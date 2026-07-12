Są wakacje, a ty masz nieważny paszport. Ile czeka się na dokument?

Spis treści: Ile się czeka teraz na paszport? Jak wyrobić paszport? Online to niemożliwe Paszport tymczasowy na lotnisku Czy do Turcji i Egiptu potrzebny jest paszport? Tu to konieczne

Ile się czeka teraz na paszport?

Jak to bywa przed sezonem wakacyjnym, wielu z nas zapomina zajrzeć wcześniej do dokumentu, by sprawdzić jego ważność. Niektórzy dopiero po zarezerwowaniu biletów do ciepłych krajów orientują się, że paszport jest niezbędny, by przekroczyć granicę. Wtedy zaczyna się walka z czasem, ponieważ możemy nie zdążyć z wyrobieniem dokumentu na czas.

A czekanie na wydanie paszportu wydłużają duża liczba wniosków czy miejsce ich składania.

To jednak nie wszystko, ponieważ znaczenie ma także szczególna sytuacja, jak na przykład zmiana nazwiska po ślubie czy nawet proste błędy i literówki zawarte we wniosku. Znaczenie ma także zdjęcie do paszportu. Jeśli to jest nieprawidłowo wykonane, czeka nas aktualizacja i dłuższy czas oczekiwania na paszport.

Trzymając się standardowych terminów i urzędniczych obietnic, nowy paszport może być gotowy do 30 dni od momentu złożenia wniosku. Tyle teorii, bo w rzeczywistości termin ten może się wydłużyć właśnie teraz w okresie wakacyjnym albo skrócić, gdy staramy się o dokument poza sezonem.

O szczegółach przekazania dokumentu poinformować powinien nas urzędnik, warto jednak pamiętać, że w sezonie letnim o paszporty stara się nawet 300 osób dziennie, i to tylko w jednym urzędzie.

Jak wyrobić paszport? Online to niemożliwe

Wniosek o paszport składa się osobiście w urzędzie paszportowym. Czy tego chcemy, czy nie, tego dokumentu nie wyrobimy online. Wynika to z faktu pobrania naszych danych. Konkretnie chodzi o nasze odciski palców, bo polskie paszporty są biometryczne.

Do wniosku o wydanie paszportu należy dołożyć jedno aktualne, kolorowe zdjęcie. Należy je wykonać nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku. Możliwe jest jednak samodzielne wykonanie zdjęcia do paszportu. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za wydanie nowego dokumentu.

W urzędzie należy okazać dowód osobisty. Jeśli nasze nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą, potrzebny będzie skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Co więcej, jeśli mamy zagraniczny akt urodzenia lub małżeństwa, należy dokonać jego transkrypcji w polskim rejestrze stanu cywilnego. Jak widać, w konkretnych przypadkach czas oczekiwania na paszport może się wydłużyć, jeśli nie jesteśmy wcześniej odpowiednio przygotowani. Jeśli nie przysługują nam zniżki, opłata podstawowa za wyrobienie paszportu wynopsi 140 zł.

Paszport tymczasowy na lotnisku

Jeśli zdarzy się, że nie wyrobiliśmy dokumentu na czas lub został on zgubiony, to od niedawna ratunkiem dla podróżujących jest paszport tymczasowy na lotnisku. Można go wyrobić w wyjątkowych sytuacjach, o ile posiadamy ważny bilet lotniczy na wyjazd zagraniczny.

Obecnie paszport tymczasowy można wyrobić na lotniskach Chopina w Warszawie, Kraków-Balice, Lotnisku Gdańsk, Katowice w Pyrzowicach, Poznań-Ławica, Wrocław oraz Warszawa-Modlin. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł. Do biletu należy dołączyć ważny dowód osobisty. Jeśli mowa o fotografii, to w przypadku jej braku zdjęcie do paszportu może zrobić nam urzędnik na lotnisku.

Co jednak ważne, paszport tymczasowy na lotnisku nie trafi do każdego pasażera. Każdy przypadek jest bowiem rozpatrywany indywidualnie i w wyjątkowych okolicznościach dokument nie zostanie wydany. Paszport tymczasowy na lotnisku może być ważny 1 dzień, 1 tydzień czy kilka miesięcy, ale nie dłużej niż 365 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje urzędnik w punkcie na lotnisku.

Czy do Turcji i Egiptu potrzebny jest paszport? Tu to konieczne

Lista państw, które wymagają od zagranicznych podróżnych paszportu jest naprawdę długa i znajdują się na niej kraje chętnie odwiedzane przez Polaków. Paszport jest wymagany m.in. przy wjeździe do Egiptu, Tunezji, Maroka, ZEA, Omanu, Dominikany czy Tajlandii. Również Wielka Brytania, która od 2020 roku nie jest członkiem Uni Europejskiej i nie należy do Strefy Schengen, wymaga paszportów oraz ETA. Na liście są też inne kraje poza Europą, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Australia, Japonia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Co ważne z perspektywy polskiego turysty, paszport do Turcji nie jest potrzebny. Jej granicę może przekraczać zarówno z dowodem osobistym, jak i paszportem. Jest to rezultat dekretu tureckiego prezydenta z 2022 roku, który zniósł obowiązek posiadania paszportu dla Polaków. Ci mogą przebywać w kraju bez wizy maksymalnie przez 90 dni w okresie 180 dni.

Przed wyjazdem koniecznie trzeba sprawdzić stan swojego paszportu. Są bowiem kraje, które bardzo restrykcyjnie podchodzą do uszkodzeń, zalań czy nadłamań, a uszkodzony paszport traktowany jest jako nieważny. Jeśli widzimy, że nasz dokument ma jakieś deformacje, być może najlepszym sposobem na spokój w wakacje jest wyrobienie nowego paszportu.



