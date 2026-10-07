Ryanair ogłosił zimowy rozkład. Więcej samolotów i nowe trasy

W zimowym rozkładzie pojawią się cztery nowe trasy. Z Krakowa będzie można bezpośrednio polecieć do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu oraz Wenecji.

Na ponad 30 dotychczasowych kierunkach - w tym między innymi do Barcelony, Bari, Malagi i Walencji - zwiększona zostanie częstotliwość rejsów.

Łącznie Ryanair zaproponuje zimą 67 kierunków ze stolicy Małopolski.

Według danych przekazanych przez przewoźnika, utrzymanie w krakowskiej bazie 16 maszyn wiąże się z inwestycjami rzędu 1,6 miliarda dolarów, a działalność operacyjna przełoży się na ponad 600 bezpośrednich miejsc pracy dla pilotów i członków załóg pokładowych.

Kraków jest dziś największą bazą Ryanair w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z kluczowych ośrodków naszej działalności w Europie

Do ogłoszonej siatki połączeń odniósł się także Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport. Zauważył on, że rosnąca liczba lotów jest reakcją na zmieniające się trendy wśród podróżnych. - Nowy rozkład to odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami z naszego regionu nie tylko w czasie wakacji letnich - podsumował Strutyński.

Ryanair rośnie i inwestuje w Krakowie

Jednym z najlepszych przykładów jest otwarte w 2025 roku centrum symulatorowo-treningowe - inwestycja o wartości 130 mln euro, jedyna tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt ten oznacza nie tylko napływ międzynarodowych kadr do Krakowa, ale także rozwój know-how oraz ponad 150 nowych, bezpośrednich miejsc pracy.



