Średniowieczna perełka blisko Wrocławia. Zamek z niezwykłą wieżą

Spis treści: Dlaczego Zamek Bolków to idealny cel na wakacyjną wycieczkę? Legendy i festiwale, czyli drugie życie sudeckiej warowni Zamek Bolków: informacje praktyczne dla turystów

Dlaczego Zamek Bolków to idealny cel na wakacyjną wycieczkę?

Słoneczna pogoda sprzyja spacerom po potężnych dziedzińcach i odkrywaniu sekretów dawnych wieków. Zamek w Bolkowie to nie tylko piękne widoki, ale przede wszystkim jedna z najpotężniejszych i najciekawszych historycznie warowni na Dolnym Śląsku. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku od księcia legnickiego Bolesława II Łysego, ale samo powstanie gotyckiej warowni i unikalnej wieży dziobowej wiąże się z panowaniem jego syna, Bolka I. Jest to jedyny przykład takiej budowli w całej Polsce. Wieża wznosi się dziś na wysokość 25 metrów, a grubość jej muru wynosi 4,5 metra. Wewnątrz ukryte są schody prowadzące na wyższe kondygnacje, natomiast w samym przyziemiu mieści się tzw. loch głodowy. Budowla została zaprojektowana tak, aby odpierać ataki artyleryjskie - jej charakterystyczny kształt przypominający dziób miał zmniejszać ryzyko bezpośredniego trafienia, powodując, że kule armatnie ześlizgiwały się po zwężającym się z najbardziej zagrożonej strony murze.

Za panowania książąt Bernarda oraz Bolka II zamek został rozbudowany, w wyniku czego wcześniejszą zabudowę połączono w tzw. Dom Gotycki. Wzmocniono wtedy mury zewnętrzne i obronę bramną, czyniąc z Bolkowa najpotężniejszą twierdzę na Śląsku, która pełniła również funkcję książęcego skarbca. W 1345 roku wojska czeskie aż czterokrotnie bezskutecznie szturmowały zamek. Dopiero w 1463 roku zamek został wzięty szturmem przez czeskiego króla Jerzego z Podjebradu, który osadził na nim rycerza Jana z Czernej. Rycerz ten szybko zasłynął z bezwzględnych rozbojów i grabieży. Doprowadziło to do tego, że w 1468 roku rozwścieczeni mieszczanie zdobyli zamek, a samego Jana z Czernej wieszają na wieży.

W czasie wojny trzydziestoletniej (1646 rok) zamek został zdobyty przez Szwedów. W kierunku zamku oddano ponad 1800 strzałów artyleryjskich, co mocno zniszczyło budowlę. Po bezpotomnej śmierci Bolka II zamek przeszedł pod władanie Korony Czeskiej. Swój ostateczny, rewelacyjny kształt uzyskał w XVI wieku dzięki przebudowie. To wtedy wzniesiono imponujący Dom Niewiast i połączono go krużgankiem z resztą budynków. Rozbudowano także linie fortyfikacji zewnętrznych z nowymi dziedzińcami i bastejami przystosowanymi do użycia broni palnej. Zamek zajmował wówczas powierzchnię aż 7600 mkw., co czyniło go jednym z największych obiektów na całym Dolnym Śląsku.

W kolejnych latach opuszczony zamek zaczął popadać w ruinę, a w 1885 roku pozwolono nawet na częściową rozbiórkę jego murów. Niemniej dzięki pracom zabezpieczającym wznowionym w 1994 roku, obiekt zachwyca do dziś. Obecnie Zamek Bolków działa jako oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Legendy i festiwale, czyli drugie życie sudeckiej warowni

Zamek w Bolkowie to miejsce, w którym wydarzenia kulturalne i rozrywkowe organizowane są w ciągu całego roku, jednak to zdecydowanie sezon wakacyjny skupia te najważniejsze, największe i najbardziej widowiskowe z nich. Można uczestniczyć m.in. w Castle Party, to festiwal muzyki gotyckiej, który odbędzie się w dniach od 17 do 19.07.2026. Środek wakacji obfituje w widowiskowe zmagania dawnych wojowników - pod koniec lipca odbywa się Turniej Strzelecki (od 25 do 26.07.2026), a w połowie sierpnia Turniej 4 Zamki (od 15 do 16.08.2026). Kolejne duże wydarzenie to Czaty Zamkowe zaplanowane na koniec sierpnia (od 21 do 22.08.2026). Moonlight Castle Festival to klimatyczny festiwal muzyczny będący idealnym zwieńczeniem i pożegnaniem wakacji (od 04 do 05.09.2026).

