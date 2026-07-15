Ryanair uruchomi 11 nowych kierunków z Gdańska. Gdzie polecimy zimą?

Nowe trasy Ryanair z Poznania
Jedenaście nowych kierunków, sześć zbazowanych samolotów (dwa więcej niż w 2025 roku). Linia lotnicza Ryanair ogłosiła właśnie zimowy rozkład lotów z Gdańska.
Inwestycja o wartości 600 mln dolarów zapewni dodatkowe 300 000 miejsc w samolotach. To oznacza uruchomienie 11 nowych tras z Gdańska. Na liście nowości znalazły się:
- Agadir (Maroko),
- Budapeszt (Węgry),
- Katania (Włochy),
- Liverpool (Wielka Brytania),
- Madryt (Hiszpania),
- Mediolan-Malpensa (Włochy),
- Porto (Portugalia),
- Bukareszt-Otopeni (Rumunia),
- Palermo (Włochy),
- Tirana (Albania),
- Turyn (Włochy).
Ryanair zwiększy też częstotliwość lotów na 9 istniejących trasach z Pomorza. Te nowości sprawią, że ruch pasażerski w Gdańsku wzrośnie do ponad 3 mln pasażerów rocznie.
Linie ogłaszają nowości z polskich lotnisk
Gdańsk jest kolejnym lotniskiem, na którym ogłaszane są jesienno-zimowe nowości w rozkładach.
Od najbliższego rozkładu zimowego, który startuje 26 października pasażerowie KLM z Gdańska będą podróżowali do Amsterdamu większym samolotem - Boeingiem 737-800, ze 176 miejscami na pokładzie. Zastąpienie Embraera 195-E2 większą maszyną jest przewidziane na jednym z czterech rejsów dziennie.
Wczoraj Ryanair ogłosił z kolei nowości z poznańskiego lotniska Ławica: Barcelonę, Porto, Shannon oraz Tiranę.
Na początku lipca nowe kierunki na zimę zapowiedziała już linia lotnicza Wizz Air:
- do Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk polecimy z Modlina i Katowic (od października);
- do Szarm el-Szejk oraz Marsa Alam polecimy z Gdańska (od października);
- do Marsa Alam polecimy z Krakowa (od października);
- do Hurghady polecimy z Wrocławia (od października);
- do włoskiego Turynu z Gdańska, Katowic oraz Wrocławia (od stycznia 2027);
- do Lyonu z lotniska Chopina w Warszawie (od października).