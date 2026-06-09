Ryanair sprawdza darmowy bagaż coraz częściej. Jeden błąd i tracisz 300 zł

Spis treści: Darmowy bagaż podręczny, czyli co się zmieści pod fotelem w samolocie? Jakie są wymiary darmowego bagażu w Ryanair, Wizz Air i innych liniach? Co spakować do małego plecaka na kilkudniowy city break?

Darmowy bagaż podręczny, czyli co się zmieści pod fotelem w samolocie?

W 2025 roku Parlament Europejski zgłosił projekt, który miał wprowadzić między innymi:

darmowy bagaż podręczny do 7 kg u sumie wymiarów do 100 cm,

darmowy bagaż osobisty o wymiarach minimum 40 × 30 × 15 cm.

Prawo pasażerów do darmowego bagażu musiałoby być respektowane przez wszystkich przewoźników obsługujących linie w Unii Europejskiej. Obecnie projekt ten jest negocjowany i ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jednak przewoźnicy już teraz zmieniają swoje zasady bagażowe - szczególnie dotyczące ustandaryzowanych wymiarów bagażu osobistego. Dzięki temu Ryanair w 2026 roku wprowadził większy o 20%, darmowy bagaż osobisty.

Bagaż osobisty, czyli niewielki plecak czy torba muszą się zmieścić pod siedzeniem fotelu z przodu. Większa walizka, czyli tzw. bagaż podręczny, który chowa się w luku bagażowym nad głową, wymaga wykupienia innego biletu, droższego - w Ryanair czy Wizz Air jest tzw. bilet z usługą Priority. Jego cena jest zależna od linii i terminu, a w porównaniu z ceną najtańszego biletu może być droższy o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt euro. Nic więc dziwnego, że podróżni przed sezonem wakacyjnym śledzą z zapartym tchem kolejne postanowienia Unii Europejskiej i zmieniające się zasady linii lotniczych.

Jakie są wymiary darmowego bagażu w Ryanair, Wizz Air i innych liniach?

Negocjacje nad nową ustawą Unii Europejskiej wprowadziły zmiany w zasadach obowiązujących u popularnych przewoźników obsługujących trasy na terenie Unii Europejskiej. Jedne z korzyścią dla pasażera, jak w przypadku Ryanaira, który zwiększył wymiary bagażu osobistego, inne na niekorzyść. Przykładem mogą być linie Air France czy KLM. Do 2025 roku w liniach tych obowiązywał darmowy bagaż osobisty i podręczny przy taryfach podstawowych. Jednak teraz to się zmieniło. Linie wprowadziły nową taryfę Basic/Light, oferującą nieco niższe ceny przelotów, ale bez darmowego bagażu podręcznego.

Wszyscy zwolennicy taniego podróżowania i entuzjaści city brak powinny zwrócić szczególną uwagę na wymiary bagażu osobistego. Ich przekroczenie może wiele kosztować. Najbardziej restrykcyjny pod tym względem pozostaje Ryanair, którego "koszyczki" sprawdzające wymiary bagażu osobistego są już dobrze znane wśród podróżujących. Jeśli twój bagaż nie zmieści się do ramki - płacisz 60 funtów, co daje ok. 300 zł. W innych liniach również musisz dopłacić bądź będziesz zmuszony nadać bagaż do luku bagażowego, a cena taniego biletu wyłapanego na okazji poszybuje szybko w górę. Oto wymiary darmowego bagażu osobistego obowiązujące w 2026 roku w wybranych liniach.

Ryanair

Ryanair zwiększył wymiary darmowego bagażu osobistego. Obecnie pasażer może zabrać bezpłatnie jedną sztukę bagażu o maksymalnych wymiarach: 40x30x20 cm. Bagaż musi zmieścić się pod siedzeniem. Większa walizka kabinowa wymaga wykupienia usługi Priority.

Wizz Air

Wizz Air stosuje niemal identyczne zasady. Bagaż osobisty nie może przekroczyć wymiarów: 40x30x20 cm, maksymalnie 10 kg. Także tutaj darmowy bagaż musi zostać umieszczony pod fotelem. Większa walizka kabinowa o wymiarach 55x40x23 cm wymaga wykupienia usługi WIZZ Priority.

