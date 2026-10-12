Chciał zdobyć szczyt, utknął na krawędzi klifu

Nastolatek z Kanady wykorzystał sztuczną inteligencję, aby wygenerować trasę wspinaczkową. Chciał wejść na Crown Mountain w Kolumbii Brytyjskiej. Przez nadmierne zaufanie do AI utknął na stromym zboczu klifu. Sobotnia akcja ratunkowa trwała około trzech godzin.

Ekipa ratunkowa otrzymała zgłoszenie tuż przed godziną 15:30.

- Chłopak był bardzo przerażony. Zdecydowanie obawiał się o swoje życie - powiedział kierownik poszukiwań Paul Markey w rozmowie z North Shore News.

Według niego samotny 16-latek wyruszył w góry około godziny 8 rano. Trasa zaplanowana przez AI zaprowadziła go do stromego szlaku wspinaczkowego. Wtedy nastolatek utknął u podnóża klifu.

Wolontariusze skontaktowali się z turystą w celu ustalenia jego dokładnego położenia i szybko rozpoczęli akcję ratunkową z wykorzystaniem śmigłowca. Kiedy odnaleziono chłopaka, okazało się, że nie można wysadzić załogi bezpośrednio nad nastolatkiem, ponieważ znajdował się on zbyt blisko pionowej ściany. Dwóch techników ratunkowych wylądowało nieco wyżej, sprowadziło zbłąkanego turystę na dół i przetransportowało do helikoptera, a następnie do bazy. Akcja ratunkowa zakończyła się tego samego dnia przed godziną 18:30.

Zbiegiem okoliczności właśnie tego poranka zespół przeszedł coroczny kurs z zakresu wsiadania i wysiadania z helikoptera podczas zwisu, więc był świeżo przygotowany do tej akcji.

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Sztuczna inteligencja niemal doprowadziła do tragedii

Markey powiedział, że sobotnia sytuacja mogła mieć o wiele gorszy wynik. Przestrzegł też wędrowców, żeby nie korzystali ze sztucznej inteligencji do planowania tras wycieczek - lepszym wyborem będą tradycyjne mapy i pomoce nawigacyjne.

Mimo wszystko nastolatek zrobił kilka rzeczy dobrze - pozostał na miejscu i był dobrze wyposażony; miał ze sobą plecak pełen przydatnych rzeczy, m.in. czołówkę, powerbank i kurtkę wiatroszczelną, a na stopach porządne buty trekkingowe.

To był pierwszy raz, kiedy spotkano w tym regionie turystę podążającego trasą wyznaczoną przez AI, lecz na świecie podobne przypadki zdarzają się już od jakiegoś czasu. Na początku września trzech turystów korzystających z AI podczas planowania wyprawy utknęło na górze Shasta w Kalifornii. Używali wtedy Google Gemini, który zasugerował im, aby spakowali mniej jedzenia i wody, niż realnie potrzebowali. Przez to ośmiogodzinna wycieczka zmieniła się w kilkudniowy poważny kryzys.

Wiele popularnych agentów AI nadal generuje wyniki zawierające nierzetelne, wprowadzające w błąd lub wręcz fałszywe informacje. Objawia się to halucynacjami w chatbotach, o czym przestrzega OpenAI, otwiera się w nowym oknie.

- Halucynacje to prawdopodobne, ale fałszywe stwierdzenia generowane przez modele językowe. Mogą się one pojawiać w zaskakujący sposób, nawet w przypadku pozornie prostych pytań - wyjaśnia na swoim blogu firma.



