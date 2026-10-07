Ryanair ogłosił zimowy rozkład. Więcej samolotów i nowe trasy

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Linie lotnicze Ryanair przedstawiły nowy rozkład lotów z lotniska w Krakowie na sezon zimowy 2026. Podróżni będą mieli do dyspozycji 67 kierunków z Balic, w tym cztery nowe.

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samolot Ryanair
Ryanair zbazuje trzy dodatkowe samoloty w Krakowie i uruchomi cztery nowe kierunki z lotniska w Balicach.UrbanandsportAFP

W zimowym rozkładzie pojawią się cztery nowe trasy. Z Krakowa będzie można bezpośrednio polecieć do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu oraz Wenecji.

Na ponad 30 dotychczasowych kierunkach - w tym między innymi do Barcelony, Bari, Malagi i Walencji - zwiększona zostanie częstotliwość rejsów.

Łącznie Ryanair zaproponuje zimą 67 kierunków ze stolicy Małopolski.

Według danych przekazanych przez przewoźnika, utrzymanie w krakowskiej bazie 16 maszyn wiąże się z inwestycjami rzędu 1,6 miliarda dolarów, a działalność operacyjna przełoży się na ponad 600 bezpośrednich miejsc pracy dla pilotów i członków załóg pokładowych.

Kraków jest dziś największą bazą Ryanair w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z kluczowych ośrodków naszej działalności w Europie
zaznaczył Michał Kaczmarzyk, CEO linii Buzz wchodzącej w skład grupy Ryanair, podczas prezentacji nowego rozkładu.

Do ogłoszonej siatki połączeń odniósł się także Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport. Zauważył on, że rosnąca liczba lotów jest reakcją na zmieniające się trendy wśród podróżnych. - Nowy rozkład to odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami z naszego regionu nie tylko w czasie wakacji letnich - podsumował Strutyński.

Ryanair rośnie i inwestuje w Krakowie

Jednym z najlepszych przykładów jest otwarte w 2025 roku centrum symulatorowo-treningowe - inwestycja o wartości 130 mln euro, jedyna tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt ten oznacza nie tylko napływ międzynarodowych kadr do Krakowa, ale także rozwój know-how oraz ponad 150 nowych, bezpośrednich miejsc pracy.

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