Wokół historii warowni krąży wiele mitów, baśni i tajemnic, które najlepiej odkrywać po zmroku. Najpopularniejsza z nich opowiada o duchu błazna. Młody książę Bolko II kochał piękną Kunegundę, córkę rycerza Lottara. Rodzice księcia sprzeciwili się jednak temu związkowi - potajemnie uwięzili rycerza, a dziewczynę zamknęli w klasztorze, rozgłaszając, że oboje nie żyją. Bolko, przekonany o śmierci ukochanej, poślubił inną kobietę. Gdy knująca intrygi księżna matka próbowała później otruć Kunegundę, młody uczeń zielarza - Jakub - przejrzał spisek, sfingował jej pogrzeb i ukrył dziewczynę w swoim rodzinnym domu. Po latach trafił na dwór Bolka II jako nadworny błazen, co pozwalało mu potajemnie przekazywać ukrytej Kunegundzie wieści o księciu. W tym samym czasie wolność odzyskał jej ojciec, rycerz Lottar. Ślepo wierząc w plotki, że to Jakub otruł mu córkę w klasztorze, poprzysiągł błaznowi zemstę.

Zgodnie z podaniami 29 lipca 1367 roku Lottar odnalazł Jakuba na dziedzińcu zamku w Bolkowie, gdy ten bawił się z małym synem księcia Bolka II. Zapytany o malca Jakub zażartował, że to jego własne dziecko. Ogarnięty szałem rycerz zabił książęcego potomka toporem. Błazen, chcąc chronić ojca Kunegundy przed katem, wziął całą winę na siebie, udając, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas zabawy. Jakub został skazany na śmierć i ścięty. Lottar wkrótce potem poznał prawdę i zjednoczył się z córką, jednak było już za późno na ratunek dla zielarza. Od tamtej pory duch Jakuba w błazeńskim stroju błąka się nocami po murach bolkowskiego zamku.

Kolejna popularna legenda opowiada o upiorze z Bolkowa. Na początku XVII wieku, za rządów Władysława Czettritza Bolków ogarnął strach. Nocami w miasteczku miał zacząć grasować upiór, który wkradał się do domów, dusił mieszkańców i wypijał ich krew. Jego ofiarami padały głównie młode dziewczęta, choć żadna z nich nie straciła życia. Przerażeni mieszczanie poprosili o pomoc pana na zamku, a ten wezwał na ratunek specjalną komisję z Wiednia.

Cesarscy urzędnicy szybko przekonali się, że plotki są prawdą, gdy pewnej nocy na własne oczy ujrzeli zjawę atakującą kolejną dziewczynę. Śledztwo wykazało, że za koszmarem stoi zmarła niedawno kobieta, która za życia mieszkała przy zamkowym murze i parała się czarną magią. Chcąc zakończyć nawiedzanie przez upiora jej grób rozkopano, a szczątki spalono. Po tym rytuale upiór już nigdy więcej się nie pojawił.

Te opowieści i mroczne sekrety można odkrywać osobiście po zmroku. Zamek Bolków oferuje nocne zwiedzanie w cenie 30 zł od osoby, które trwa od 22:00 do 24:00 (wymagany jest kontakt telefoniczny). Dostępne jest także Wieczorne Zwiedzanie z Przewodnikiem, które odbywa się w godzinach 18:00-20:30 w środy, piątki i niedziele. Bilet kosztuje 30 zł i również wymagane są zapisy oraz kontakt telefoniczny.

Zamek w Bolkowie Jacek Halicki/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Zamek Bolków: informacje praktyczne dla turystów

Zamek można odwiedzać przez cały rok, niemiej godziny otwarcia różnią się w zależności od sezonu i dnia tygodnia. Dodatkowo od 29 czerwca 2026 roku we środy wstęp jest bezpłatny (wcześniej były to poniedziałki) wtedy też zamek jest otwarty od 9:00 do 15:30. W sezonie letnim do 1 maja do 30 września w pozostałe dni tygodnia zamek Bolków otwarty jest od 9:00 do 16:30. W weekendy (sobota i niedziela) można go zwiedzać od 9:00 do 17:30.

Dodatkowo w dniach od 17 do 19 lipca 2026 r. na zamku odbywa się festiwal Castle Party. W tym terminie obiekt jest zamknięty dla standardowego zwiedzania (wstęp tylko dla uczestników koncertów).

Ceny biletów na zwiedzanie zamku Bolków wynoszą:

Bilet normalny: 20 zł

Bilet ulgowy: 15 zł

Dzieci do 7. roku życia: wstęp bezpłatny.

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny dorośli płacą 15 zł, z dzieci 7 zł. Ponadto dostępne są bilety grupowe (powyżej 10 osób), wtedy normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 10 zł. Istnieje także możliwość wykonania sesji zdjęciowej na terenie zamku, za co trzeba zapłacić 200 zł.

Osoby z czworonożnymi pupilami mogą bez problemu zwiedzać zamek. Za bilet dla psa należy zapłacić 2 zł. Dodatkowo zainteresowani mogą zarezerwować usługi lokalnego przewodnika. Turyści, którzy przyjechali samochodami, mogą je zostawić na prywatnym, płatnym parkingu pod zamkiem. Cennik za rozpoczęte godziny wynosi:

1. godzina: 3,00 zł

2. godzina: 3,40 zł

3. godzina: 3,80 zł

4. i każda kolejna godzina: 3,00 zł

Z Wrocławia dojedziemy tam w mniej więcej 70 minut, dostępna jest również komunikacja miejsca na tej trasie, autobus jedzie ok. 90 minut.

Źródło: zamek-bolkow.info.pl, zamki.res.pl



