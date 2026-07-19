W skrócie Od 20 lipca Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna prace remontowe na szlakach prowadzących na Rysy oraz na Zawrat, jednak trasy pozostaną dostępne dla turystów.

W trakcie robót na podejściu na Rysy oraz na trasie na Zawrat turyści muszą przygotować się na okresowe wstrzymania ruchu i możliwe postoje na szlaku.

TPN prowadzi również remonty na szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej oraz na czarnym szlaku prowadzącym do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

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Remonty na szlakach prowadzących na Rysy i Zawrat

Od poniedziałku 20 lipca Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna prace remontowe na dwóch bardzo popularnych trasach w polskich Tatrach. Roboty obejmą czerwony szlak prowadzący od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy oraz niebieski szlak z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Mimo prowadzonych prac oba szlaki pozostaną dostępne dla turystów.

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, na podejściu na Rysy zaplanowano drobne naprawy nawierzchni szlaku. Z kolei na górnym odcinku trasy na Zawrat wymieniona zostanie część łańcuchów asekuracyjnych, które pomagają bezpiecznie pokonywać najbardziej wymagające fragmenty.

Możliwe postoje i apel do turystów

Pracownicy TPN zwracają uwagę, że podczas robót mogą występować czasowe wstrzymania ruchu. Oznacza to, że wędrowcy mogą zostać poproszeni o krótkie oczekiwanie na możliwość dalszego przejścia. Z tego powodu warto zabrać ze sobą cieplejszą odzież, nawet jeśli prognozy zapowiadają dobrą pogodę.

- Szlaki nie zostaną zamknięte, jednak w czasie robót możliwe będą okresowe wstrzymania ruchu. Pracownicy TPN zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących prace - przekazał Tatrzański Park Narodowy.

Termin zakończenia prac nie został określony. Wszystko będzie zależało od warunków pogodowych panujących w górach.

W Tatrach trwają także inne prace

To nie jedyne miejsca, gdzie prowadzone są remonty. TPN przypomina, że roboty trwają również na szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Przełęcz w Grzybowcu do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy oraz na czarnym szlaku prowadzącym do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

W polskich Tatrach wyznaczono 275 kilometrów znakowanych szlaków o zróżnicowanym charakterze - od łatwych tras dolinnych po wymagające odcinki wyposażone w łańcuchy, klamry i drabinki. Warto pamiętać, że kolory szlaków nie określają ich trudności. Służą jedynie do oznaczania przebiegu trasy i ułatwiają orientację w terenie.