LOT

W liniach lotniczych LOT dozwolone wymiary głównego bagażu podręcznego to 55x40x23 cm, a jego maksymalna waga wynosi 8 kg. Dodatkowo pasażer może zabrać na pokład mały przedmiot osobisty (np. torebkę, mały plecak czy torbę na laptopa) o wymiarach 40x35x12 cm.

Lufthansa

Nowością jest pojawienie się bardzo taniej taryfy Economy Basic na wybranych trasach europejskich. W cenie biletu pasażer może zabrać na pokład samolotu bagaż osobisty o wymiarach: 40x30x15 cm. Większy bagaż kabinowy (55x40x23 cm) jest dodatkowo płatny.

KLM

W taryfie Economy Basic obowiązuje podobny model jak w Lufthansie. Bezpłatny bagaż osobisty nie może przekroczyć wymiarów: 40x30x15 cm. Pełnowymiarowy bagaż kabinowy jest dostępny dopiero w wyższych taryfach lub po dokupieniu usługi.

Air France

W taryfie Economy Light w liniach Air France obowiązuje darmowy bagaż osobisty o wymiarach: 40x30x15 cm. Za bagaż podręczny należy dopłacić lub wybrać inną taryfę, w której jest on darmowy.

SAS

Wybierając skandynawskie linie i taryfę Economy Light w Europie na pokład samolotu możesz zabrać jedynie mały bagaż osobisty o wymiarach 40x30x15 cm. W pozostałych taryfach tej linii w cenie biletu masz bagaż osobisty i podręczny - chowany do luku bagażowego.

Co spakować do małego plecaka na kilkudniowy city break?

Jak widać, negocjacje nad nową ustawą w Unii Europejskiej przyniosły już pewien efekt. Większość linii lotniczych wprowadziła standardowe rozmiary bagażu osobistego wynoszące 40 x30x15 cm. Jedynie Ryanair oferuje możliwość zabrania ze sobą torby o wymiarach większych niż minimum europejskie, czyli 40x30x20 cm. Choć 5 cm na szerokości torby nie wydaje się dużą różnicą, w praktyce pozwala zabrać ze sobą torbę o pojemności nie 20 litrów a 24 litrów. Czy uda się spakować w nią rzeczy na kilkudniowy city break?

Wprawni podróżnicy dobrze wiedzą, jak spakować się do małego plecaka. Odpowiednia organizacja i wybór przedmiotów pozwala sporo zaoszczędzić na biletach lotniczych. Konieczność wykupienia bagażu podręcznego może zwiększyć cenę biletu nawet o 100-150 zł.

Wskazówki pozwalające zaoszczędzić miejsce:

nie składaj ubrań, a zwijaj je,

wykorzystaj organizery kompresyjne;

ubrania wykonane z technicznych materiałów są zazwyczaj cieńsze i nie gniotą się, co pozwala zaoszczędzić miejsce;

ogranicz parę butów do jednej, w której wejdziesz na pokład samolotu.

Co spakować do bagażu na kilkudniowy city break?

2-3 koszulki,

1 para spodni,

lekka bluza lub sweter,

bielizna i skarpetki na każdy dzień,

mini parasolka,

pusta butelka na wodę.

W bagażu osobistym można przewozić 100 ml płynów. Warto wybrać zatem małe kosmetyki dostępne w drogeriach. Warto także pamiętać, że w razie potrzeby niektóre kosmetyki można kupić na miejscu.

miniaturowe kosmetyki,

szczoteczkę i pastę,

dezodorant w sztyfcie,

niewielki krem do twarzy.

Warto także spakować najważniejszą elektronikę, czyli telefon i ładowarkę. Przyda się także powerbank, słuchawki czy niewielkie tablet zamiast laptopa. Nie zapomnij także o dokumentach:

dowód osobisty lub paszport,

karta płatnicza,

ubezpieczenie podróżne.

Tak spakowany plecak zmieści się pod siedzeniem. Jego zawartość pozwala komfortowo spędzić 3-5 dni w europejskim mieście bez konieczności dopłacania za dodatkowy bagaż.





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