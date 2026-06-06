Dąbki zachwycają spokojem. Co jeszcze kryje między morzem a jeziorem Bukowo?

Gmina Darłowo skrywa spokojną i urokliwą miejscowość, w której mieści się nowoczesne uzdrowisko i masa atrakcji. Dąbki są idealnym kierunkiem, jeśli szukasz spokoju oraz kontaktu z naturą. Ta urokliwa wieś otoczona jest szeroką plażą, a w jej obrębie znajduje się dodatkowo jezioro Bukowo. Pobyt w niej jest szczególnie polecany osobom z problemami z tarczycą, ponieważ powietrze bogate jest w jod, który wspiera proces regeneracji.

Dlaczego Dąbki to hit sezonu? Historia i atrakcje turystyczne

Uzdrowisko Dąbki powstało w 2007 roku, więc jest jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk. Leży przy leśnej promenadzie, w której rośnie sosna - to właśnie dzięki niej klimat w Dąbkach ma właściwości bakteriobójcze. Powietrze wspomaga leczenie alergii i schorzeń dróg oddechowych, wspierając jednocześnie wzrost odporności i zmniejszając skłonność do przeziębień.

Za wydmami znajduje się piaszczysta plaża, a w południowej części wsi rozciąga się jezioro o powierzchni 18 kilometrów kwadratowych. Jest to raj dla miłośników sportów wodnych - można spacerować, wypożyczyć kajak, SUP lub rowerek wodny. W sezonie działają także rejsy statkiem wycieczkowym, które pozwalają zobaczyć okolicę z innej perspektywy.

Jezioro Bukowo jeszcze kilka tysięcy lat temu było zatoką naszego morza. To fale, prądy i wiatry odcięły go od Bałtyku piaszczystą mierzeją, która obecnie ma około 7 km długości. Nie jest szczególnie popularnym turystycznie miejscem, więc szukając spokoju nad morzem, warto się tam wybrać.

Dąbki mają idealne położenie dla osób spragnionych aktywnego wypoczynku. Mapy Google/zrzut ekranu materiał zewnętrzny

Wzdłuż nadmorskiej plaży rozpościera się leśna promenada o długości około 6 kilometrów, idealnie nadając się na spacery z kijkami czy swobodne bieganie. Trasy rowerowe ciągnące się przez miejscowość, umożliwiają bezpieczną podróż nawet do Koszalina. Powierzchnia trasy jest gładka, co pozwala na przyjemną jazdę na rolkach czy hulajnogach.

Kilka minut od Dąbek znajduje się Bobolin z klimatyczną plażą i pozostałościami militarnymi z czasów II wojny światowej. Są to tajemnicze, betonowe konstrukcje położone wzdłuż wybrzeża, które niegdyś służyły prawdopodobnie jako tarcze strzelnicze do testowania broni wielkiego kalibru.

Na plaży w Bobolinie możemy zobaczyć pozostałości starych bunkrów 123RF/PICSEL

Na rzece Wieprzy w Darłówku atrakcję turystyczną stanowi most rozsuwany jeszcze z lat osiemdziesiątych. Jest to jedyna taka konstrukcja w całej Polsce, więc warto go zobaczyć. W pobliskim Darłowie można się przyjrzeć latarni morskiej, ciągnącej się w górę na 22 metry, oraz Zamku Książąt Pomorskich, który został wybudowany w stylu gotyckim w XIV wieku, a dziś pełni rolę muzeum.

Przy ulicy Sztormowej w Dąbkach stoi chałupa rybacka nr 21 z 1855 roku, zbudowana na konstrukcji szachulcowej. Ściany pobielano wapnem, a belki pomalowano czarną farbą. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, a prócz niego w Dąbkach znajdują się jeszcze trzy podobne domy.

Chałupa rybacka we wsi Dąbki nr 21 Ewkaa, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Nie brak tu również sezonowych wydarzeń tematycznych, takich jak Międzynarodowy Festiwal Latawców, który odbywa się od 4 do 7 czerwca na plaży przy wejściu nr 1 w Dąbkach. W programie znalazły się pokazy ogromnych, kolorowych latawców, loty synchroniczne, warsztaty budowania latawców czy imprezy z DJ-em na plaży.





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