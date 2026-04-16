Mało miejsca na nogi? Linie Air New Zealand montują w samolotach łóżka piętrowe

Pasażerowie klasy ekonomicznej często narzekają na brak miejsca na nogi. Blisko montowane siedzenia mocno ograniczają przestrzeń i obniżają komfort całego lotu. Nic więc dziwnego, że tytuł najlepszych linii lotniczych 2025 zgarnęły Korean Air, które zapewniły pasażerom między innymi odpowiednią ilość miejsca na nogi.

Linie Air New Zealand poszły o krok dalej. Na pokładach nowych Boeingów 787-9 Dreamliner zamontowane zostały łóżka piętrowe. Znajdują się one pomiędzy klasą ekonomiczną a ekonomiczną premium. Takie ustawienie kabin sypialnianych, zwanych Economy Skynest, pozwala zaoszczędzić miejsce na pokładzie i zapewnić większą liczbę stanowisk do wygodnego odpoczynku.

Skynest w samolocie Air New Zealand. AIR NEW ZEALAND materiały prasowe

Nowa Zelandia, chcąc zachęcić turystów do odwiedzin, musi postawić na ich komfort podczas lotów. Przelot pomiędzy lotniskiem im. Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku a Auckland w Nowej Zelandii jest jednym z najdłuższych na świecie i trwa 17 godzin.

To właśnie na tej trasie pasażerowie będą mogli skorzystać po raz pierwszy z łóżek piętrowych. Prezes Air New Zealand, Nikhil Ravishankar ma nadzieję, że rozwiązanie to zachęci podróżnych do spędzenia długich godzin w samolocie, a branża turystyczna w Nowej Zelandii będzie się rozwijała.

Co w pakiecie z drzemką na pokładzie?

Już 18 maja ruszą pierwsze rezerwacje na przelot do Nowej Zelandii z nową podniebną kuszetką, a pierwsze loty zaplanowano na listopad. Koszt czterogodzinnej sesji w kabinie sypialnej kosztuje 495 dolarów. Podczas jednego przelotu linie zorganizują dwie takie sesje.

Jak wyglądają łóżka piętrowe? Mają 200 cm długości i 56 cm szerokości. Wyposażone są w materac, poduszkę, koc i zasłonę dla zapewnienia prywatności. Wewnątrz pasażerowie mają dostęp do oświetlenia, wentylacji, portów ładowania, przycisku wzywania załogi i pasa bezpieczeństwa, a także do zestawu "Nestcessities" zawierającego maskę na oczy, zatyczki do uszu, skarpetki i kosmetyki do pielęgnacji skóry Aotea. Pościel wymieniana jest przez załogę po każdej sesji.

Pasażer będzie mógł spędzić w kabinie cztery godziny lotu. AIR NEW ZEALAND materiały prasowe

Kabiny zostały przetestowane przez pasażerów, a czterogodzinna sesja zaprojektowana na podstawie badań faz snu. Linie lotnicze zapewniają, że cztery godziny wystarczą, aby człowiek wyciszył się, zasnął i wybudził.

Innowacje linii lotniczych - wszystko z myślą o komforcie pasażerów

Economy Skynest nie jest pierwszym pomysłem linii Air New Zealand umożliwiającym podniebną drzemkę. Od 2011 roku w samolotach Boeing 777-300ER i 787-9 istnieją Economy Skycouch. Są to fotele, które po podniesieniu podnóżka zamieniały się w kanapę do spania w pozycji leżącej.

Swoją wersję podniebnej kanapy ma w planach wdrożyć także amerykańska linia lotnicza United Airlines. W 2027 roku do 90 samolotów szerokokadłubowych trafi sekcja United Relax Row. Pasażerowie będą mogli wykupić takie miejsce składające się z trzech foteli, które po podniesieniu podnóżków zamieniają się w jednolitą, płaską powierzchnię do spania. Pasażerowie dostaną dopasowaną nakładkę materacową, poduszkę, koc, a dla dzieci podróżujących z rodzicami linie przewidziały pakiet dziecięcy z maskotką.

Komfort pasażerów miał się poprawić również w taniej linii lotniczej Southwest Airlines z Dallas. Od stycznia 2026 roku otyli pasażerowie, którzy wystają poza swój fotel, są zobowiązani do zakupu dwóch miejsc. Rozwiązanie to ma poprawić komfort osób siedzących obok.

Jakie jeszcze pomysły mają linie lotnicze, aby zwiększyć komfort pasażerów? Tajwańska linia lotnicza EVA Air w klasie Premium Economy wprowadziła nowe fotele z mechanizmem zapewniającym dużą przestrzeń na nogi. Podczas odchylania oparcia do tylu, siedzisko foteli przesuwa się do przodu i w górę, dzięki czemu pasażer może przybrać pozycję z wygodniejszym kątem nachylenia, jednocześnie nie zabierając przestrzeni osobie siedzącej z tyłu.

Komfort pasażerów jest podnoszony także przez design i oświetlenie samych kabin samolotowych. Wprowadzony już w 2010 roku w Boeingach 737 Sky Interior zakłada zaokrągloną architekturę wnętrza, która koi nerwy pasażerów i rozbudowany system oświetlenia LED. Pozwala on liniom tworzyć właściwy klimat we wnętrzu kabiny. Dzięki nim mogą imitować wschody i zachody słońca.

Firma projektowa JPA Desig zaprezentowała koncepcję modernizacji oświetlenia biodynamicznego "Afterglow". Dostosowuje się ono do naturalnego rytmu dobowego pasażerów, naśladując wschód i zachód słońca w zależności od czasu lotu i strefy czasowej w miejscu docelowym. Wszystko ma na celu złagodzenie skutków jet lagu. Narazie koncepcja nominowana do nagrody International Yacht & Aviation Awards 2025 testowana byłą na prywatnych odrzutowcach.

