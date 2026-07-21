Sześć państw na jednej trasie. Powstał Wolf Trail, epicki szlak z przewyższeniami sięgającymi 78 tys. metrów

Ponad trzy tysiące kilometrów i sześć różnych krajów. Tak wygląda Wolf Trail, czyli długodystansowy szlak w Europie. Prowadzi od Bałtyku aż po Adriatyk i podzielony został na 7 etapów, które można pokonać za jednym zamachem wszystkie lub wybrać tylko jeden, albo parę z nich.

Przejście całej trasy zajmuje od czterech miesięcy do nawet pół roku i wymaga odpowiedniego przygotowania. Wolf Trail to 3493 kilometry pieszej wędrówki w różnych warunkach. Podczas niej występuje 78 416 metrów przewyższeń - to niemal dziewięć razy więcej niż wysokość Mount Everest. Różnorodne krajobrazy występujące po drodze sprawiają, że trasa się nie nudzi. Piaszczyste wybrzeża, sosnowe lasy, zielone pagórki Europy Środkowej czy piękne i surowe krajobrazy Alp oferują szeroką gamę wrażeń.

Szukasz przygody życia? Wolf Trail rozciąga się od polskiego wybrzeża aż do włoskich Alp

Całość obejmuje sześć państw: Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Słowenię i Włochy. Pierwszy odcinek ma około 428 kilometrów i prowadzi wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku - z Helu do Świnoujścia. Do najbardziej widowiskowych należą odcinki prowadzące przez Alpy oraz słoweński Park Narodowy Triglav.

Im dalej na południe, tym teren jest bardziej wymagający. Ostatnie etapy prowadzą już przez alpejskie przełęcze. Nie trzeba się jednak porywać na długodystansową podróż przez wiele miesięcy - punkty na trasie umożliwiają jednodniowe wycieczki.

Thru-hiking to jedna z najwolniejszych form podróżowania. Nie ma po co się śpieszyć, a krajobraz wyłania się wraz z każdym krokiem i pokonanym zakrętem. Poznani ludzie na szlaku zostają na dłużej, bo spędzacie wiele godzin, wędrując, wymieniając się doświadczeniami i radami. Z czasem powstają "terenowe rodziny".

Wolf Trail stanowi jedną z najdłuższych nowych tras długodystansowych na Starym Kontynencie. Jego zadaniem jest zachęcanie turystów do odkrywania mniej uczęszczanych regionów Europy. Wyprawę najlepiej planować między kwietniem a wrześniem, kiedy warunki pogodowe są najkorzystniejsze, szczególnie w Alpach.