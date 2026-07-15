Ryanair uruchomi 11 nowych kierunków z Gdańska. Gdzie polecimy zimą?

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Ryanair ogłosił dzisiaj nowy rozkład lotów z Gdańska na sezon zimowy 2026/2027. Irlandzka linia zbazuje na Pomorzu sześć samolotów i uruchomi aż 11 nowych tras. To kolejne nowości irlandzkiego przewoźnika dla polskich pasażerów.

Samolot Ryanair nad pasem startowym w Gdańsku, terminal w tle, rozkład zimowy 2026/2027.
Ryanair ogłosił 11 nowych kierunków z Gdańska w rozkładzie zimowym 2026/2027.Jakub StrzelczykEast News

Nowe trasy Ryanair z Poznania

Jedenaście nowych kierunków, sześć zbazowanych samolotów (dwa więcej niż w 2025 roku). Linia lotnicza Ryanair ogłosiła właśnie zimowy rozkład lotów z Gdańska.

Inwestycja o wartości 600 mln dolarów zapewni dodatkowe 300 000 miejsc w samolotach. To oznacza uruchomienie 11 nowych tras z Gdańska. Na liście nowości znalazły się:

  • Agadir (Maroko),
  • Budapeszt (Węgry),
  • Katania (Włochy),
  • Liverpool (Wielka Brytania),
  • Madryt (Hiszpania),
  • Mediolan-Malpensa (Włochy),
  • Porto (Portugalia),
  • Bukareszt-Otopeni (Rumunia),
  • Palermo (Włochy),
  • Tirana (Albania),
  • Turyn (Włochy).

Ryanair zwiększy też częstotliwość lotów na 9 istniejących trasach z Pomorza. Te nowości sprawią, że ruch pasażerski w Gdańsku wzrośnie do ponad 3 mln pasażerów rocznie.

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Nowe trasy z Polski na zimę. Ryanair i Wizz Air szaleją

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Linie ogłaszają nowości z polskich lotnisk

Gdańsk jest kolejnym lotniskiem, na którym ogłaszane są jesienno-zimowe nowości w rozkładach.

Od najbliższego rozkładu zimowego, który startuje 26 października pasażerowie KLM z Gdańska będą podróżowali do Amsterdamu większym samolotem - Boeingiem 737-800, ze 176 miejscami na pokładzie. Zastąpienie Embraera 195-E2 większą maszyną jest przewidziane na jednym z czterech rejsów dziennie.

Wczoraj Ryanair ogłosił z kolei nowości z poznańskiego lotniska Ławica: Barcelonę, Porto, Shannon oraz Tiranę.

Na początku lipca nowe kierunki na zimę zapowiedziała już linia lotnicza Wizz Air:

  • do Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk polecimy z Modlina i Katowic (od października);
  • do Szarm el-Szejk oraz Marsa Alam polecimy z Gdańska (od października);
  • do Marsa Alam polecimy z Krakowa (od października);
  • do Hurghady polecimy z Wrocławia (od października);
  • do włoskiego Turynu z Gdańska, Katowic oraz Wrocławia (od stycznia 2027);
  • do Lyonu z lotniska Chopina w Warszawie (od października).
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