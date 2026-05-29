Ryanair zapowiedział znaczną rozbudowę swojej oferty na sezon zimowy 2026 w dwóch warszawskich lotnisk. Plany zakładają zwiększenie liczby połączeń oraz przepustowości zarówno w Modlinie, jak i na Lotnisku Chopina.

Nowości Ryanair z lotniska w Modlinie

W Modlinie irlandzka linia zbazuje dwa kolejne samoloty, zwiększając ich liczbę do 8. To pozwoli na obsługę 30 tras, w tym pięciu nowych kierunków, oraz podwoi roczny ruch pasażerski Ryanair w Modlinie z 1,5 mln do ponad 3,2 mln pasażerów.

Jest to inwestycja o wartości 800 mln dolarów, która zapewni ponad 2500 miejsc pracy w regionie, w tym 240 stanowisk dla pilotów i personelu pokładowego. Dzięki nowym samolotom polecimy z Modlina do Bratysławy, Bristolu, Manchesteru, Shannon i Zagrzebia

Nowości Ryanair z Lotniska Chopina

7 nowych tras Ryanair doda z warszawskiego portu lotniczego im. Fryderyka Chopina. Dzięki temu siatka połączeń z Okęcia wzrośnie do 16 kierunków, a ruch pasażerski szacowany jest do 800 tysięcy pasażerów rocznie (wzrost o 50 procent).

- Nasza oferta z lotniska Chopina obejmie nowe połączenia do Bari, Bolonii, Katanii, Liverpoolu, Neapolu, Turynu i Wenecji - dodaje O'Leary.





