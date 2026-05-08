Spis treści: Spacer w chmurach w Czechach. Kapitalne widoki i najdłuższy most wiszący Słowacki spacer w chmurach. Ścieżka wśród koron drzew i wieża widokowa Spacer w chmurach w Polsce. Atrakcje dla fanów natury i krajobrazów

Spacer w chmurach w Czechach. Kapitalne widoki i najdłuższy most wiszący

Jeśli chodzi o czeskie spacery w chmurach, prawdopodobnie najpopularniejszą atrakcją tego typu jest Ścieżka w Obłokach (Sky Walk) w Dolní Morava. Ta niezwykła konstrukcja ma aż 55 m, a jej szczyt znajduje się na wysokości 1116 m n. p. m. Z kolei długość drewnianej kładki dla spacerowiczów wynosi 710 m. Jak czytamy na stronie internetowej atrakcji, ścieżkę możemy pokonać zarówno pieszo, jak i kolejką linową.

Inną ciekawą atrakcją oferowaną przez Czechy jest Sky Bridge 721. To spektakularny most wiszący dla pieszych o długości 721 m. Konstrukcja rozciąga się na wysokości 95 m nad górską doliną. Spacer w chmurach oferuje rewelacyjne widoki i niezapomniane przeżycia. Co jest warte podkreślenia - Sky Bridge 721 to najdłuższa kładka wisząca dla pieszych na świecie. Konstrukcja była budowana przez 2 lata, a jej otwarcie nastąpiło w 2022 roku.

Sky Bridge w Czechach ma 721 m długości 123RF/PICSEL

Słowacki spacer w chmurach. Ścieżka wśród koron drzew i wieża widokowa

Miejsce, w którym można pospacerować wśród koron drzew, znajduje się również na Słowacji, a konkretniej w Dolinie Bachledzkiej , nieopodal miejscowości Zdziar. Mowa tutaj o Ścieżce w Koronach Drzew Bachledka. Długość trasy zakończonej wysoką na 32 m wieżą widokową jest równa 1234 m. Z jej szczytu rozpościera się wspaniały widok na Tatry, Pieniny i Zamagurze.

Bachledka znajduje się w niedalekiej odległości od polskiej granicy. Z Zakopanego możemy do niej dojechać w około 40-50 minut samochodem. Podróż z Krakowa, z kolei, nie powinna zająć dłużej niż 2 godziny.

W Świeradowie-Zdroju znajduje się najwyższa wieża widokowa w Polsce 123RF/PICSEL

Spacer w chmurach w Polsce. Atrakcje dla fanów natury i krajobrazów

Miłośnicy ciekawych tras spacerowych "w chmurach" mogą skorzystać z tego rodzaju obiektów również w Polsce. W tym przypadku warte wyróżnienia okazują się atrakcje takie jak:

"SkyWalk" w Świerardowie-Zdroju - to najwyższa wieża widokowa w Polsce - konstrukcja ma 65 m wysokości , z kolei ścieżka dla pieszych ciągnie się na długość 850 m;

"SkyWalk Serce Poronina" - długość drewnianej ściezki wynosi 854 m, w miejscu tym znajduje się największy szklany taras w Europie;

Wieża widokowa w Wiśle - jest usytuowana na Wierchu Skolnity, wieża wznosi się na wysokość 38 m, prowadzi do niej ścieżka wśród koron drzew o długości ponad 700 m.

Fani natury i cudownych krajobrazów z pewnością nie będą zawiedzeni, składając wizytę w jednym z wyżej wymienionych miejsc. Warto zabrać ze sobą aparat, by uwiecznić fantastyczne widoki ze szczytu wieży. Co ciekawe, na trasach wiodących na szczyt znajdują się tabliczki informacyjne, dzięki którym można poznać historię danego regionu lub ciekawostki związane z okoliczną przyrodą.

Psy-roboty z głowami Muska, Bezosa, Zuckerberga i Warhola na wystawie amerykańskiego artysty © 2026 Associated Press