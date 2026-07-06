Czeska stolica szykuje projekt, który już na etapie planów wywołuje gorące dyskusje. Chodzi o Top Tower, wieżowiec, w który wkomponowany będzie gigantyczny wrak statku. Nietypowa konstrukcja ma powstać w dzielnicy Praha 13 i (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych budynków w Europie.

Za koncepcję odpowiada architekt Tomáš Císař oraz studio Black n' Arch, natomiast autorem części artystycznej jest David Černý, znany z prowokacyjnych realizacji w przestrzeni publicznej. Co ciekawe, charakterystyczny stalowy szkielet statku nie będzie jedynie dekoracją. Projekt zakłada pełne połączenie z konstrukcją około 126-metrowej wieży, a wnętrze możesz zobaczyć na załączonych niżej wizualizacjach. Całość osiągnie blisko 136 metrów wysokości. Z czasem rdzawa konstrukcja ma zostać porośnięta roślinnością.

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Twórcy podkreślają, że budynek ma zwracać uwagę na skutki zmian klimatu, w tym susze, topnienie lodowców i rosnący poziom mórz. Jednocześnie statek ma symbolizować nadzieję oraz przetrwanie. W środku zaplanowano około 250 małych mieszkań na wynajem, a także biura, lokale usługowe, centrum kulturalne, taras widokowy i ogród na dachu. Projekt przewiduje również wykorzystanie deszczówki do codziennego funkcjonowania obiektu. Choć inwestycja uzyskała ważne decyzje planistyczne, nadal budzi kontrowersje, głównie ze względu na swoją wysokość i skalę.

Praga od wieków zachwyca architekturą

Praga od stuleci słynie z wyjątkowej architektury, w której przeplatają się style romański, gotycki, renesansowy, barokowy i secesyjny. Kto był, ten myślę doskonale zrozumie, że tym miastem można się zachwycić.

Historyczne centrum miasta, wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, przyciąga zabytkami takimi jak Zamek Praski, Most Karola, Rynek Staromiejski z zegarem astronomicznym czy wzgórze Vyšehrad. Wpisanie nowoczesnej architektury w historyczną tkankę miasta to nie tylko ogromne wyzwanie, odpowiedzialność, ale (jak widać) nierzadko duże kontrowersje.

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Tańczący Dom przetarł szlak nowoczesności

Top Tower nie byłby zresztą pierwszym odważnym budynkiem w czeskiej stolicy. W latach 90. na nabrzeżu Wełtawy powstał słynny Tańczący Dom, zaprojektowany przez Vlado Milunicia i Franka O. Gehry'ego. Dynamiczna bryła, nazywana także "Ginger i Fred", nawiązuje do sylwetek tańczącej pary.

"Tańczący dom" w Pradze Krisztian Miklosy 123RF/PICSEL

Budynek stanął w miejscu kamienicy zniszczonej podczas bombardowania Pragi w 1945 roku i początkowo wzbudzał wiele emocji. Dziś jest niewątpliwie jednym z symboli współczesnej Pragi. Ale i jest dowodem na to, że nowoczesna architektura może znaleźć swoje miejsce nawet w otoczeniu historycznej zabudowy.

Źródła: Black n' Arch, Trigema, Architektura Murator, Wikipedia



