskie miasto podbija świat. Kraków w prestiżowym rankingu wyprzedził Rzym

Julia Król

Julia Król

Magazyn Travel + Leisure opublikował zestawienie najlepszych miast świata na 2026 rok. Wśród wyróżnionych europejskich pereł znalazł się Kraków, który zachwycił głosujących atmosferą, gościnnością i stosunkiem jakości do ceny.

Bazylika Mariacka i Stare Miasto w Krakowie przy zachodzącym słońcu, widok z góry.
Kraków nokautuje Rzym i Wiedeń w prestiżowym rankingu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Najlepsze miasta świata 2026
  2. Jakie kategorie oceny były brane pod uwagę?
  3. Florencja na szczycie rankingu
  4. Kraków wyprzedził Rzym i Wiedeń
  5. Europejskie miasta w rankingu
  6. Jakie miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu światowym?

Najlepsze miasta świata 2026

Magazyn Travel + Leisure opublikował ranking World's Best Awards 2026, w którym wyróżniono m.in. hotele, miasta czy linie lotnicze z całego świata. Wśród najlepszych celów podróży w tym roku wysoko na liście znalazł się Kraków.

- Tegoroczne rankingi prezentują mieszankę ekscytujących debiutantów i niezmiennie popularnych miejsc - powiedziała Jacqui Gifford, redaktorka naczelna Travel + Leisure.

Jakie kategorie oceny były brane pod uwagę?

W 31. edycji oddano 661 000 głosów przez ponad 207 000 ankietowanych, którzy odwiedzili dane miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. Miasta oceniane były w sześciu kategoriach: atrakcje turystyczne i zabytki, kultura i sztuka, kuchnia i restauracje, życzliwość mieszkańców, zakupy, ogólny stosunek jakości do ceny.

Niektórzy zwycięzcy utrzymują się na szczycie od ponad 20 lat - a inni po raz pierwszy pojawili się w tym roku.

Florencja na szczycie rankingu

Wśród europejskich destynacji według rankingu World's Best Awards 2026 magazynu Travel + Leisure najlepsza okazała się Florencja, konsekwentnie wygrywając plebiscyt. Zawdzięcza to swojej bogatej historii, artystycznym skarbom oraz wyśmienitemu jedzeniu i winu. W zestawieniu światowym zajęła 13 miejsce.

Kraków wyprzedził Rzym i Wiedeń

Nasze polskie miasto także znacząco wyróżniło się w europejskim zestawieniu. Kraków uplasował się na 4. miejscu, wyprzedzając m.in. Rzym oraz Wiedeń. Pojawił się także w rankingu światowym, zajmując 24. pozycję.

Sukiennice na krakowskim Rynku Głównym otoczone zabytkowymi kamienicami, w tle panorama miasta, na placu widoczne stragany z żółtymi parasolami oraz pomnik Adama Mickiewicza.
Kraków zajął 4. miejsce w prestiżowym rankingu.Artur Bogacki123RF/PICSEL

Stolicę Małopolski doceniono za urokliwe Stare Miasto, kameralną atmosferę czy gościnność okazywaną przez mieszkańców. Nie bez znaczenia był korzystny stosunek jakości do ceny - miasto co roku przyciąga podróżnych nie tylko z zagranicy, ale także z Polski. Aż 63 proc. Polaków podróżuje wyłącznie po kraju.

Europejskie miasta w rankingu

Na drugim miejscu znalazła się Praga, zajmując jednocześnie 18. pozycję wśród miast na świecie. Trzecie miejsce należy do Salzburga, a piąte - do Porto. Każde z tych miast przyciąga turystów swoją unikalnością, bogatą historią oraz wspaniałą ofertą gastronomiczną. W rankingu wysoko oceniono także Lublanę, Rzym, Funchal czy Brugię.

Jakie miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu światowym?

Meksykańskie San Miguel de Allende pokonało pozostałych kandydatów, oferując żywą architekturę kolonialną, niezrównaną scenę kulinarną i eklektyczne sklepy. Historyczne centrum tego miasta wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co tylko dowodzi potęgi turystycznej tego miejsca.

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Julia Król
Julia Król


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