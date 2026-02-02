Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku bariera 900 tysięcy osób w skali jednego miesiąca została przekroczona dopiero w marcu.

Dobra dynamika wzrostu pozwala władzom portu lotniczego zakładać, że cały rok zamknie się wynikiem co najmniej 14,5 mln pasażerów, z realną szansą na przekroczenie progu 15 milionów.

Nie wszyscy przewoźnicy zaprezentowali swoje plany na ten rok, więc nasza siatka połączeń z pewnością jeszcze się wzbogaci.

2025 Kraków Airport zakończył wynikiem 13 248 355 pasażerów. To był także rok, w którym rozwinięta została siatka połączeń. Do długiej listy kierunków dopisano Aberdeen, Castellon, Bukareszt, Sofię, Paryż Orly, Kopenhagę, Bergen, Genuę, Bilbao, Tallin, Wilno, Weronę, Genewę, Liverpool i Rijad.

Przybyło też dwóch przewoźników - wrócił SAS, a nowością był flynas i połączenie z Rijadem.

W sumie w 2025 roku Kraków Airport oferował 176 połączeń na 135 lotnisk w 38 krajach. Z Krakowa latało aż 29 przewoźników.

2026 rok nie będzie z pewnością gorszy. Przewoźnicy już zapowiedzieli nowe kierunki.

Polskie Linie Lotnicze uruchomią w letnim rozkładzie bezpośrednie połączenia z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Wizz Air poleci do Wenecji, a Ryanair do Bolonii Forli.

Gdzie lecieć na ferie zimowe?

Właśnie trwają ferie zimowe. To oznacza, że podróżni najchętniej wybierają teraz kierunki alpejskie: Austrię, Szwajcarię i Włochy. Przy tej okazji warto przypomnieć, że pasażerowie planujący transport nart lub desek snowboardowych muszą pamiętać o procedurach przewoźników. Warto się z nimi zapoznać przed wylotem.

Równolegle dużym zainteresowaniem cieszą się loty do cieplejszych regionów, m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj, Abu Zabi, Szardża), a także do południowej Hiszpanii, Grecji, na Cypr i Maltę.

