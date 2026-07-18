Prace przy zamku w Lanckoronie. Projekt dotyczy odtworzenia fosy

Lanckorona to malownicza miejscowość w woj. małopolskim, nazywana "Miastem Aniołów". Przyciąga turystów XIX-wieczną drewnianą zabudową przy Rynku, artystyczną atmosferą oraz szlakami spacerowymi - jeden z nich prowadzi na zamek. Lanckorońska warownia powstała za czasów Kazimierza Wielkiego, rozpoczęcie jej budowy datowane jest na XIV wiek. Burzliwa historia, obejmująca urzędowanie starostów lanckorońskich, przygotowania do rokoszu Zebrzydowskiego, potyczki w czasach konfederacji barskiej i I rozbiór Polski, istotnie wpłynęła na to miejsce. Zamek popadał w coraz większą ruinę, w XIX wieku rozpoczęto rozbiórkę. Ostatecznie zachowały się tylko fragmenty murów i wież.

Ruiny warowni przez lata coraz bardziej niszczały, jednak Gmina Lanckorona starała się zadbać o dziedzictwo - w końcu pozostałości lanckorońskiego zamku zostały objęte pracami i parę lat temu atrakcja została udostępniona turystom w nowej odsłonie. Ruiny na Lanckorońskiej Górze zrewitalizowano, odbudowano most, który niegdyś prowadził do bramy wjazdowej warowni, podjęto się także konserwacji piwnic.

Teraz Gmina Lanckorona poinformowała o następnych krokach. Odtworzony zostanie historyczny fragment fosy obronnej zamku.

Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie

Element ten wchodzi w skład większego projektu pod nazwą "Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie". W ramach tej inwestycji na terenie ruin zamku w Lanckoronie powstaje naturalna cysterna na wodę opadową.

- Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Lanckorona oraz turystów odwiedzających region, a także służy ochronie unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Góry Zamkowej (wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO) - czytamy w komunikacie Gminy Lanckorona. [...] Efektem będzie ochrona zabytkowych murów przed erozją, zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego ruin oraz stworzenie ekologicznej, naturalnej strefy retencji wody (naśladującej naturalne procesy z użyciem m.in. warstw roślinnych i filtracyjnych).

Jak informuje gmina, zadaniem projektu realizowanego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", jest wykonanie prac mających na celu przywrócenie sprawności zbiornika na wodę deszczową, który będzie pełnić funkcję:

retencyjną: jako zbiornik do gromadzenia wody w naturalnie suchym środowisku na szczycie Góry Lanckorońskiej,

herpetologiczną: jako przyjazne miejsce do życia dla lokalnych płazów,

kulturową: poprzez odtworzenie historycznego fragmentu fosy obronnej.

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Lanckorona na weekend. Lanckoroński zamek i inne atrakcje

Lanckorona jest chętnie odwiedzana przez turystów, w położonej zaledwie 35 km od Krakowa miejscowość wyróżnia się bowiem pod wieloma aspektami, a do tego często organizowane są tam ciekawe wydarzenia.

Do Lanckorony można dojechać autem i pozostawić je na jednym z parkingów, albo wybrać się tam autobusem lub pociągiem (stacja Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona). Ze stacji na wzgórze zamkowe dotrzemy spacerem w ok. 1,5 godz. Podejście na górę z samego Rynku zajmuje natomiast około 15 minut spacerem.

Zwiedzanie ruin zamku lanckorońskiego jest bezpłatne i zajmuje ok. pół godziny - przy zabytku znajdują się tablice informacyjne. Warto sprawdzać komunikatu Urzędu Gminy Lanckorona, aby upewnić się, że danego dnia zamek jest dostępny. Ze względu na prowadzone tam prac mogą występować czasowe ograniczenia.



