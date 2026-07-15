Ryanair uruchomi 11 nowych kierunków z Gdańska. Gdzie polecimy zimą?

Nowe trasy Ryanair z Poznania

Jedenaście nowych kierunków, sześć zbazowanych samolotów (dwa więcej niż w 2025 roku). Linia lotnicza Ryanair ogłosiła właśnie zimowy rozkład lotów z Gdańska.

Inwestycja o wartości 600 mln dolarów zapewni dodatkowe 300 000 miejsc w samolotach. To oznacza uruchomienie 11 nowych tras z Gdańska. Na liście nowości znalazły się:

Agadir (Maroko),

Budapeszt (Węgry),

Katania (Włochy),

Liverpool (Wielka Brytania),

Madryt (Hiszpania),

Mediolan-Malpensa (Włochy),

Porto (Portugalia),

Bukareszt-Otopeni (Rumunia),

Palermo (Włochy),

Tirana (Albania),

Turyn (Włochy).

Ryanair zwiększy też częstotliwość lotów na 9 istniejących trasach z Pomorza. Te nowości sprawią, że ruch pasażerski w Gdańsku wzrośnie do ponad 3 mln pasażerów rocznie.

Linie ogłaszają nowości z polskich lotnisk

Gdańsk jest kolejnym lotniskiem, na którym ogłaszane są jesienno-zimowe nowości w rozkładach.

Od najbliższego rozkładu zimowego, który startuje 26 października pasażerowie KLM z Gdańska będą podróżowali do Amsterdamu większym samolotem - Boeingiem 737-800, ze 176 miejscami na pokładzie. Zastąpienie Embraera 195-E2 większą maszyną jest przewidziane na jednym z czterech rejsów dziennie.

Wczoraj Ryanair ogłosił z kolei nowości z poznańskiego lotniska Ławica: Barcelonę, Porto, Shannon oraz Tiranę.

Na początku lipca nowe kierunki na zimę zapowiedziała już linia lotnicza Wizz Air:

do Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk polecimy z Modlina i Katowic (od października);

do Szarm el-Szejk oraz Marsa Alam polecimy z Gdańska (od października);

do Marsa Alam polecimy z Krakowa (od października);

do Hurghady polecimy z Wrocławia (od października);

do włoskiego Turynu z Gdańska, Katowic oraz Wrocławia (od stycznia 2027);

do Lyonu z lotniska Chopina w Warszawie (od października).