Albania od kilku sezonów należy do najszybciej zyskujących na popularności kierunków wakacyjnych w Europie. Przyciąga turystów z Polski słonecznym klimatem, pięknymi plażami i przepięknymi krajobrazami.

Od lata 2026 roku podróż do stolicy tego kraju będzie jeszcze łatwiejsza dzięki nowemu połączeniu Ryanair z Wrocławia do Tirany.

Tirana to kierunek dobrze znany i lubiany przez pasażerów wylatujących z Wrocławia. Nowa oferta Ryanair zwiększy dostępność lotów do Albanii, zapewniając podróżnym większą elastyczność w planowaniu wakacyjnych wyjazdów. To także potwierdzenie rosnącego zainteresowania kierunkami bałkańskimi

Tirana stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania uroków Albanii. Miasto łączy w sobie bogatą historię, śródziemnomorski klimat oraz nowoczesną ofertę gastronomiczną i kulturalną.

Zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy dzieli Tiranę od adriatyckich plaż w Durrës, natomiast miłośnicy natury docenią bliskość górskich krajobrazów i parków narodowych.

Loty Ryanaira z Wrocławia do Tirany zaplanowano trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, piątki oraz soboty.

Ryanair kopiuje trasę Wizz Air

To z pewnością odpowiedź na deklarację linii Wizz Air, która zapowiedziała zbazowanie na dolnośląskim lotnisku trzeciego Airbusa A321neo. Ten samolot pozwoli uruchomić w czerwcu nowe kierunki: do Reykjavíku, Dortmundu i Warny - oraz zwiększyć częstotliwość na już obsługiwanych trasach do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi.

Wizz będzie latał z Wrocławia do Tirany trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki.

